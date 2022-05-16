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Автор Ирина Шлионская

Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах

Здоровье » Здоровье и профилактика

Если вначале считалось, что COVID-19 бьёт в основном по органам дыхания, то уже через несколько месяцев после объявления пандемии выяснилось, что диапазон последствий инфекции гораздо шире. И одним из самых "фатальных" является воздействие вируса на мозг.

Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах

Так, по словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, у многих после перенесённой болезни снижаются интеллектуальные способности. И это уже доказано исследованиями.

Раннее наступление деменции

Так, пресловутые британские учёные собрали группу из 800 добровольцев, половина из которых переболели коронавирусом, а половина нет, во всяком случае у них не наблюдалось явных симптомов заболевания, и им не был поставлен официальный диагноз.

Всем участникам провели тест на выявление скорости снижения когнитивных способностей. Как известно, с возрастом наши мыслительные способности снижаются, но явное их снижение наблюдается обычно уже в достаточно преклонные года. Тем не менее у тех, кому был прежде официально поставлен диагноз COVID-19 или наблюдались его симптомы, скорость деградации мышления значительно увеличилась по сравнению с нормой, тогда как у не болевших она осталась на стандартном уровне.

Нарушение контроля и координации движений

По мнению Барановой, проблемы с когнитивной сферой могут приводить к неадекватному поведению. К примеру, согласно исследованию в области американской авиаиндустрии, в 2021 году существенно выросло количество происшествий, связанных с выходящими за рамки норм поступками пассажиров.

  1. Допустим, такой случай. Пассажир в самолёте попросил у стюардессы кофе. Она стала наливать из кофейника, и тут выяснилось, что напиток закончился. Стюардесса сказала, что сейчас принесёт новый. Но тут мужчина вырвал кофейник из её рук и стукнул женщину по голове…
  2. Другой инцидент. Пассажир отправился в туалет, тот оказался занят, и мужчина, вместо того чтобы дождаться очереди, справил нужду прямо между сиденьями…

Разумеется, никто не знает, перенесли ли эти люди коронавирусную инфекцию. Но, по мнению профессора Барановой, такая картина вполне увязывается с результатами исследований, так как при "ковиде" "страдают функции контроля поведения в мозге, проявляется импульсивность, невыдержанность".

Ещё одно исследование проводилось в лондонском метрополитене. В последнее время на эскалаторах метро стали чаще падать пассажиры, из-за чего порой даже приходилось отключать механизмы.

"И это я тоже могу связать с последствиями "ковида": неврологические проблемы, в среднем люди чуть-чуть менее твёрдо стали стоять на ногах", — прокомментировала Анча Баранова.

Нейронные связи и воспаления

Но самое главное — что же со всем этим делать? Тут мнения расходятся. Одни эксперты считают, что коронавирус приводит к необратимому отмиранию мозговых клеток. Другие же полагают, что когнитивную сферу можно восстановить при помощи различных методик.

Это могут быть, например, специальные тренировки, направленные на создание новых нейронных связей и укрепление памяти и мышления.

А отечественный иммунолог Николай Крючков полагает, что помочь способна противовоспалительная терапия, так как причинами различных проявлений "постковидного" синдрома являются в основном происходящие в организме воспалительные процессы, в том числе затрагивающие и мозг.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Последствия COVID-19: идиотизм и деменция
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Андрей Маслак, Ирина Андрианова, Михаил Коровкин
Темы covid-19 николай крючков

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