Наше любимое лакомство. Два в неделю мороженое без вафельного стаканчика нам не повредят!

Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы

Лето разогналось, набрало ход, уже по всей России наступили теплые деньки.

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Это значит, что наступает время и для прохладной летней сладости — мороженого.

Но возникают всё те же вопросы: а какое выбрать? Какие сорта подойдут детям, а какие сильно не навредят фигуре? И сколько можно штук съесть мороженых в неделю? И миф ли, что от него можно подхватить ангину?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук,

эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Елена, расскажите, а какое мороженое выбрать летом? Какие сорта детям подойдут? Какие взрослым не навредят фигуре?

"Сливочное, я думаю, подойдет, конечно, детям. Потому что сливки полезны своими свойствами, в них содержатся витамины А, Е. Я так всё-таки думаю. Потому что сливочное масло тоже детишкам полезно. А вот шоколадное, я очень подозреваю, может навредить фигуре за счёт своей калорийности, потому что шоколад всё-таки калорийный продукт. Фруктовые —

я так предполагаю, что многие содержат консерванты. Такие сорта мороженого не очень подойдет, наверное, детям".

Очень волнующий многих вопрос — а сколько в неделю можно съесть этих "сладких штук" без ущерба фигуре?

"Я думаю, раза два в неделю. Плюс ко всему, конечно, постарайтесь его употреблять без вафельного стаканчика. Потому что вафельный стаканчик подразумевает под собой избыточные

калории, всё-таки это мучное, а значит, углеводы. Понятно, что более полезно мороженое, которое как мы называем, "на палочке", то есть, в чистом виде. И, наверняка, если человек употребит этот десерт два раза в неделю, а особенно в первой половине дня, то ничего с фигурой произойти не должно".

А правда ли можно от мороженого ангину подхватить? Или это такая пугалка для детей, такой распространенный миф?

"На самом деле, конечно, это миф. Все зависит от иммунной системы человека, у кого какая сильная или послабее иммунная система. Потому что можно, в принципе, и холодную воду выпить и ангину подхватить, если иммунная система слабая. Но если у человека нормальный, не ослабленный иммунитет, то, конечно,

абсолютно ничего от этого не будет".

Справка

История мороженого начинается в Древнем Китае, где повара смешивали лёд, снег и фрукты, а позже — молоко и лёд. В Древнем Риме и Греции также были десерты, похожие на замороженный сок. В V веке до н. э. в Иране появился десерт фалуде, состоящий из нитей пищевого крахмала, замороженных с соком лайма и розовой водой.

По легенде, рецепт мороженого был привезён в Европу Марком Поло из Китая. В 16 веке рецепт замороженного десерта достиг Франции, где в 18 веке появился классический рецепт мороженого из замороженного ванильного крема с молоком и сливками, автором которого является французский кулинар Жерар Тирсен. Название "пломбир” также пришло из Франции, от города Пломбьер-ле-Бем.

В Англии в 1718 году был опубликован первый рецепт мороженого в сборнике миссис Мэри Илз. Каждая страна внесла свой вклад в развитие мороженого: Франция подарила пломбир, Австрия — шоколадное мороженое, Италия — сорбет. В США в начале 20 века появилось эскимо, придуманное Христианом Нельсоном.

В России с 18 века также распространились прохладительные лакомства на основе замороженного молока, творога, сметаны и других ингредиентов.

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня, так как считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.