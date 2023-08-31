Заболевание периферических артерий: Мэтью Синдрик

3:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Давайте поговорим о том, о чем, кажется, не говорят так часто, как следовало бы.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Это о тех немых сигналах, которые наш организм посылает нам через боль и судороги в наших верных ногах, особенно во время зарядки или забега. Не стоит их игнорировать, потому что они могут оказаться ранними признаками чего-то гораздо более серьезного — заболевания периферических артерий.

В этой статье мы поговорим о том, какие симптомы стоит воспринимать всерьез, и каким образом они могут быть связаны с этим состоянием. Итак, давайте начнем!

Понимание заболевания периферических артерий

Заболевание периферических артерий — это как тихий незваный гость, который может появиться в вашем доме, не предупредив заранее.

Сосудистый хирург, врач Мэтью Синдрик, делится с нами своим опытом и знаниями. Он говорит нам, что это состояние возникает, когда артерии, которые обеспечивают кровью наши конечности, начинают забиваться бляшками. Это как будто бы мусор скапливается на улицах, ограничивая доступ кислорода и питательных веществ к нашим ногам, а порой и рукам. И вы знаете, это не приглашение к празднику.

Симптомы, которые стоит воспринимать всерьез

Так вот, друзья, когда наши ноги начинают давать знать о себе болями, судорогами и даже онемением во время прогулки или активных упражнений, это не просто сигнал от усталых мышц.

Это настоящий SOS нашего организма, который пытается привлечь наше внимание. Почему? Потому что он нуждается в большем кислороде и питательных веществах, чем мы ему предоставляем.

Как развивается заболевание

По мере того как заболевание периферических артерий развивается, оно может становиться все более серьезным и оставлять следы на нашем теле.

По словам врача Синдрика, первым симптомом, который мы, как правило, замечаем, является повторяющаяся боль или судороги в одной или обеих ногах во время ходьбы или физических нагрузок. Это как негодующий крик наших мышц, которые говорят: "Давай, дружище, не жадничай с кислородом!".

Больше чем просто боль

Но это только начало, друзья. По мере того как бляшки продолжают набираться в артериях, они могут нанести нам еще более серьезный удар.

Раны и язвы на ногах, которые никак не заживают, — вот еще один симптом, на который стоит обратить внимание. Наши ноги борются с инфекцией, как настоящие герои, но без достаточного потока крови это может быть долгой и трудной битвой.

Когда сигналы становятся тревожными

Слушайте внимательно, друзья, потому что это важно. Если вы начинаете ощущать постоянную боль или онемение, это может быть уже более тревожным сигналом. Организм делает все возможное, чтобы сохранить свои силы, но в этой неравной схватке с недостаточным кровоснабжением он может начать отступать.

Заболевание периферических артерий и курение

Друзья, в этом мире существует много пагубных привычек, но курение, кажется, занимает одну из верхних строчек этого мрачного списка.

Врач Синдрик говорит, что курение — настоящий лидер среди факторов риска заболевания периферических артерий. Курящие люди подвергают себя гораздо большему риску, чем некурящие, что делает сосуды менее гибкими и более склонными к образованию бляшек.

Что делать, если вы заметили симптомы

Не стоит паниковать, друзья. Наука и медицина делают свою работу, и есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы остановить прогресс этого незваного гостя. Врачи говорят нам, что первый и самый важный шаг — это бросить курить. Это как открыть окно и выпустить дым из нашего дома.

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5 причин судорог в ногах: как лечить?

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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