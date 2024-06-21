Купайтесь только там, где есть моллюски и стрекозы. Почему? Объясняет биолог

Биолог Мария Фридман рассказала, чем опасно купание в водоёмах

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Лето, жара, купальный сезон открыт. Как найти подходящий водоём? Какие инфекции можно подцепить в бассейне? Какой пляж лучше? Главные правила безопасного купания — в интервью Pravda.Ru с кандидатом биологических наук, сотрудником Института общей генетики Российской академии наук Мариной Фридман.

Фото: unsplash.com by Томмазо Форнони is licensed under Creative Commons в качестве универсального общественного достояния CC0 1.0

— Какие опасности для нас таятся в водоёмах? Какие бактерии и вирусы там могут обитать? Кто является их переносчиками? Ну и, конечно же, какие заболевания они вызывают?

— Меня несколько смутила постановка вопроса. В водоёмах обитают постоянно, а не попадают туда извне, только сине-зелёные водоросли. Если вы видите воду, цветущую явно микроскопическими водорослями, этих мест заведомо стоит избегать для купания, потому что сине-зелёные водоросли выделяют в воду токсины.

Эти водоросли размножаются под влиянием внешних воздействий: если в воду попало много органики или неорганических солей, которые им нужны для построения собственного тела.

Всё остальное попадает в водоёмы либо от людей, либо от животных.

От людей могут попасть:

ротавирус, который передаётся перорально, но при этом может выглядеть как острое ОРЗ, гепатит А, сальмонелла, некоторые разновидности кишечной палочки, дизентерийная амёба, лямблия.

Есть инфекции, которые попадают от животных:

церкариоз, лептоспироз.

Церкариоз — паразитарное заболевание, которым болеют птицы, в частности утки. Поэтому, если вы видите, что в каком-то водоёме собралось много уток, наверное, там купаться не стоит. Сами по себе церкарии человека не заражают, они не могут проникнуть через кожу, но вызывают воспаление и аллергические реакции.

Лептоспироз — болезнь инфекционная, передаётся человеку от животных. Риск заражения повышается, если у нас есть ранки на коже. Так что при серьёзных повреждениях кожи лучше не купаться.

— Вы сейчас назвали бактерии, вирусы и паразитов, которые традиционно обитают в наших водоёмах. Но биологи предупреждают, что из-за глобального потепления климата появилась опасность заразиться новой для нас бактерией под названием неглерия фоулера. Чем она так опасна и какое заболевание вызывает?

— Она проникает через носоглотку, как правило, в мозг и разрушает его. Но в данном случае надо понимать, что неглерия — это амёба, она обитает в водоёмах при температуре не менее 25 градусов.

Поэтому в более тёплых странах глобальное потепление действительно увеличило количество подобных заболеваний. У нас пока нет.

Но у нас есть свои региональные проблемы, есть регионы с высоким уровнем заболеваемости пищевым гепатитом, например, гепатитом А. Дело в том, что хлорирование воды не полностью разрушает гепатит А, так же как не убивает классическую, более привычную нам дизентерийную амёбу.

Поэтому при любом купании, даже в бассейне, необходимо соблюдать простые правила:

не надо глотать воду, прополощите рот в случае попадания воды, учите детей не глотать воду, закрывайте глаза очками, вытряхивайте воду из ушей, чтобы не допустить синегнойных палочек, которые там могут поселиться.

— Какие ещё экзотические бактерии и вирусы могут нам угрожать? Может быть, мы о них не знаем, но они уже появились.

— Я бы сказала, что из-за изменения климата и загрязнения скорее могут активизироваться уже привычные вирусы и бактерии. Те же самые сине-зелёные водоросли могут начать размножаться гораздо активнее. Они выделяют достаточно вредный для человека токсин.

— А если всё-таки искупался в таком плохом водоёме, что делать? Как себя обезопасить?

— Очень желательно сразу же принять душ. В общем-то, после бассейна это и делается. Если вы находитесь на пляже, где нет такой возможности, можно просто облиться чистой водой.

