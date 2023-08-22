Диетолог Тихомирова рассказала о пользе корицы

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корица — не только ароматная специя, придающая изысканный вкус блюдам. Её ценность уходит далеко за рамки кулинарии. Елена Тихомирова в интервью газете "Известия" рассказала об удивительных свойствах флавоноидов.

Фото: "Cinnamon Sticks Spice Related (Free stock photo)" by trophygeek is licensed under CC BY 2.0.

Исследования показывают, что корица способствует укреплению иммунной системы, повышению общего тонуса и даже улучшению зрительной памяти.

Укрепление иммунитета

Ключевым фактором, делающим корицу настоящим богатством для здоровья, являются флавоноиды — природные соединения, обладающие мощным противовоспалительным действием. Они активно способствуют усилению синтеза оксида азота в тканях организма.

Этот процесс имеет большое значение, так как оксид азота защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов, тем самым укрепляя иммунную систему.

Борьба со старением

Один из самых интересных аспектов корицы — ее способность замедлять процесс старения на клеточном уровне. Флавоноиды, содержащиеся в корице, оказывают мощное антиоксидантное действие, предотвращая окислительные процессы в клетках. Регулярное употребление корицы может способствовать сохранению молодости и жизненной энергии организма.

Здоровье сосудов и профилактика тромбозов

Сосуды играют важнейшую роль в обеспечении здоровья организма. Исследования показывают, что употребление корицы может положительно влиять на их состояние. Флавоноиды корицы способствуют расслаблению стенок сосудов, улучшая кровообращение и снижая риск образования сгустков крови. Это имеет важное значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Предотвращает загустение крови

Текучесть крови — еще один аспект, на который оказывает положительное воздействие корица. Флавоноиды помогают поддерживать оптимальную консистенцию крови, предотвращая её загустение. Это особенно важно для тех, кто стремится поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Важное замечание: корица и здоровое питание

Необходимо помнить, что важно употреблять корицу в рамках здорового питания. Ведь даже такое благородное растение, как корица, может не дать ожидаемых результатов, если употреблять ее с углеводной пищей.

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