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Дмитрий Плотников
Наше любимое лакомство. Два в неделю мороженое без вафельного стаканчика нам не повредят!

Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы

Еда

Лето разогналось, набрало ход, уже по всей России наступили теплые деньки.

Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

Это значит, что наступает время и для прохладной летней сладости — мороженого.

Но возникают всё те же вопросы: а какое выбрать? Какие сорта подойдут детям, а какие сильно не навредят фигуре? И сколько можно штук съесть мороженых в неделю? И миф ли, что от него можно подхватить ангину?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук,
эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Елена, расскажите, а какое мороженое выбрать летом? Какие сорта детям подойдут? Какие взрослым не навредят фигуре?

"Сливочное, я думаю, подойдет, конечно, детям. Потому что сливки полезны своими свойствами, в них содержатся витамины А, Е. Я так всё-таки думаю. Потому что сливочное масло тоже детишкам полезно. А вот шоколадное, я очень подозреваю, может навредить фигуре за счёт своей калорийности, потому что шоколад всё-таки калорийный продукт. Фруктовые —
я так предполагаю, что многие содержат консерванты. Такие сорта мороженого не очень подойдет, наверное, детям".

Очень волнующий многих вопрос — а сколько в неделю можно съесть этих "сладких штук" без ущерба фигуре?

"Я думаю, раза два в неделю. Плюс ко всему, конечно, постарайтесь его употреблять без вафельного стаканчика. Потому что вафельный стаканчик подразумевает под собой избыточные
калории, всё-таки это мучное, а значит, углеводы. Понятно, что более полезно мороженое, которое как мы называем, "на палочке", то есть, в чистом виде. И, наверняка, если человек употребит этот десерт два раза в неделю, а особенно в первой половине дня, то ничего с фигурой произойти не должно".

А правда ли можно от мороженого ангину подхватить? Или это такая пугалка для детей, такой распространенный миф?

"На самом деле, конечно, это миф. Все зависит от иммунной системы человека, у кого какая сильная или послабее иммунная система. Потому что можно, в принципе, и холодную воду выпить и ангину подхватить, если иммунная система слабая. Но если у человека нормальный, не ослабленный иммунитет, то, конечно,
абсолютно ничего от этого не будет".

Справка

История мороженого начинается в Древнем Китае, где повара смешивали лёд, снег и фрукты, а позже — молоко и лёд. В Древнем Риме и Греции также были десерты, похожие на замороженный сок. В V веке до н. э. в Иране появился десерт фалуде, состоящий из нитей пищевого крахмала, замороженных с соком лайма и розовой водой.

По легенде, рецепт мороженого был привезён в Европу Марком Поло из Китая. В 16 веке рецепт замороженного десерта достиг Франции, где в 18 веке появился классический рецепт мороженого из замороженного ванильного крема с молоком и сливками, автором которого является французский кулинар Жерар Тирсен. Название "пломбир” также пришло из Франции, от города Пломбьер-ле-Бем.

В Англии в 1718 году был опубликован первый рецепт мороженого в сборнике миссис Мэри Илз. Каждая страна внесла свой вклад в развитие мороженого: Франция подарила пломбир, Австрия — шоколадное мороженое, Италия — сорбет. В США в начале 20 века появилось эскимо, придуманное Христианом Нельсоном.

В России с 18 века также распространились прохладительные лакомства на основе замороженного молока, творога, сметаны и других ингредиентов.

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня, так как считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.

Как делают мороженое
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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