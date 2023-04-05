Во все времена женщины жили дольше мужчин

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Хорошо известна русская поговорка "Живучий, как кошка". Заметьте, не "как кот". Именно коты чаще всего погибают в любовных драках или в зубах бродячих псов. Так же, как и котам, мужчинам природа отвела весьма скромное место среди долгожителей. Достаточно взглянуть на статистику девяностолетних-столетних или пройтись сегодня по улицам, магазинам, чтобы обратить внимание, что мужчин после полувекового юбилея становится всё меньше.

Уже в колыбели девчонки получают свой шанс

В Европе и США в течение полутора веков велась статистика долгожителей. И, конечно, нынешние старики проигрывают своим прабабкам и прадедам хотя бы потому, что сейчас и воздух не тот, и пьём мы отнюдь не парное молоко. Зато стоимость водки приближается к хлебу. Но многое и объединяет стариков всех времён.

У женщин вдвое или втрое больше шансов на достижение солидного возраста, чем у мужчин. Люди, сведующие в данном вопросе, объясняли это легко. Женщины освобождены от обязанностей нести тяжёлые профессии, подкашивающие сильный пол в самом расцвете сил. Им не надо ради куска хлеба взбираться на крыши небоскрёбов или опускаться в шахты. А что говорить о стрессах в трудные годы, которые чаще всего бьющих по мужчинам. Ведь и сегодня на их плечи ложится забота о семье и семейном бюджете.

Сегодня женщины могут водить поезда, летать в космос, воевать. Хотя, уже давно в цивилизованных странах женщинам не разрешается участвовать в опасных и наиболее нездоровых профессиях.

Также стоит отметить, что женщины достойны такого внимания и заботы. Хотя, не всегда и не везде общество о них заботится. Но женщины сильнее мужчин. Они умеют сдерживать себя в непростых ситуациях, которые губят мужчин. Они могут спланировать скудный бюджет, следуя "плановой экономике". К тому же, женщины не так подвержены пагубной привычке алкоголизма, нежели их суженые. Они больше держатся за жизнь.

Бедняки живут дольше?

Социологи прошлого приводили красноречивые факты о том, что чаще всего до глубокой старости доживают бедняки. А американец Уильям Кликер утверждал, что, воздерживаясь от излишнего питания и пития, мы поддерживаем наше тело в хорошем состоянии и дольше живём. Он отмечал:

"Почти все столетние люди — бедняки. И будь их пребывание на земле более приятным, оно не было бы столь продолжительным".

С ним где-то были солидарны и публицисты из шотландского журнала "Registrar general". Они писали, что три бабули из 16 столетних старух в начале прошлого века дожили до 105 лет. Две из них были нищие, жившие подаянием, а третья была женой садовника. Ни одна из оставшихся 13 бабулек не располагала большими средствами. Все принадлежали к "низшему обществу". Это были вдовы каменщиков, лакеев, рабочих. В долгожителях не было замечено ни одного живущего на проценты с банковских вкладов, а тем более имеющих свою недвижимость.

Также к преимуществам женщин относят и их более ранний возраст вступления в брак. Впрочем, и здесь всё не так однозначно. Обратившись когда-то к столетней американке Эдизе Ворк, получили забавный ответ:

"Если я прожила так долго, то это потому, что я никогда не пила ни чая, ни кофе. А в особенности потому, что никогда не была замужем. Именно поэтому у меня не было никаких недугов, и зубы целы. А вот мой брат, доживший до 100 лет, прожил бы больше, если бы не женился".

Уже в детстве мальчики и девочки не укладываются в одни рамки здравоохранения. Но даже здесь мальчики проигрывают по выживаемости. Статистика известна — нередко при заболевании брата и сестры чаще выживает девочка. Причём, детские годы ещё не обременяют нас жизненными стрессами, тяжёлой работой или замужеством и женитьбой. И тем не менее…

С 20 лет преимущество женщины укрепляется сильнее, так как в 35 лет у неё всего один шанс на смерть, в то время как у мужчины он 1 к 3. Различие это наиболее видно с приближением к старости. С чего мы и начали. Мужики мрут. Так что, говоря о пределах человеческой жизни, стоит помнить, что женщина — это отражение той жизненной силы, которую она получает ещё в колыбели. Наверное, это правильно.

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