Диетолог рассказала, какой завтрак помогает похудеть

Почему ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, если вы хотите похудеть; как каша с маслом помогает сохранить стройность и здоровье, а также о том, какие крупы наиболее полезны, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова.

Завтрак обязателен

— Наталья Николаевна, стоит ли завтракать утром, если нет чувства голода?

— К сожалению, многие люди придерживаются правила, что можно не позавтракать. Это очень распространённая ошибка. Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый приём пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня.

Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани.

Кроме того, правильный режим питания поддерживает постоянство концентрации пищевых веществ в организме, в первую очередь глюкозы. Это основной источник энергии. Именно на снижение концентрации глюкозы в крови организм реагирует чувством голода. Если промежутки между приёмами пищи значительные, то организм испытывает стресс. Гормоны стресса:

лептин,

грелин

регулируют аппетит и стимулируют организм накапливать энергию на чёрный день: вдруг потом не будет. И в следующий приём пищи организм старается превратить калории в жир, отложить про запас.

Каша с маслом — лучший завтрак

— Какие блюда на завтрак лучше всего подходят желающим похудеть?

— В первую очередь мы должны регулировать общую калорийность рациона. Завтрак от этого количества энергии должен быть не менее 25%. Если мы должны получить 2000 ккал в сутки, значит, на завтрак — хотя бы 500 ккал. При этом завтрак, как любой приём пищи, должен быть сбалансирован: мы должны получить белки, жиры, углеводы, чтобы организм полноценно работал.

Завтрак так важен, потому что заряжает нас энергией до обеда. А основным источником энергии для организма являются углеводы. Но будет неправильно, если это будут в основном простые углеводы. Конечно, кофе с круассаном — это очень вкусно. Но круассан вряд ли обеспечит нас всем необходимым, в чём нуждается организм.

Оптимальным завтраком являются каши из любых круп. Желательно, чтобы это были неочищенные крупы, которые имеют много пищевых волокон:

гречневая,

пшённая,

овсяная,

ячневая.

Правда, рис и манка не очень хорошо вписываются в эту концепцию. А вот любая другая крупа, не быстрого приготовления, а малоочищенная, содержит максимальное количество пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. Это идеальный завтрак, который стоит дополнить белком. Сочетание молока и круп — это прекрасное сочетание с точки зрения аминокислотного состава.

Нам нужны полезные жиры. Поэтому хорошо добавить в кашу сливочное или растительное масло.

Растительное масло для здорового питания лучше. Но если мы соблюдаем меру, не надо бояться ничего. Организм должен получить на завтрак полный комплекс необходимых веществ.