Аллерголог Котова: от аллергии на пыльцу люди страдают 8 месяцев в году

Каковы симптомы аллергии на пыльцу растений; почему из-за аллергии на пыльцу может возникнуть чувствительность к определённым продуктам питания; правда ли, что в средней полосе России от аллергии на пыльцу растений люди страдают до восьми месяцев в году, Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Галина Котова.
— По статистике, каждый третий москвич страдает от аллергии на пыльцу растений. Галина Юрьевна, пыльца каких растений вызывает аллергию?
— Пыление деревьев начинается после 10 марта, в этом году 8 марта уже было высокое содержание пыльцы ольхи в воздухе.
Так что наши пациенты, к сожалению, страдают с первых чисел марта до конца октября, если мы говорим о средней полосе России.
Проблема в том, что пыление растений вызывает не только насморк. Кроме аллергического ринита, возможна атопическая бронхиальная астма. Аллергический конъюнктивит — это постоянный спутник аллергиков. Возникают высыпания на коже, обострения атопического дерматита, отёки Квинке при употреблении продуктов, имеющих в составе перекрёстные антигены.
Например, при сенсибилизации к пыльце деревьев опасны косточковые фрукты, свежевыжатые соки, орехи, сырая морковь.
— Какие последствия для организма вызывает весенняя аллергия?
— Это высокая фармакологическая нагрузка. Человек вынужден принимать огромное количество лекарств:
Плюс сидеть на элиминационной диете. Всё это приносит в жизнь достаточно высокий уровень дискомфорта. Человек не может заниматься спортом, свободно выезжать за город, наслаждаться прекрасной весенней погодой. Это тяжёлое состояние, которое требует обязательного лечения.
— Может ли у человека внезапно появиться аллергия, если раньше он таких симптомов не наблюдал у себя?
— Конечно. Всё когда-то начинается впервые, и любая болезнь тоже. Здесь нет никакой связи с возрастом или местом пребывания. Аллергия возникает впервые и в 70 лет, и в один год. Например, при ослаблении иммунитета.
— Влияет ли генетический фактор?
— Генетический фактор формирует предрасположенность. Если у ребёнка оба родителя — аллергики, то в 50% случаев детей будут иметь аллергические реакции. С другой стороны, есть множество семей, в которых ни у кого из родственников по восходящей линии нет аллергии, но у детей она есть и очень тяжёлая.
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