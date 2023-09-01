Как правильно принимать витамины и добавки для максимальной эффективности

4:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прием витаминов и добавок, обычно, начинается в случае выявления недостатка определенного элемента или при следовании строгой диете.

Фото: Ilariac2008t

Однако, в соответствии с сообщением издания The Sun, британские специалисты утверждают, что многие люди тратят деньги напрасно, так как неправильно принимают популярные витамины и минералы.

Железо

Фармацевт Эйдан Гоггинс подчеркивает важность ознакомления с инструкцией при приеме любых витаминов или добавок, а также рекомендует в некоторых случаях проконсультироваться с врачом.

Наиболее распространенной добавкой является железо, которое многие принимают для борьбы с анемией или низким уровнем энергии.

Агентство здравоохранения Великобритании указывает на высокий риск недостатка железа у трех четвертей женщин из-за кровопотери во время менструации. Некоторые добавки железа содержат витамин С, который способствует усвоению железа. Однако, согласно эксперту, эти добавки не следует принимать вместе с пищей.

"Железо рекомендуется принимать натощак, так как некоторые продукты, особенно молочные, могут мешать его усвоению. Витамин С, с другой стороны, способствует лучшему усвоению железа, поэтому рекомендуется принимать его вместе с витамином С, например, с добавкой или с апельсиновым соком", — пояснил специалист.

Также, при недостатке железа, следует избегать употребления чая, так как он может снижать усвоение железа из пищи.

"Исходя из множества факторов, влияющих на усвоение железа, я рекомендую принимать его в виде комбинированной добавки с витамином С, за час до сна, но не менее чем через два часа после ужина", — предложил фармацевт.

Витамин С

Витамин С содержится в различных продуктах, таких как апельсины, киви, перец, клубника, черная смородина, брокколи, брюссельская капуста и картофель.

Этот водорастворимый витамин наилучшим образом усваивается на голодный желудок, особенно утром. Для людей, принимающих большие дозы витамина C, рекомендуется разделить дозу на несколько приемов, чтобы избежать дискомфорта в желудке.

Пробиотики

Диетолог Джеймс Викерс отмечает, что множество продуктов уже содержат пробиотики, поэтому не всегда стоит тратить деньги на приобретение дополнительных препаратов в аптеке.

"Ваш рацион должен включать продукты, содержащие пробиотики или живые бактерии, которые достигнут кишечника и окажут благоприятное воздействие. Пробиотики содержатся в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, кефир и йогурт", — пояснил он.

Однако, если пробиотики принимаются в виде дополнительной биодобавки на завтрак, следует быть внимательным и избегать их употребления с горячими напитками. Это связано с тем, что для достижения положительного эффекта, пробиотики должны сохранить целостность при достижении кишечника.

Поэтому их не следует принимать с напитками, способными их разрушить, например, с горячими напитками, фруктовыми соками и алкоголем. Пробиотики следует употреблять с чистой водой за полчаса до приема пищи.

Витамин D из солнечного света

В период пандемии коронавируса наблюдались исследования, указывающие на возможную защитную роль витамина D от коронавируса, что привело к повышенному спросу на эту добавку.

В местах с недостатком солнечного света специалисты рекомендуют принимать 10 микрограмм витамина D в день, особенно пожилым людям, в период с октября по март. Наилучший способ приема витамина D — вечером вместе с пищей, советует специалист.

При комбинировании добавок следует проявлять осмотрительность. Например, не рекомендуется одновременное употребление витамина D и витамина E, так как они усваиваются одинаково — это означает, что можно заплатить за две добавки, но получить пользу только от одной из них.

Рыбий жир

Рыбий жир - популярная добавка, особенно в прошлые годы, когда его употребляли в больших количествах. Он богат источниками омега-3, которые способствуют решению разнообразных проблем, включая болезни сердца.

Специалист по лекарственным препаратам рекомендует принимать рыбий жир вместе с жирсодержащими продуктами, но избегать его употребления перед тренировкой и перед сном, чтобы избежать газообразования в желудке. Иными словами, добавка может вызвать рефлюкс, перемещаясь вверх к горлу.

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КАК ПРИНИМАТЬ ЛЮБЫЕ ВИТАМИНЫ || 6 важнейших факторов усвоения с максимальной пользой