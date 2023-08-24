Один лимон: Невероятная польза для организма

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лимон — не только яркий акцент в блюдах, но и настоящий кладезь питательных веществ.

Фото: pixabay.com

Оказавшись перед выбором, добавьте его в маринад для баранины, в пирог, выпекайте в печенье или приготовьте классический лимонад.

Но помимо яркого, цитрусового вкуса, лимоны способны сделать гастрономическое впечатление гораздо глубже. Эксперты выявили ценные здоровья свойства, которые предоставляют эти цитрусовые плоды.

1. Снижение риска инсульта и заболеваний сердца:

Добавление лимона в рацион может снизить риск ишемического инсульта, вызванного образованием сгустка крови, блокирующего кровоснабжение мозга.

По последним исследованиям, женщины, употреблявшие наибольшее количество цитрусовых фруктов в течение 14 лет, имели более низкий риск ишемического инсульта по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего.

Это можно объяснить содержанием витамина С (в одном лимоне содержится 31 мг витамина С, что составляет 51% от дневной нормы) и флавоноидов (антиоксидантов), которые улучшают функцию сосудов и снижают воспаление.

В дополнение к этому, пищевые волокна и растительные соединения в лимонах, такие как гесперидин и диосмин, способствуют снижению уровня холестерина после употребления лимонов регулярно в течение 4 недель.

2. Поддержка иммунитета и сокращение продолжительности простуд:

Исследования показывают, что витамин С снижает риск развития астмы, а также положительно влияет на людей, страдающих астмой и бронхиальной гиперчувствительностью в период простуды.6

Подготовьтесь к запасам лимонов, когда погода вас подводит. Одно исследование показало, что прием витамина С может уменьшить симптомы простуды и, следовательно, ее продолжительность.

Кроме того, витамин также может укрепить иммунитет у людей, активно занимающихся физической активностью. Выжмите половину лимона в теплую воду и добавьте мед для облегчения насморка.

3. Борьба с анемией, обусловленной дефицитом железа:

Если у вас диагностирована анемия, вызванная дефицитом железа, добавьте лимоны в свой рацион. Лимоны не только содержат некоторое количество железа, но и способствуют лучшему усвоению железа из растительных продуктов.

Это особенно важно для вегетарианцев и веганов, так как растительные источники железа (не гем-железо) усваиваются не так хорошо, как животные источники (гем-железо).

4. Поддержание здоровья кожи:

Витамин С известен своим благотворным воздействием на кожу. Одно исследование показало, что употребление витамина C способствует увеличению коллагена и, следовательно, уменьшению морщин и улучшению текстуры кожи в целом.

Кроме того, витамин также может снизить повреждение, вызванное солнечным излучением и загрязнением.

5. Помощь в процессе похудения:

Лимонная вода популярный напиток в режимах похудения. Одной из причин, почему считается, что она способствует похудению, заключается в том, что она содержит растительные соединения, такие как полифенолы, которые связаны с снижением веса и жировой массы.

Однако для полного подтверждения этого преимущества требуется дополнительное исследование.

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Польза лимона. Чем полезен лимон для организма и полезные рецепты

Автор Петр Дерябин Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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