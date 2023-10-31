Эндометриоз - распространённое заболевание, сопровождающееся интенсивными болями, обычно в нижней части живота или спине. Учёные выявили генетическую связь между этим состоянием и рядом пищеварительных расстройств, включая синдром раздражённого кишечника (СРК).
Эндометриоз — это состояние, от которого страдает примерно каждая десятая женщина в репродуктивном возрасте. Оно вызвано ростом ткани, подобной слизистой оболочке матки, в других частях тела, таких как маточные трубы, яичники, мочевой пузырь или кишечник. Этот процесс может привести к образованию кист, сильным спазмам, обильным менструациям и бесплодию. Кроме того, эндометриоз часто связан с проблемами в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), хотя природа этой связи до конца не изучена.
В новом исследовании, опубликованном в журнале "Cell Reports Medicine", ученые анализировали данные наблюдений, собранные у почти 190 000 женщин, и пришли к выводу, что женщины с эндометриозом имеют повышенный риск развития определённых заболеваний ЖКТ, включая СРК. Они также выявили конкретные участки генома, содержащие ключевые генетические варианты, связанные как с эндометриозом, так и с указанными заболеваниями ЖКТ. В будущем эти генетические данные могут помочь разрабатывать новые лекарства или переориентировать уже существующие с целью одновременного лечения заболеваний ЖКТ и эндометриоза.
Филиппа Сондерс, профессор Центра исследований воспалений при университете из Эдинбурга, выразила удовлетворение результатами исследования и подчеркнула его важность в обосновании генетической связи между эндометриозом и некоторыми желудочно-кишечными расстройствами, особенно СРК. А профессор репродуктивных наук в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, доктор Линда Гуидис, также поддержала эту идею и указала, что результаты исследования могут помочь в разработке новых лекарств для лечения этих состояний.
Для выявления связи между эндометриозом и заболеваниями ЖКТ, авторы исследования проанализировали данные почти 190 000 женщин из Британского биобанка и выявили, что женщины с эндометриозом в два раза чаще страдают от СРК и 1,4 раза чаще имеют диагностированный ГЭРБ. Затем они провели анализ полногеномных исследований ассоциаций (GWAS), который выявил генетические связи между эндометриозом, СРК и другими заболеваниями ЖКТ, такими как ЯБ. Эти данные также указали на потенциальные лекарства, которые могут быть эффективными как при эндометриозе, так и при указанных заболеваниях ЖКТ.
Несмотря на интересные результаты, исследование имеет свои ограничения, такие как учёт разных подтипов эндометриоза и ограничение анализа на молекулярном уровне. Тем не менее, оно способствует пониманию взаимосвязи между этими состояниями и может повысить осведомлённость о необходимости обследования женщин с желудочно-кишечными симптомами на наличие эндометриоза.
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