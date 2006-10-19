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Автор Петр Дерябин

Агрессивный ребенок: советы психолога по борьбе с детской агрессией

Здоровье » Здравоохранение
Основы агрессивного поведения ребенка могут быть заложены при его рождении. О причинах возникновения детской жестокости "Правде.Ру" рассказал научный сотрудник Института психологии РАН Татьяна Тихомирова.
 
Причины агрессивного поведения у детей

— Вопрос о жестокости очень сложный и многогранный. И дело не только в том, как и от кого это передается, проблема в том, что вообще понимать под термином жестокость. В психотерапии есть такой вариант объяснения — это защитный механизм собственной:

Главный детский психиатр: почему дети становятся психами
  • неполноценности
  • ущербности
  • психического неудобства.

Если ребенок в семье, в детском саду чувствует неудовлетворенность в:

  • общении
  • любви
  • ласке

то выход негативной энергии происходит в виде агрессии.

Решающую роль в формирования поведенческих установок играет семья. Если ребенок, приходя из детского сада, начинает ругаться матом, его дальнейшее поведение будет зависеть от того, как прореагируют в семье на эти слова. Чаще всего истоки агрессивного поведения формируются тогда, когда ребенок уже начинает видеть и анализировать межличностное общение родителей.

Если папа кричит, повышает голос на маму, ребенок усваивает такой тип агрессивного поведения между близкими людьми. Так что недаром есть выражение: "все из семьи".

Винить в формировании агрессивного поведения:

  • детский сад
  • школу
  • образовательные учреждения

бессмысленно. Проявления агрессии присущи всем, только происходит это по-разному. Умение педагога:

  • сдержать агрессию
  • создать положительную мотивацию к обучению
  • организовать общение в классе

играет важную роль. Но все сто процентов ответственности на него не стоит перекладывать.

Детей нужно «крепче пеленать». агрессия у детей
Решающую роль в формирования поведенческих установок играет семья

Поэтому, говоря о причинах формирования агрессивного поведения ребенка, можно выделить две основных:

  1. ребенок копирует способы поведения своих грубых и жестоких родителей
  2. защитный механизм, протест против неудач в общественной жизни.

Подростковая агрессия

— Могут ли оказывать влияние на проявление агрессии возрастные особенности?

— В подростковом возрасте идут мощные гормональные всплески, ребенок хочет себя реализовать как лидер. И если по каким-то причинам этого не происходит, у 12-летнего подростка возникает желание обидеть кого-либо и таким образом привлечь к себе внимание. Такая деформация нормального поведения означает одно — срабатывает защитный механизм.

Почему какой-то ребенок, если его учитель выгоняет из класса, плохо себя ведет? При работе с психологом выясняется, что у него заниженная самооценка, и таким образом он себя реализует. Как правило, такие случаи имеют печальное окончание.

— Получается, что понятие "трудный подросток" можно рассматривать под разным углом зрения: кто для кого труден — он для общества или общество для него?

— Занимаясь изучением творческих способностей детей,

я пришла к выводу, что оригинальные, с высокими творческими способностями дети неудобны.

В моей практике был потрясающий случай по своей абсурдности: ребенка третьего класса посадили на таблетки, сказав, что он:

  • глуп
  • жесток
  • всех бьет и так далее.

Результаты тестов показали высокий уровень интеллекта и творческих способностей. И учитель попросил не говорить этого никому. Коллектив провоцирует агрессивное поведение одного из его членов.

Детей нужно «крепче пеленать». агрессивный ребенок
В воспитании должен присутствовать здоровый авторитаризм

Еще один "стимул" агрессии — деление на:

  • богатых
  • и бедных.

Особенно ярко это проявляется в младших классах. Когда ребенок приходит:

  • с дорогим мобильным телефоном
  • в красивой одежде
  • с множеством современных аксессуаров

вот тогда и начинается: отнял, бросил, ударил. Так рождается своеобразный протест против неофициального неравенства.

— Может ли способствовать росту агрессии внутренняя политика страны? Например, в США, где не редки случаи вооруженного нападения на студентов колледжей, разрешена продажа оружия.

— В государстве должны работать сдерживающие факторы, но они не должны превращаться в тотальное давление, например, как было раньше — не примут в комсомол и так далее.

Нужны нормы, которые опираются и на законы общества, и на интерес. Например, сейчас есть мода на интеллект. Раньше все списывали друг у друга, а сейчас такого "повального греха" нет, так как дети понимают, что если спишешь, не поступишь в институт и не заработаешь много денег.

Демократия — это палка о двух концах. В плане семейной психологии демократические отношения необходимы, но ребенка до какого-то возраста нужно "пеленать", в воспитании должен присутствовать здоровый авторитаризм. В моей консультационной практике был поразительный случай, когда один папа демократического настроя никак не мог объяснить сыну, что он от него хотел.

Когда по моему совету он наказал его, поступил авторитарно, отношения сразу наладились. До определенного возраста детям нужна ограничительная планка.

Это же касается и средств массовой информации, которые оказывают сильное влияние на формирование мировоззрения молодого человека. В СМИ должна быть здоровая цензура.

— Как бороться с проявлением жестокости, как предупредить ее?

— В школы нужно приглашать специалистов, которые помогут найти выход отрицательной энергии, эмоциональной разгрузки детей.

В современной школе тяжело и детям, и учителям. Посмотрите на любую экскурсию в Пушкинском музее, школьники не могут спокойно слушать экскурсовода, они начинают топтаться на месте, играть с мобильными телефонами. Это следствие информационной перезагрузки, дети в основном все невротики .

Я вижу решение проблемы в:

  • организации психологических тренингов
  • организации психологических консультаций
  • популяризации психологической науки среди родителей, учителей и детей.

В то же время в семьях, где брат с сестрой начинают друг друга колотить, нужен здоровый авторитаризм со стороны родителей: запретить ребенку обижать младшего.

Большую роль в психологической разгрузке играет занятие спортом. Спорт:

  • тренирует характер
  • дает выход негативной энергии и эмоциям.

В определенной степени агрессия нужна для того, чтобы постоять за себя. И чтобы она не переросла за рамки разумной, чтобы гнев не стал слепой яростью, лучше уж пусть он превратиться в спортивную злость, достойный выход которой всегда будет найден.

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