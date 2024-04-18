Аллерголог Котова: от аллергии на пыльцу люди страдают 8 месяцев в году

Аллерголог Котова: при аллергии на пыльцу возникает аллергия на продукты

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Каковы симптомы аллергии на пыльцу растений; почему из-за аллергии на пыльцу может возникнуть чувствительность к определённым продуктам питания; правда ли, что в средней полосе России от аллергии на пыльцу растений люди страдают до восьми месяцев в году, Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Галина Котова.

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— По статистике, каждый третий москвич страдает от аллергии на пыльцу растений. Галина Юрьевна, пыльца каких растений вызывает аллергию?

— Пыление деревьев начинается после 10 марта, в этом году 8 марта уже было высокое содержание пыльцы ольхи в воздухе.

Пыление деревьев продолжается до конца мая — первых чисел июня.

Затем вступает в игру пыльца злаковых трав, с июня-июля по август.

И наконец, пыление сложноцветных и маревых растений — это август, сентябрь, октябрь.

Так что наши пациенты, к сожалению, страдают с первых чисел марта до конца октября, если мы говорим о средней полосе России.

Проблема в том, что пыление растений вызывает не только насморк. Кроме аллергического ринита, возможна атопическая бронхиальная астма. Аллергический конъюнктивит — это постоянный спутник аллергиков. Возникают высыпания на коже, обострения атопического дерматита, отёки Квинке при употреблении продуктов, имеющих в составе перекрёстные антигены.

Например, при сенсибилизации к пыльце деревьев опасны косточковые фрукты, свежевыжатые соки, орехи, сырая морковь.

— Какие последствия для организма вызывает весенняя аллергия?

— Это высокая фармакологическая нагрузка. Человек вынужден принимать огромное количество лекарств:

для глаз,

носа,

бронхов,

кожи.

Плюс сидеть на элиминационной диете. Всё это приносит в жизнь достаточно высокий уровень дискомфорта. Человек не может заниматься спортом, свободно выезжать за город, наслаждаться прекрасной весенней погодой. Это тяжёлое состояние, которое требует обязательного лечения.

— Может ли у человека внезапно появиться аллергия, если раньше он таких симптомов не наблюдал у себя?

— Конечно. Всё когда-то начинается впервые, и любая болезнь тоже. Здесь нет никакой связи с возрастом или местом пребывания. Аллергия возникает впервые и в 70 лет, и в один год. Например, при ослаблении иммунитета.

— Влияет ли генетический фактор?

— Генетический фактор формирует предрасположенность. Если у ребёнка оба родителя — аллергики, то в 50% случаев детей будут иметь аллергические реакции. С другой стороны, есть множество семей, в которых ни у кого из родственников по восходящей линии нет аллергии, но у детей она есть и очень тяжёлая.

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Автор Антон Бекетов Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру Редактор Марина Севастьянова Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру Специалист Балюра Елена Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д) Специалист Сыч Антонина Ведущий специалист Специалист Ларина Татьяна Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)

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