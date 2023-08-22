Корица — не только ароматная специя, придающая изысканный вкус блюдам. Её ценность уходит далеко за рамки кулинарии. Елена Тихомирова в интервью газете "Известия" рассказала об удивительных свойствах флавоноидов.
Исследования показывают, что корица способствует укреплению иммунной системы, повышению общего тонуса и даже улучшению зрительной памяти.
Ключевым фактором, делающим корицу настоящим богатством для здоровья, являются флавоноиды — природные соединения, обладающие мощным противовоспалительным действием. Они активно способствуют усилению синтеза оксида азота в тканях организма.
Этот процесс имеет большое значение, так как оксид азота защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов, тем самым укрепляя иммунную систему.
Один из самых интересных аспектов корицы — ее способность замедлять процесс старения на клеточном уровне. Флавоноиды, содержащиеся в корице, оказывают мощное антиоксидантное действие, предотвращая окислительные процессы в клетках. Регулярное употребление корицы может способствовать сохранению молодости и жизненной энергии организма.
Сосуды играют важнейшую роль в обеспечении здоровья организма. Исследования показывают, что употребление корицы может положительно влиять на их состояние. Флавоноиды корицы способствуют расслаблению стенок сосудов, улучшая кровообращение и снижая риск образования сгустков крови. Это имеет важное значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Текучесть крови — еще один аспект, на который оказывает положительное воздействие корица. Флавоноиды помогают поддерживать оптимальную консистенцию крови, предотвращая её загустение. Это особенно важно для тех, кто стремится поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Необходимо помнить, что важно употреблять корицу в рамках здорового питания. Ведь даже такое благородное растение, как корица, может не дать ожидаемых результатов, если употреблять ее с углеводной пищей.
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