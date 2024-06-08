Свинина, баранина, говядина или курица? Шеф-повар раскрыл секрет идеального мяса на шашлык

Мясо на шашлык может быть любым, но свежим

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык стал популярным в России благодаря нескольким факторам.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, это связано с кавказской кухней, которая всегда славилась приготовлением вкусного мяса на огне. Однако настоящий всплеск популярности шашлыка произошёл в последние годы. Исследователи связывают это с изменением спроса и увеличением интереса к мясу на гриле разной степени прожарки.

Шашлык стал символом пикников и семейных праздников, объединяя людей вокруг общего дела — приготовления и поедания мяса. Кроме того, процесс приготовления шашлыка включает несколько этапов, что способствует командной работе и общению.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru о лучших видах мяса для шашлыка рассказал шеф-повар мясных ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.

Сочный, нежный и очень вкусный шашлык можно сделать из разных видов мяса: свинины, курицы, телятины и баранины.

Для шашлыка из свиного мяса прекрасно подойдет шейная часть. Гармония мяса и жировой прослойки обеспечивает шашлыку сочность и нежность. Такое мясо очень хорошо впитывает маринад, которые размягчает шейку.

Из любой части курицы можно приготовить вкусный шашлык, но предпочтительнее куриное бедро. Это самая нежная часть курицы, которая в шашлыке получится сочной и мягкой — это мясо невозможно испортить. Кроме того, бедро готовится достаточно быстро, поэтому важно его часто переворачивать при готовке. А подавать можно, когда бедро подрумянится, не стоит ожидать большей зажаренности — куриное мясо любит именно румянец. Кстати, вот вам лайфхак: бедро рекомендуется готовить вместе с кожей.

А вот говядина — не самое подходящее мясо для готовки на огне. Но если всё же выбирать говядину, то лучше обратить внимание на мякоть лопатки или тазобедренную часть. Чтобы говядина стала мягкой, её надо хорошо замариновать без использования майонеза и уксуса, которые сделают мясо говядины даже жёстче.

Из телятины можно выбрать мякоть. Она не считается "подвижной", поэтому шашлык из мякоти телятины порадует вас мягкостью и сочностью. Такой шашлык подойдёт тем, кто следит за фигурой, поскольку говядина не такая жирная, как, например, свинина.

Для любителей баранины рекомендуем выбрать корейку или мякоть. Эти части мяса также будет мягкими и нежными, если их приготовить правильно и не пережарить. Такое мясо не нарастает жирком по причине движения и не становится плотным — нагрузка на эту часть невысокая. Мясо отличает нежный и тонкий аромат, а ещё из плюсов — оно быстро готовится.

Для готовки на костре очень важно выбирать свежее или охлажденное мясо, заморозку покупать нежелательно. На свежесть мяса указывает цвет: у свежей свинины он бело-розовый, мясо говядины имеет насыщенно-красный оттенок, а свежая баранины отличается красно-коричневым цветом мяса.

Важно, чтобы мясо имело равномерный оттенок без пятен. Поверхность свежего продукта — глянцевая. По консистенции свежак плотный и упругий. А аромат без постороннего запаха.

Также в качестве шашлыка хорошо подойдут морепродукты, рыба и овощи, если вкусом классического шашлыка из мяса вы уже успели пресытиться.

Приятного аппетита!