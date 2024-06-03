Клещи: чем они опасны и как от них защититься

Эпидемиолог Людмила Карань о простых правилах защиты от клещей

9:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Началось лето, и одновременно активизируются клещи. Контакт с этим опасным насекомым может не только испортить удовольствие от прогулки, но и привести к неприятным последствиям. Что надевать в лес? Эффективна ли вакцина? Существует ли спецодежда, защищающая от клещей? На вопросы в интервью Pravda. Ru отвечает эпидемиолог Людмила Карань.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

— Как защитить себя и своих детей от клещей?

— Безусловно, первое — светлая одежда, на которой вы всегда заметите насекомое.

Дело в том, что клещи не прыгают, не падают с деревьев. Они обитают в высокой траве и прицепляются к одежде.

Надо понимать, что клещи всегда ползут снизу вверх. Поэтому на прогулках необходимо позаботиться о правильной одежде — брюки у щиколотки должны плотно прилегать к ноге.

Для маленьких детей клещи особенно опасны. Ребёнок — небольшой, клещ быстро и без труда сможет добраться до шеи, до области за ушами, словом туда, где кожа тоньше, теплее, где кровоток сразу позволит клещу получить пищу.

Осмотр себя и одежды поможет защищаться от клещей.

— А репелленты?

— Одних репеллентов может быть недостаточно. Если вы отправляетесь на длительные прогулки в лесопарковую зону, то есть с природой будете контактировать долго и плотно, лучше обработать одежду

либо акарицидным,

либо репеллентно-акарицидным средством.

Из названия видно, что репеллентно-акарицидный — это комбинированный препарат.

Репеллентный — это отпугивающий клеща,

акарицидный — это убивающий.

Репелленты, которые наносятся на кожу, отпугивают насекомых, но голодную самку клеща они не отпугнут. Из-за высокой токсичности действующие химические вещества в таких средствах имеют очень низкую концентрацию и не могут в достаточной мере защитить от нападения клеща, от его присасывания к вашему телу.

Лучшим средством профилактики нападения и присасывания клеща является обработка одежды репеллентно-акарицидными препаратами, которые наносятся именно на одежду. Концентрация вещества в акарицидных средствах гораздо выше, но при правильном применении вреда человеку они не нанесут.

На таких средствах будет обязательно написано, что они наносятся на одежду. Репеллент, тот самый компонент, который отпугивает клеща, присутствует в них в высокой концентрации, примерно 25-30%, тогда оно реально будет действовать.

А акарицидное средство убивает клещей. Повторю, что они всегда наносятся только на одежду и никогда не наносятся на кожу. Всё, что можно нанести на кожу, содержит очень низкие концентрации химических препаратов, отпугивающих, и в принципе не могут в полной мере защитить нас от нападения голодного клеща.

Нанесение репеллентно-акарицидных средств выполняется строго по инструкции — препарат распыляется не в помещении, на улице.

Также существует специально разработанная одежда, в которой есть особые тканевые вставки, и клещ, поднимаясь снизу вверх, попадает в ловушки из ткани, которые уже пропитаны этим средством, и через несколько минут сам отпадает. Внутренняя часть этой одежды содержит прокладку, так что ткань с пропиткой не соприкасается с телом человека. Такая одежда даёт очень высокую степень защиты от нападения клеща.

Раньше такая одежда считалась профессиональной, спецодеждой для людей, часто по долгу своей работы, профессии, специальности находящихся в лесу. Но сегодня любой человек, направляющийся в длительное путешествие на природу, может воспользоваться этой одеждой для того, чтобы себя защитить.

— В нашем разговоре нельзя не затронуть тему способов защиты от клещей на даче, потому что именно дачники чаще других страдают от клещей. Как обезопасить свой участок?

— Одна из самых лучших профилактических мер — скашивание и вывоз травы.

Ещё один эффективный способ — обработка участков акарицидными препаратами.

— Чем же так опасны клещи?

— Они являются разносчиками двух серьёзных заболеваний.

Это клещевой энцефалит

и иксодовый клещевой боррелиоз.

Оба заболевания очень опасны, а клещевой энцефалит может иногда приводить к летальному исходу.

Но между этими заболеваниями есть существенная разница.

Клещевой энцефалит относится к вирусному заболеванию, а боррелиоз — к бактериальному. С болезнетворными бактериями человечество научилось справляться антибиотиками. А вот против вирусов специфических средств очень и очень мало.

