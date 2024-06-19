От ротавируса до гепатита: что можно подцепить при купании в речке

0:33 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

При купании в водоёмах можно подхватить инфекции. О рисках предупредила сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Марина Фридман.

Купание в водоёмах может обернуться гепатитом, лептоспирозом, ротавирусом и другими инфекциями.

Поэтому не стоит заходить в водоём, если там стоит табличка "Купаться запрещено". Эксперт подчеркнула, что безопасно купаться можно только в специально отведённых для этого местах.

Ведущий — Антон Бекетов.