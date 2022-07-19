Гастроэнтеролог: здоровое питание может быть вкусным

Существуют расхожие концепции о том, как правильно питаться. Однако, на поверку многие из них оказываются всего лишь мифами.

Об этом рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог Екатерина Пустовит.

Миф первый. Здоровое питание не может быть вкусным

Сейчас существует много самых разнообразных продуктов, в том числе и в сегменте здорового питания, говорит специалист. Просто нужно будет выбрать те из них, что подойдут именно вам. И совершенно не обязательно они окажутся пресными и безвкусными.

Миф второй. Полезно есть обезжиренные продукты

Жиры организму тоже нужны, хоть и в умеренном количестве. А вот если вы совсем исключите их из рациона, то может возникнуть дисбаланс, который приведёт к различным неполадкам со здоровьем.

Миф третий. Сахар является ядом для организма, и его лучше избегать

Екатерина Пустовит считает, что сахар может быть вредным для организма лишь при определённых обстоятельствах. Сахароза состоит из молекул глюкозы и фруктозы.

Если нет физической нагрузки, а глюкозы из пищи в организм поступает слишком много, то обмен веществ нарушится, может возникнуть резистентность к инсулину. Если же заменять глюкозу фруктозой, то уровень сахара в крови повышаться не будет, однако это может привести к ожирению.

Поэтому главное — физическая активность и отказ от лишней сахаросодержащей пищи, тогда проблем не будет.

Миф четвертый. Надо есть чаще и маленькими порциями

Это справедливо только при некоторых заболеваниях, например, обострении панкреатита.

Если ваш желудочно-кишечный тракт более-менее в порядке, достаточно принимать пищу каждые 3-4 часа, говорит врач. Важно, чтобы в рационе присутствовало необходимое количество жиров, белков и углеводов.

Если снова хочется есть уже через два часа после приёма пищи, значит, организм не получил достаточного количества питательных веществ.

Миф пятый. Нельзя есть после шести вечера

Одно время этот совет был очень распространен. Мол, пища, которую принимают после шести вечера, создает в организме дисбаланс, отрицательно влияет на обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта.

По словам Екатерины Пустовит, не следует назначать себе строгий вечерний "дедлайн" по принятию пищи. Составляя график приёма еды, вы должны, прежде всего, учитывать свой режим дня. Большинство из нас заканчивает работу в шесть-семь-восемь часов вечера, и ужинать до шести, чаще всего, не получается. Да и спать в девять-десять часов вечера ложатся только маленькие дети.

Эксперт рекомендует есть в последний раз за два-три часа до сна. Между ужином и утренним приёмом пищи должно при этом пройти не менее 10-12 часов. Скажем, поужинали в девять — в двенадцать легли спать, утром встали и позавтракали в 8-9 часов. Если же вы поедите в шесть вечера, а потом будете голодать до 8 утра, это может отрицательно сказаться на работе вашего желчного пузыря.

Будьте здоровы!

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