Естественно, в воде, в которой вы купаетесь, ничего не мыть. Поскольку, как я уже сказала, одним из основных источников загрязнения выступает человек, надо соблюдать правила гигиены. В бассейне за этим обычно следят, а в водоёмах, где купается много народу, дети очень часто, простите, и писают, и какают прямо в воду. Таким образом мы получаем кишечную палочку, лямблии, которые даже в бассейне не очень уничтожаются хлором, ротавирус и ещё много чего интересного.

— Когда наступают первые симптомы, когда понимаешь, что действительно что-то подхватил? Как они проявляются и через какое время?

— Обычно всё-таки это первые дни. Хотя могут быть неприятности и отсроченные, как с тем же гепатитом А, который развивается не сразу, иногда через несколько недель.

Самое главное — не поддаваться панике. Надо помнить, что очень многие вещи проходят сами по себе. Тот же лямблиоз у большинства взрослых и даже у детей протекает со стёртыми симптомами и довольно легко сам проходит.

Только у незначительного числа людей он становится хроническим.

Точно так же со многими другими заболеваниями. Самое неприятное, конечно, — это желтуха. Если вы видите желтуху, это, скорее всего, лептоспироз или гепатит. Независимо от того, где вы её подцепили, бегите к врачу. При лептоспирозе она развивается чуть раньше, при гепатите, как я уже сказала, может, несколько позже.

Ещё одна вещь — очень желательно иметь тапочки. В бассейне они предохраняют от грибков. В природных условиях тоже хорошо их иметь.

— Ногу не повредить, ранку открытую не получить.

— Самые лучшие, самые чистые пляжи — это те, где нет людей и уток, но есть много моллюсков, ручейников и стрекоз. Это показатель чистой воды. Но, как вы понимаете, ступать ногами по моллюскам не очень приятно: можно пораниться и через ранку чем-то заразиться.

Значит, лучше выбирать песчаный пляж, даже если это естественный пляж, а не организованный. На песке хуже выживают споры грибков. Ими легче заразиться на каменистой, глинистой почве.

Не стоит купаться в неорганизованных водоёмах: там легко получить травмы, особенно если человек неаккуратно купается.

Не надо купаться там, где есть топляк.

— И не надо нырять там, где ты не знаешь глубину.

— Совершенно верно. Множество людей получили тяжелейшие травмы позвоночника именно из-за того, что они ныряли столбиком, солдатиком с большой высоты, а дно там было неглубокое. Получали сильный удар в пятки, который отзывался, естественно, по всему позвоночнику.

Ещё одна костоломная история — это тарзанки. Не знаю, так же они популярны, как во времена моей юности, но я их видела. И, в общем, это тоже хороший способ сломать себе голову или что-нибудь ещё. Делать так не надо.

Вообще, в Москве лучше всё-таки купаться на организованных пляжах.

— Как вы оцениваете чистоту московских и подмосковных водоёмов? Насколько они пригодны для купания? За ними же ухаживают, их чистят?

— Да, за ними, конечно, ухаживают, чистят, но тут такая штука... С точки зрения качества химического состава воды все московские водоёмы, роднички, источники не выходят за пределы нормы. А вот при употреблении вовнутрь такой воды, её надо обязательно кипятить, потому в ней много той же кишечной палочки. Как я уже сказала, большая часть кишечной палочки безвредна, но её наличие сигнализирует о том, что вода загрязнена фекалиями.

Но в водоёмах, где купание разрешено, я думаю, купаться можно без больших проблем. К сожалению, таких мест мало. К сожалению, цены в бассейнах высокие. Может быть, где-нибудь в дальнем Подмосковье, где мало народу, можно купаться.

— Или в реке купаться, где проточная вода...

— Да, в проточной воде купаться существенно лучше. Хотя и в реке вода может быть разной степени загрязнённости.

— По каким признакам мы можем определить, что водоём загрязнён? Не висит табличка "Купаться запрещено", и тем не менее мы не должны расслабляться... Что должно нас насторожить?

— Большое количество людей, большое количество уток, визуально грязная вода, много цветущих водорослей. В такой водоём точно заходить не надо.

Не стоит купаться в местах, где много прибрежной растительности, камыша, рогозы.

Для купания выбирайте песчаные пляжи, чистую, лучше проточную воду.

Если в воде лежат моллюски, а над водой летают стрекозы — это хорошо.

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