К счастью, существует вакцина от клещевого энцефалита, защищает она хорошо. Эта вакцина инактивированная, иными словами, убитая. Эта информация полезна для тех, кто волнуется по поводу вакцинации живыми вакцинами. Инактивированные вакцины абсолютно безопасны, и лучше вакцинироваться от клещевого энцефалита, чем нервничать после присасывания клеща, делать экстренную иммунопрофилактику, вводить противоклещевой иммуноглобулин.

Хочу отметить, что вакцина и иммуноглобулин — это два принципиально разных подхода.

Вакцина содержит убитый вирус, на который ваш организм сам вырабатывает антитела, которые при полной схеме иммунизации защищают нас три года.

Противоклещевой иммуноглобулин содержит чужие человеческие антитела, IgG антитела, которые будут защищать вас в данный момент и, возможно, ещё в течение месяца после введения иммуноглобулина.

Безусловно, первый вариант гораздо лучше.

— Существуют ли какие-то специальные сезонные требования для введения этого препарата?

— В общем-то, сезонности для того, чтобы вакцинироваться от клещевого энцефалита, нет. Но важно понимать, по какой схеме ввести вакцину, например, перед поездкой в эндемичный регион.

Схема такая: нулевая доза, через две недели следующая доза, и ещё через две недели у вас уже достаточно антител, чтобы защитить вас от клещевого энцефалита. Таким образом, вакцинация делается за месяц до выезда.

Делается она в Москве бесплатно в поликлиниках.

Есть в России и ещё одно вирусное заболевание, передаваемое клещами, — это крымская геморрагическая лихорадка. Её ареал ограничен Южным федеральным округом.

Это

Ставрополь,

Волгоград,

Калмыкия,

Дагестан,

Ростовская область.

На этих южных территориях уже с начала апреля, а иногда и с конца марта просыпается клещ Hyalomma marginatum, который и передаёт вирус. Это тоже очень тяжёлое заболевание. Из названия "геморрагическая" видно, что она может приводить к кровотечениям и даже к летальным исходам. Вакцины от неё нет. Поэтому все способы защиты от присасывания клеща очень важны, особенно когда не разработана профилактика.

Остальные известные нам заболевания, разносчиками которых являются клещи, носят бактериальный характер. И здесь будут работать антибиотики. Безусловно, принимать антибиотики после присасывания каждого клеща не надо. Но необходимо провести лабораторное обследование клеща. И если бактерия обнаружена, тогда врач назначит антибиотикопрофилактику.

Курс антибиотикопрофилактики всегда гораздо короче, чем курс лечения. Это тоже очень важно понимать.

Если вы оказались далеко, в походе, в горах, в лесу, где вы не можете сдать клеща на исследование, — заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были с собой препараты для профилактики бактериальных инфекций.

— Какой процент клещей является переносчиками инфекций?

— На территории Центрального региона, Москвы, Московской области, от 10 до 20% клещей заражены. А если вы отдыхаете на Алтае, если вы находитесь на Урале, если вы находитесь в Западной и Восточной Сибири, то там до 60% клещей могут быть заражены боррелиями.

Если вы не можете попасть в лабораторию, и у вас есть антибиотики, то, наверное, имеет смысл провести короткий курс антибиотикопрофилактики.

Желательно клеща до сдачи в лабораторию сохранить живым. Это не строго обязательное условие, но для эффективного проведения лабораторного исследования лучше, чтобы клещ остался жив. Значит, его нужно достать из кожи таким образом, чтобы клещ не разорвался, выжил.

— А как лучше его доставать, чтобы он не разорвался?

— Когда клещ присасывается, у него на том, что называется челюстями, или гнатосоме, есть зазубринки, как у гарпуна. Поэтому если вы просто очень сильно тянете клеща, гнатосома отрывается и просто остаётся в коже. Поэтому клеща лучше выкрутить, чтобы он сам достал из кожи гнатосому. И даже одного поворота против или по часовой стрелке, хватает для того, чтобы достать клеща.

После этого надо положить живого клеща в сухую ёмкость, с влажной травинкой или слегка смоченной ваткой, и спокойно довезти его до лаборатории.

Но снять его всё-таки лучше как можно быстрее, потому что чем дольше клещ на вас находится, тем больше возбудителя он передаёт.

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Автор Маргарита Кичерова * Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру Редактор Елена Маргвелашвили Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д. Специалист Акимова Любовь Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д

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