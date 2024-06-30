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Дмитрий Плотников
Пейте и спрячьтесь! Рекомендации для сохранения хорошего самочувствия и здоровья в сильную жару

Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается

3:42
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В европейскую часть России пришла аномальная жара.

Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

Да и жителям других регионов придётся несладко: температура там ожидается выше климатической нормы.

Но известно, что температура выше 30 градусов по Цельсию негативно отражается на здоровье детей, пожилых людей, и тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

А действительно ли жара нарушает мозговое кровообращение и создаёт гипертонические кризы? На этот вопрос в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, который также дал рекомендации для сохранения хорошего самочувствия и здоровья в жару.

Правда ли, что жара нарушает мозговое кровообращение или это все не так? И гипертонические кризы случаются чаще?

"Гипертонические кризы случаются не из-за этого. А мозговое кровообращение, как, в принципе, всё кровообращение, в жару действительно стремительно ухудшается. И погибают люди как раз от того, что кровь становится более густой. Это происходит в связи с тем, что человек вынуждено теряет влагу через пот. Из-за того, что вода охлаждает организм, она теряется — выходит с потом. Если воду не восполнять, то кровь становится более густая, плотная. А плотность крови требует более сильной нагрузки сердца. Сердце работает сильнее, соответственно, на него ложится большая нагрузка. А большая нагрузка приводит к повышению давления. И если сосуды у сердца больные, то это может спровоцировать инфаркт.

Если сосуды головного мозга имеют какие-то повреждения атеросклеротической природы, например, бляшки, то увеличившаяся нагрузка на сосуды может привести к тромбу. И этот тромб может привести к ишемическому инсульту. Вот и получается, что из-за жары кровь превращается из жидкой в более вязкую консистенцию. И это действительно опасно. Жара — это самый опасный период".

А как людям, особенно подтвержденным всему этому, в жару хорошее самочувствие и здоровье сохранить? Хотя бы несколько рекомендаций.

"Самое первое — это не попадать на жару, не выходить на улицу, когда стоит зной. Надо в жару находиться в помещении, либо в тенёчке, подальше от горячих солнечных лучей. Примерно с 12:00 до 16:00 часов — это время самого пекла. Исчезли с улицы — сидим дома, отдыхаем. Если по какой-то причине надо куда-то передвигаться, куда-то идти — одеваем лёгкую одежду, закрываем тело таким образом, чтобы лучи никак не нагревали, а тем более, не повреждали кожу. То есть надо запрятать себя.

Ткань одежды должна быть хлопчатобумажная или льняная. Это нужно для того, чтобы воздух хорошо циркулировал и отводил лишнее тепло. И не забудьте головной убор. Также нужно каждые 5-7 минут делать глоточек воды. И делать это надо постоянно автоматически. Просто методически водичку попивать. И не должно быть такого, что человек в жару "не пьёт-не пьёт" воду, а потом резко выпил. Тогда это будет опять сильнейшая нагрузка на сердце. Поэтому только постоянными глотками можно притормозить ненужную нагрузку на наше сердце.

И, конечно, надо в зной поменьше двигаться, поменьше ходить. Потому что когда человеческие мышцы сокращаются, то они дают лишнее тепло. Которое в жару совсем ни к чему".

КАК ПЕРЕНОСИТЬ ЖАРУ?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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