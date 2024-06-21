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Антон Бекетов
Купайтесь только там, где есть моллюски и стрекозы. Почему? Объясняет биолог

Биолог Мария Фридман рассказала, чем опасно купание в водоёмах

3:26
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Лето, жара, купальный сезон открыт. Как найти подходящий водоём? Какие инфекции можно подцепить в бассейне? Какой пляж лучше? Главные правила безопасного купания — в интервью Pravda.Ru с кандидатом биологических наук, сотрудником Института общей генетики Российской академии наук Мариной Фридман.

Биолог Мария Фридман рассказала, чем опасно купание в водоёмах
Фото: unsplash.com by Томмазо Форнони is licensed under Creative Commons в качестве универсального общественного достояния CC0 1.0

— Какие опасности для нас таятся в водоёмах? Какие бактерии и вирусы там могут обитать? Кто является их переносчиками? Ну и, конечно же, какие заболевания они вызывают?

— Меня несколько смутила постановка вопроса. В водоёмах обитают постоянно, а не попадают туда извне, только сине-зелёные водоросли. Если вы видите воду, цветущую явно микроскопическими водорослями, этих мест заведомо стоит избегать для купания, потому что сине-зелёные водоросли выделяют в воду токсины. 

Эти водоросли размножаются под влиянием внешних воздействий: если в воду попало много органики или неорганических солей, которые им нужны для построения собственного тела.

Всё остальное попадает в водоёмы либо от людей, либо от животных.

От людей могут попасть:

  1. ротавирус, который передаётся перорально, но при этом может выглядеть как острое ОРЗ,
  2. гепатит А,
  3. сальмонелла,
  4. некоторые разновидности кишечной палочки,
  5. дизентерийная амёба,
  6. лямблия.

Есть инфекции, которые попадают от животных:

  1. церкариоз,
  2. лептоспироз.

Церкариоз — паразитарное заболевание, которым болеют птицы, в частности утки. Поэтому, если вы видите, что в каком-то водоёме собралось много уток, наверное, там купаться не стоит. Сами по себе церкарии человека не заражают, они не могут проникнуть через кожу, но вызывают воспаление и аллергические реакции.

Лептоспироз — болезнь инфекционная, передаётся человеку от животных. Риск заражения повышается, если у нас есть ранки на коже. Так что при серьёзных повреждениях кожи лучше не купаться.

— Вы сейчас назвали бактерии, вирусы и паразитов, которые традиционно обитают в наших водоёмах. Но биологи предупреждают, что из-за глобального потепления климата появилась опасность заразиться новой для нас бактерией под названием неглерия фоулера. Чем она так опасна и какое заболевание вызывает?

— Она проникает через носоглотку, как правило, в мозг и разрушает его. Но в данном случае надо понимать, что неглерия — это амёба, она обитает в водоёмах при температуре не менее 25 градусов.

Поэтому в более тёплых странах глобальное потепление действительно увеличило количество подобных заболеваний. У нас пока нет.

Но у нас есть свои региональные проблемы, есть регионы с высоким уровнем заболеваемости пищевым гепатитом, например, гепатитом А. Дело в том, что хлорирование воды не полностью разрушает гепатит А, так же как не убивает классическую, более привычную нам дизентерийную амёбу.

Поэтому при любом купании, даже в бассейне, необходимо соблюдать простые правила:

  1. не надо глотать воду,
  2. прополощите рот в случае попадания воды,
  3. учите детей не глотать воду,
  4. закрывайте глаза очками,
  5. вытряхивайте воду из ушей, чтобы не допустить синегнойных палочек, которые там могут поселиться.

— Какие ещё экзотические бактерии и вирусы могут нам угрожать? Может быть, мы о них не знаем, но они уже появились.

— Я бы сказала, что из-за изменения климата и загрязнения скорее могут активизироваться уже привычные вирусы и бактерии. Те же самые сине-зелёные водоросли могут начать размножаться гораздо активнее. Они выделяют достаточно вредный для человека токсин.

— А если всё-таки искупался в таком плохом водоёме, что делать? Как себя обезопасить? 

— Очень желательно сразу же принять душ. В общем-то, после бассейна это и делается. Если вы находитесь на пляже, где нет такой возможности, можно просто облиться чистой водой.

