Природные афродизиаки. Как свекла, морская капуста и грецкие орехи помогут поднять... либидо

Современная наука не перестаёт нас удивлять, открывая всё новые свойства таких знакомых нам продуктов.

К примеру, свекла не просто полезна — но и помогает повысить либидо.

О том, как же этот корнеплод улучшает сексуальную функцию, и какие ещё наши продукты имеют силу природного афродизиаков, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль.

"Во-первых, самое главное, что стоит учитывать, что такое афродизиаки. Не все правильно понимают значение этого слова. Это вещества, которые стимулируют или усиливают половое влечение, половую активность. Но вещества бывают разные, а значит, и стимуляция бывает разная. Поэтому, говоря, в общем о афродизиаках, мы можем говорить совершенно о разных стимулирующих свойствах различных продуктов. Поэтому сравнивать между собой продукты и говорить, что "вот это лучше, а вот это хуже", неправильно.

Во-первых, потому что проблемы с половой активностью у мужчины имеют разные причины. И если уж человек сталкивается с этими проблемами, то, прежде всего, необходимо пройти обследование и понять, есть ли какое-то заболевание, и уже в связи с этим думать о том, как это исправить. Потому что, очень часто прибегая просто к различным афродизиакам, имея проблемы с потенцией, мужчины только ухудшают положение своих дел.

Если же говорить о свекле в теме афродизиаков, говорят о свекольном соке из невареной сырой свеклы. Именно это считается афродизиакам. Но я бы не рекомендовала использовать это в таком ключе. Потому что действие свеклы обусловлено большим содержанием в корнеплодах нитратов. Они превращаются в организме в оксид азота, который расширяет сосуды, за счёт чего и происходит такой хороший эффект, улучшающий кровоснабжение, что поддерживает продолжительность эрекции у мужчины. То есть он работает по принципу виагры.

Если человек, например, уже принимает виагру, то такой способ может привести к отравлению. Поэтому я бы не стала вообще рекомендовать свекольный сок для таких целей. В своей практике при решении помощи коррекции в таких вопросах я рекомендую два продукта. Прежде всего, это ламинария и грецкие орехи. Ламинария — это морская капуста. В ней очень высокое содержание витаминов, особенно всей группы В, там и Е, и А, и Д витамины, и, конечно, микроэлементов. Но самое важное, что они находятся в усвояемой форме.

То есть мы набираем необходимое количество нужных веществ в организме для его качественной работы. И мы не искусственно что-то стимулируем, а мы имеем оздоровительный эффект. Плюс ламинария ещё имеет противовоспалительные свойства, выводит из организма яды и болезнетворные бактерии благодаря альгинатам. Содержит она и стерины, которые в свою очередь снижают холестерин и разжижают кровь. За счёт этого тоже происходит улучшение и кровоснабжения, и продолжительность эрекции. А йод помогает нормализации работы щитовидной железы, а значит, из организма выводятся тяжёлые металлы, которые могут наносить ущерб мужской потенции.

Плюс вообще ламинария считается мощным афродизиаком, который работает за счёт регуляции гормонов — употребляя ежедневно морскую капусту, например, в сушеном виде порцию, мы можем улучшить состояние гормональной системы и тем самым ещё профилактируем воспалительные заболевания у женщин, которые связаны именно с гинекологией. Поэтому употреблять ламинарию рекомендуется как раз после 45 лет для профилактики различных заболеваний.

Что касается грецких орехов, то это высокое содержание витамина Е, цинка, калия, фосфора — это те вещества, которые напрямую улучшают потенцию, необходимую для качественной работы половой мужской системы. Там витамина Е около 17% от суточной нормы, цинка там около 20%, фосфора — больше 40%, калия — 19%. Это очень хороший набор.

Они стимулируют выработку мужских гормонов, за счёт чего улучшают состояние половой активности. И важно, что употребление грецких орехов снижает риск простатита и аденомы простаты. Необходимо съедать 25 грамм грецких орехов в день. И желательно, чтобы они были в скорлупе, поскольку именно тогда в них содержится гораздо больше витаминов и полезных веществ. Если мы покупаем орехи раскрытые, происходят окислительные моменты. При взаимодействии с кислородом идет значительное снижение витамина Е".