Томатный сок. Всё о его пользе, лекарственных свойствах и противопоказаниях

Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний

Томатный сок выгодно отличается от своих фруктовых "собратьев" отсутствием большого количества сахара.

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И тем не менее, он так же вкусен, как и сладкие соки.

А о том, сколько можно пить томатного сока, есть ли у него противопоказания, в чём его польза, и есть ли вред, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Дарья, сколько можно пить томатного сока людям разного возраста? Есть у него противопоказания?

"Всё зависит от качества томатного сока, его состава, потому что зачастую в этот вид сока добавляются и соль, и сахар. Соответственно, людям, например, с повышенным давлением много пить не рекомендуется, иначе это может повлечь за собой повышение артериального давления. Разумеется, если добавленный сахар присутствует, то людям с избыточной массой тела и ожирением тоже не рекомендуется его употреблять. А так вполне прекрасный напиток, богатый ликопином, так как это термически обработанные томаты, обладают антиоксидантным противоопухолевым действием. И я думаю, что стакана два в день вполне себе могут присутствовать в рационе здорового человека для профилактики".

А есть ли абсолютные противопоказания для какой категории людей?

"Дело в том, что есть люди, у которых, например, подагра, им не рекомендуются томаты, людям с определенными видами мочекаменной болезни может быть вредно употреблять, как и в целом, томаты. Нельзя забывать и об индивидуальной пищевой непереносимости, аллергической реакции на томаты. Такое тоже возможно". Тут вот что важно — любой консервированный сок может содержать консерванты, которые оказывают раздражающее действие на слизистую в желудочно-кишечном тракте. Поэтому любой сок агрессивен за счёт содержания фруктовых и овощных кислот, которые содержатся в овощах, и, соответственно, он может негативно влиять на слизистую.

Досье

Томатный сок имеет богатую историю, которая началась в США. Именно там в 1917 году Луи Перрен впервые начал продавать этот напиток. Он быстро завоевал популярность благодаря своему необычному вкусу и составу.

В СССР томатный сок появился после визита в Штаты наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в 1937 году. Напиток стал широко доступен в различных заведениях и даже в самолётах. Популярность томатного сока в авиации объясняется его способностью компенсировать сухость воздуха и потерю солей организмом во время полёта.

В древности, в странах, где выращивали помидоры, сок из этих плодов мог использоваться в кулинарии или медицине, но не как отдельный напиток. В те времена не существовало технологий для массового производства сока, и он не был так широко доступен, как сегодня.

Висит на веточке сеньор — розовощёкий…

Растение томат, известное также как помидор, принадлежит к семейству паслёновых и является одним из самых популярных овощей в мире. Его родиной считается Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные формы томата.

Томат представляет собой однолетнее или многолетнее травянистое растение с сильно развитой корневой системой стержневого типа.

Плоды томата — сочные многогнёздные ягоды различной формы и окраски, которые мы называем томатами или помидорами. Они могут быть мелкими (масса до 50 г), средними (51-100 г) и крупными (свыше 100 г, иногда до 800 г и более). Окраска плодов варьируется от бледно-розовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зелёной, светло-жёлтой до золотисто-жёлтой.