Естественно, в воде, в которой вы купаетесь, ничего не мыть. Поскольку, как я уже сказала, одним из основных источников загрязнения выступает человек, надо соблюдать правила гигиены. В бассейне за этим обычно следят, а в водоёмах, где купается много народу, дети очень часто, простите,  и писают, и какают прямо в воду. Таким образом мы получаем кишечную палочку, лямблии, которые даже в бассейне не очень уничтожаются хлором, ротавирус и ещё много чего интересного.

— Когда наступают первые симптомы, когда понимаешь, что действительно что-то подхватил? Как они проявляются и через какое время?

— Обычно всё-таки это первые дни. Хотя могут быть неприятности и отсроченные, как с тем же гепатитом А, который развивается не сразу, иногда через несколько недель.

Самое главное — не поддаваться панике. Надо помнить, что очень многие вещи проходят сами по себе. Тот же лямблиоз у большинства взрослых и даже у детей протекает со стёртыми симптомами и довольно легко сам проходит.

Только у незначительного числа людей он становится хроническим.

Точно так же со многими другими заболеваниями. Самое неприятное, конечно, — это желтуха. Если вы видите желтуху, это, скорее всего, лептоспироз или гепатит. Независимо от того, где вы её подцепили, бегите к врачу. При лептоспирозе она развивается чуть раньше, при гепатите, как я уже сказала, может, несколько позже.

Ещё одна вещь — очень желательно иметь тапочки. В бассейне они предохраняют от грибков. В природных условиях тоже хорошо их иметь.

— Ногу не повредить, ранку открытую не получить.

— Самые лучшие, самые чистые пляжи — это те, где нет людей и уток, но есть много моллюсков, ручейников и стрекоз. Это показатель чистой воды. Но, как вы понимаете, ступать ногами по моллюскам не очень приятно: можно пораниться и через ранку чем-то заразиться.

Значит, лучше выбирать песчаный пляж, даже если это естественный пляж, а не организованный. На песке хуже выживают споры грибков. Ими легче заразиться на каменистой, глинистой почве.

Не стоит купаться в неорганизованных водоёмах: там легко получить травмы, особенно если человек неаккуратно купается.

Не надо купаться там, где есть топляк.

— И не надо нырять там, где ты не знаешь глубину.

— Совершенно верно. Множество людей получили тяжелейшие травмы позвоночника именно из-за того, что они ныряли столбиком, солдатиком с большой высоты, а дно там было неглубокое. Получали сильный удар в пятки, который отзывался, естественно, по всему позвоночнику.

Ещё одна костоломная история — это тарзанки. Не знаю, так же они популярны, как во времена моей юности, но я их видела. И, в общем, это тоже хороший способ сломать себе голову или что-нибудь ещё. Делать так не надо.

Вообще, в Москве лучше всё-таки купаться на организованных пляжах.

— Как вы оцениваете чистоту московских и подмосковных водоёмов? Насколько они пригодны для купания? За ними же ухаживают, их чистят?

— Да, за ними, конечно, ухаживают, чистят, но тут такая штука... С точки зрения качества химического состава воды все московские водоёмы, роднички, источники не выходят за пределы нормы. А вот при употреблении вовнутрь такой воды, её надо обязательно кипятить, потому в ней много той же кишечной палочки. Как я уже сказала, большая часть кишечной палочки безвредна, но её наличие сигнализирует о том, что вода загрязнена фекалиями.

Но в водоёмах, где купание разрешено, я думаю, купаться можно без больших проблем. К сожалению, таких мест мало. К сожалению, цены в бассейнах высокие. Может быть, где-нибудь в дальнем Подмосковье, где мало народу, можно купаться.

— Или в реке купаться, где проточная вода...

— Да, в проточной воде купаться существенно лучше. Хотя и в реке вода может быть разной степени загрязнённости.

— По каким признакам мы можем определить, что водоём загрязнён? Не висит табличка "Купаться запрещено", и тем не менее мы не должны расслабляться... Что должно нас насторожить?

— Большое количество людей, большое количество уток, визуально грязная вода, много цветущих водорослей. В такой водоём точно заходить не надо.

Не стоит купаться в местах, где много прибрежной растительности, камыша, рогозы.

Для купания выбирайте песчаные пляжи, чистую, лучше проточную воду.

Если в воде лежат моллюски, а над водой летают стрекозы — это хорошо.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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Темы марина фридман

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