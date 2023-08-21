Похудение на 4,5 кг за неделю! Британские медики поделились ключевыми шагами

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменить свою фигуру к лучшему всего за неделю — это реально, даже не прибегая к отказу от любимых углеводов.

Фото: "Grand Opening of Oceanview Medical Weight Loss Spa in Frisco, TX" by Oceanview Med Spa is licensed under CC BY-SA 2.0.

Правда, в большей степени это будет связано с потерей воды в организме, но такой результат тоже весьма впечатляющ. Ведущие британские медики поделились шестью ключевыми шагами, которые помогут сжечь жир и избавиться от 4.5 кг веса за неделю.

Откажитесь от вредной пищи

Путь к похудению начинается с отказа от вредной пищи, такой как фастфуд, полуфабрикаты с сомнительным составом и другие "пищевые мусоры".

Замените их на натуральные продукты с минимальной обработкой. Придавайте предпочтение цельным продуктам и ингредиентам с четким составом. Например, вместо готовых блюд выбирайте куриное филе, свежие перцы, помидоры и рис, чтобы готовить блюда самостоятельно.

Уменьшите употребление крахмалосодержащих продуктов и увеличьте потребление белка

Для быстрого и эффективного снижения веса необязательно полностью исключать углеводы из рациона, но их количество следует сократить. Зато добавьте больше нежирных белков и разнообразных овощей. Научные исследования подтверждают, что белок помогает снизить аппетит и активизировать обмен веществ.

Практикуйте интервальное голодание

Секрет успешного похудения заключается в создании дефицита калорий. Отличным способом контроля за потребляемыми калориями является использование калорийного счетчика. Задайте себе цель потреблять от 1500 до 1650 ккал в день, чтобы достичь заметных результатов в короткий срок.

Для упрощения соблюдения дефицита калорий можно попробовать интервальное голодание. Уменьшив время приема пищи, вы автоматически уменьшите общее количество калорий, потребляемых в течение дня.

Запаситесь полезными перекусами

Чтобы избежать переедания и поддерживать метаболизм в течение дня, имейте под рукой полезные перекусы. Орехи, сырые овощи, ягоды или нежирные йогурты станут отличными вариантами для легкой закуски. Они помогут удовлетворить голод и поддерживать энергию на нужном уровне.

Регулярно занимайтесь физической активностью

Не забывайте о регулярных физических нагрузках. Комбинируйте кардио-тренировки и силовые упражнения для эффективного сжигания калорий и укрепления мышц. Прогулки на свежем воздухе также способствуют активному обмену веществ.

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