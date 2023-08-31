Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Заболевание периферических артерий: Мэтью Синдрик

3:57
Здоровье

Давайте поговорим о том, о чем, кажется, не говорят так часто, как следовало бы.

Заболевание периферических артерий: Мэтью Синдрик
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Это о тех немых сигналах, которые наш организм посылает нам через боль и судороги в наших верных ногах, особенно во время зарядки или забега. Не стоит их игнорировать, потому что они могут оказаться ранними признаками чего-то гораздо более серьезного — заболевания периферических артерий.

В этой статье мы поговорим о том, какие симптомы стоит воспринимать всерьез, и каким образом они могут быть связаны с этим состоянием. Итак, давайте начнем!

Понимание заболевания периферических артерий

Заболевание периферических артерий — это как тихий незваный гость, который может появиться в вашем доме, не предупредив заранее.

Сосудистый хирург, врач Мэтью Синдрик, делится с нами своим опытом и знаниями. Он говорит нам, что это состояние возникает, когда артерии, которые обеспечивают кровью наши конечности, начинают забиваться бляшками. Это как будто бы мусор скапливается на улицах, ограничивая доступ кислорода и питательных веществ к нашим ногам, а порой и рукам. И вы знаете, это не приглашение к празднику.

Симптомы, которые стоит воспринимать всерьез

Так вот, друзья, когда наши ноги начинают давать знать о себе болями, судорогами и даже онемением во время прогулки или активных упражнений, это не просто сигнал от усталых мышц.

Это настоящий SOS нашего организма, который пытается привлечь наше внимание. Почему? Потому что он нуждается в большем кислороде и питательных веществах, чем мы ему предоставляем.

Как развивается заболевание

По мере того как заболевание периферических артерий развивается, оно может становиться все более серьезным и оставлять следы на нашем теле.

По словам врача Синдрика, первым симптомом, который мы, как правило, замечаем, является повторяющаяся боль или судороги в одной или обеих ногах во время ходьбы или физических нагрузок. Это как негодующий крик наших мышц, которые говорят: "Давай, дружище, не жадничай с кислородом!".

Больше чем просто боль

Но это только начало, друзья. По мере того как бляшки продолжают набираться в артериях, они могут нанести нам еще более серьезный удар.

Раны и язвы на ногах, которые никак не заживают, — вот еще один симптом, на который стоит обратить внимание. Наши ноги борются с инфекцией, как настоящие герои, но без достаточного потока крови это может быть долгой и трудной битвой.

Когда сигналы становятся тревожными

Слушайте внимательно, друзья, потому что это важно. Если вы начинаете ощущать постоянную боль или онемение, это может быть уже более тревожным сигналом. Организм делает все возможное, чтобы сохранить свои силы, но в этой неравной схватке с недостаточным кровоснабжением он может начать отступать.

Заболевание периферических артерий и курение

Друзья, в этом мире существует много пагубных привычек, но курение, кажется, занимает одну из верхних строчек этого мрачного списка.

Врач Синдрик говорит, что курение — настоящий лидер среди факторов риска заболевания периферических артерий. Курящие люди подвергают себя гораздо большему риску, чем некурящие, что делает сосуды менее гибкими и более склонными к образованию бляшек.

Что делать, если вы заметили симптомы

Не стоит паниковать, друзья. Наука и медицина делают свою работу, и есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы остановить прогресс этого незваного гостя. Врачи говорят нам, что первый и самый важный шаг — это бросить курить. Это как открыть окно и выпустить дым из нашего дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

5 причин судорог в ногах: как лечить?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Куратор Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др.
Куратор Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

Специалисты

4.7
8 отзывов
 Батагова
Виолета Викторовна
Невролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2700 руб.
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
4.1
464 отзыва
 Коровкин
Михаил Александрович
Невролог
Стаж 41 год
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.1
73 отзыва
 Андрианова
Ирина Михайловна
Невролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.9
20 отзывов
 Левицкий Глеб Николаевич медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
9.8
97 отзывов
 Штыков Вадим Валентинович медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости Все >
Финансист Бабин: В России начался приток валюты
Власти Йоханнесбурга рассматривают две версии возгорания здания в деловом центре
В Перми мужчину обвиняют в изнасиловании и отсечении руки супруги
Microsoft уберет приложение Teams из пакета Office из-за расследования ЕС
Эколог Штегер назвал испытания оружия причиной радиоактивности диких кабанов в Германии
В Тюменской области будут судить криминального авторитета
Американский фармаколог предупредил об опасности грейпфрутового сока в сочетании с лекарствами
Алина Горбачёва отправилась на первую тренировку после истории с исчезновением
Индекс Мосбиржи достиг годового максимума
 В США вынесут на публику невменяемость украинского президента Зеленского
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Последние материалы
Рогов: ВСУ экономят технику на Запорожском направлении из-за больших потерь
Зеленский заявил об успешном применении Украиной дальнобойного оружия
Физиологи США определили оптимальную температуру в комнате для здорового сна: не меньше +20
Эксперты рассказали, как банки используют нейросети
В Москве начнут эксперимент по подготовке отстающих школьников к экзаменам
Российская певица Алла Пугачёва погасила долг перед газовой компанией
Марков высказался об отмене концертов Галкина* в Казахстане и Эстонии
Центробанку предложили снять ограничение полной стоимости кредита для ломбардов
Главный нарколог Москвы сравнил вред от кальяна и сигарет
АвтоВАЗ может создать новую модель Lada совместно с Dongfeng
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников