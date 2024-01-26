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Маргарита Кичерова
Психолог порекомендовал задать манипулятору два вопроса. Тогда он точно остановится

Психолог рассказал, как можно остановить манипулятора

3:55
Здоровье » Здоровье и профилактика

Манипулятор искусно управляет другими людьми, играя на их чувствах. Почему он чаще всего старается вызвать у своей жертвы чувство вины, какие два вопроса позволяют остановить манипулятора и как научиться справляться с негативными установками, чтобы не стать жертвой чужих манипуляций, Pravda.Ru рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Психолог рассказал, как можно остановить манипулятора
Фото: volkovysk.by

— Михаил Анатольевич, какие фразы помогают остановить манипулятора?

— Можно использовать два вопроса.

  1. Первый вопрос: "Почему?" Например, мне говорят: "Ты плохо поступаешь". Таким образом манипулятор старается вызвать у меня чувство вины: раз я плохо поступаю, я плохой, я виноват. А я спрашиваю: "Почему это плохо? Докажи". Чаще всего доказательство такое: "Это плохо, потому что я расстроился". А я спрошу: "Почему, если ты расстроился, это плохо?" Ответ будет такой: "Потому что я не должен расстраиваться". — "А почему ты не должен расстраиваться? Ты исключительный человек на земле, всем можно расстраиваться, тебе одному нельзя? Ты единственный человек, который рождён для абсолютного счастья?" И надо ему по кругу задавать вопрос "Почему?": "Почему то, что ты говоришь, правильно?"
  2. Второй вопрос: "Зачем?" Этот вопрос можно задавать манипулятору или самому себе. Зачем он это говорит? С какой целью? Например, кто-то лезет к вам в душу.

Самый крутой способ остановить манипуляцию — это сказать: "Ты с какой целью интересуешься? Зачем тебе эта информация?"

Большинство манипуляторов на этом этапе отпадают, потому что он не может сказать, что его цель — получить выгоду. Поэтому обычно манипулятор говорит: "Да я просто так интересуюсь". — "Просто так? Значит, если я тебе не отвечу, ничего плохого не произойдёт. А если ты свою цель назовёшь, то я подумаю, хочу ли я помогать тебе этого добиваться".

Большинство действий людей, к сожалению, бесцельны. Есть причина для действий, которая нас побуждает к действию, а цель люди не формулируют.

Когда человек начинает формулировать цель, то есть отвечать на вопрос "зачем я это делаю", "зачем я общаюсь с этим человеком", "что я хочу в результате получить", то оказывается, что большинство действий вообще можно не делать. Потому что причина для них, чаще всего,

  • неудовлетворенность,
  • страх,
  • злость,
  • тревога,
  • гнев,
  • чувство вины,
  • стыда,
  • недовольство,
  • раздражение.

Эти эмоции нас к чему-то подталкивают, поэтому манипуляторы их чаще всего стараются вызвать у людей. И дальше мы от этой эмоции пытаемся убежать, сделать что-то, чтобы не чувствовать вину.

Но с чувством вины по-другому работают. Важно понять, что чувство вины мы испытываем не потому, что мы что-то сделали или не сделали. А потому, что у нас есть убеждение: мы не должны приносить людям негатив. Причём негатив — это то, что люди считают негативным, то есть не тем, чего они ожидали от жизни. Поэтому чувство вины мы испытываем каждый раз, когда думаем, что должны соответствовать желаниям других людей.

Но мы же не можем соответствовать им всегда. Наоборот, когда человек говорит, что "я не обязан всегда соответствовать ожиданиям других людей"; "могу, если это укладывается в мои цели, но не обязан"; "могу, если я хочу сделать человеку приятно, но я не обязан"... И вот тогда наши действия идут к цели, а не от чувства вины.

Критическое мышление даёт эту возможность. Если человек верит, что можно прожить жизнь и никому ни в чём не помешать, то он верит в фантазии.

Отсюда:

  • чувство вины,
  • стыд,
  • недовольство собой,
  • низкая самооценка.

И наоборот, когда мы говорим, что "я постараюсь не причинять людям боль, но я не обязан всегда соответствовать их представлениям, что такое хорошо и что такое плохо", тогда нам легче живётся и нами труднее манипулировать.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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