Онколог: непонятно, справятся ли российские фармкомпании с импортозамещением

После начала СВО был запрещён ввоз в Россию некоторых западных жизненно важных лекарств. Смогут ли их заменить препараты из Индии и Южной Америки, и насколько отечественным фармакологическим компаниям удаётся проводить импортозамещение, рассказал главный врач-онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", к. мед. н. Андрей Пылёв.

— Андрей Львович, насколько остро ощущается нехватка импортных лекарств?

— Я работаю в коммерческом сегменте. У нас сейчас проблем нет, потому что мы сделали серьёзный запас необходимых лекарственных препаратов. Мы стараемся использовать только зарубежные лекарства. Поэтому на длительный период времени мы обеспечены. Что касается ситуации в городе, надо понимать, что если зарубежный препарат имеет российские аналоги, то именно российский аналог, российский дженерик бесплатно выделяется онкологическим больным. Зарубежные препараты предлагаются в тех случаях, когда нет российских аналогов. В Белоруссии такая же система.

Российские химиопрепараты работают. Но есть лекарства, которые не имеют российских аналогов и сейчас недоступны, поскольку ушли с российского рынка. Как решать эту проблему, пока непонятно.

Дело в том, что есть страны (в основном, Европа и США), которые развивают онкологию как науку, проводят огромное количество исследований. Это самая дорогая часть. Лекарства так дорого стоят не потому, что в них намешаны секретные дорогостоящие порошки (хотя, и это тоже), а потому, что уходят годы и миллионы долларов, чтобы:

разработать препарат,

провести многолетние серьёзные и достоверные клинические исследования,

доказать его безопасность и эффективность,

внедрить в клиническую практику.

Фармкомпании, которые эти препараты разрабатывают и выпускают, какое-то время обладают правом на их монопольную продажу, а позже и другие фармкомпании могут подключаться к их производству. Произведённые другими компаниями препараты называются дженериками. То есть, дженерик — это не всегда плохо, это просто компания, которая выпускает препарат, не будучи его разработчиком.

— Какие меры необходимы для налаживания бесперебойных поставок?

— Если зарубежная фармкомпания приняла решение, что её препараты перестают поставляться на российский рынок, то надо искать замену. Не могу никого призывать к серому импорту, хотя уже есть частные попытки ввоза лекарств. Есть индийские и латиноамериканские фармпроизводители. Видимо, Российская Федерация будет переключаться на эти страны. На мой взгляд, это плохо.

— Как отечественная фармакология справляется с импортозамещением?

— В медицине невозможно развивать никакое направление, не будучи интегрированным в международное медицинское пространство.

Все клинические исследования проводятся в разных странах, и это коллективный разум, который формирует международные протоколы лечения онкологических заболеваний.

Конечно, у нас есть свои серьёзные хорошие фармкомпании, свои разработки.

За последние 10 лет самое важное, что произошло в мировой онкологии как науке, это появление иммунотерапии — нового направления лечения онкологических заболеваний. За рубежом иммунотерапия была включена в клиническую практику 10 лет назад, а в России первые зарубежные иммунопрепараты были зарегистрированы лет 8 назад.