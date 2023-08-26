Важность витамина C для вашего организма

4:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы выросли с стаканом апельсинового сока или порцией грейпфрута как постоянным атрибутом на завтраке, вы хорошо знаете, насколько важен витамин C.

Фото: pixabay.com

Водорастворимый витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, поддерживает здоровье ваших клеток и отвечает за рост и восстановление тканей во всем организме.

Вам также необходим витамин C, чтобы поддерживать упругость кожи, помогать усваиванию железа, заживлению ран и образованию важных рубцовых тканей. Он также помогает поддерживать в хорошем состоянии ваши кости, зубы, хрящи и кровеносные сосуды.

Несомненно, важность витамина C для организма трудно переоценить, но можно ли употреблять его слишком много? И если да, что происходит с вашим организмом, когда это происходит?

Витамин C и его влияние

Витамин C не может быть произведен организмом и должен поступать с пищей или, при необходимости, с добавками. Водорастворимый витамин не накапливается в организме, и избыточное количество выводится.

Таким образом, хорошая новость состоит в том, что его токсичность очень низка, и даже большие дозы не связаны с серьезными или фатальными последствиями. Тем не менее, чрезмерное потребление может вызвать некоторые побочные эффекты.

Ниже приведены несколько аспектов, о которых стоит знать:

Потенциальные риски чрезмерного потребления витамина C

Многие побочные эффекты, связанные с избыточным потреблением витамина C, наблюдались в изолированных случаях или в лабораторных исследованиях. В некоторых случаях они также были опровергнуты другими исследованиями.

Но в конечном итоге стоит помнить, что некоторые потенциальные риски следует учитывать, особенно если у вас уже есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Расстройства ЖКТ

Самые распространенные побочные эффекты от избыточного потребления витамина C — это боль в животе, диарея и тошнота, которые возникают, когда витамин не усваивается эффективно желудочно-кишечной системой.

Количество витамина C, способное вызвать эти проблемы, может различаться от человека к человеку. Некоторые сообщали о проблемах после приема дополнений в дозе более 3 г в день, другие сталкивались с этими проблемами только при приеме 10 г в день.

Большинство легких и умеренных случаев обычно устраняются временным прекращением приема дополнений или уменьшением дозы.

Камни в почках

При метаболизме витамина C в организме образуются соединения, называемые оксалатами, которые обычно выводятся с мочой. Высокие уровни оксалатов могут сочетаться с кальцием в крови и повысить риск образования почечных камней.

Некоторые исследования связывают избыточное потребление витамина C с повышенным риском образования камней в почках. В одном перспективном исследовании среди испытуемых в возрасте от 40 до 75 лет уровень потребления витамина C из добавок и пищи регистрировался каждые четыре года.

На 14-летнем этапе исследования было отмечено, что у тех, кто потреблял более 1000 мг витамина C в день, риск образования камней в почках был на 41% выше, чем у тех, кто потреблял менее 90 мг ежедневно.

Однако есть противоречивые результаты других исследований, не подтверждающих данную связь. Для предосторожности людям, склонным к образованию камней в почках или имеющим другие проблемы с почками, следует избегать высоких доз витамина C.

Избыток железа

Избыточное потребление витамина C также было связано с снижением устойчивости к высоте, разрушением эмали зубов и аллергическими реакциями.

В случае, если вы сталкиваетесь с какими-либо из этих побочных эффектов, обсудите принимаемые вами добавки с вашим врачом.

Витамин C способствует усвоению железа и, таким образом, помогает предотвратить анемию из-за дефицита железа. Железо поступает в организм из растительных продуктов и также в небольшом количестве содержится в мясе.

Высокое потребление витамина C может усилить усвоение железа у людей с уже высокими запасами железа и возможно вызвать интоксикацию железом. Это практически не влияет на здоровых людей. Однако люди, страдающие от наследственной гемохроматоза, редкого заболевания, при котором организм вбирает чрезмерное количество железа, могут повредить ткани, употребляя высокие дозы витамина C в течение длительных периодов.

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