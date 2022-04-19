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Автор Маргарита Кичерова

Диетолог рассказала, какой завтрак помогает похудеть

Здоровье

Почему ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, если вы хотите похудеть; как каша с маслом помогает сохранить стройность и здоровье, а также о том, какие крупы наиболее полезны, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова.

Диетолог рассказала, какой завтрак помогает похудеть

Завтрак обязателен

— Наталья Николаевна, стоит ли завтракать утром, если нет чувства голода?

— К сожалению, многие люди придерживаются правила, что можно не позавтракать. Это очень распространённая ошибка. Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый приём пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня.

Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани.

Кроме того, правильный режим питания поддерживает постоянство концентрации пищевых веществ в организме, в первую очередь глюкозы. Это основной источник энергии. Именно на снижение концентрации глюкозы в крови организм реагирует чувством голода. Если промежутки между приёмами пищи значительные, то организм испытывает стресс. Гормоны стресса:

  • лептин,
  • грелин

регулируют аппетит и стимулируют организм накапливать энергию на чёрный день: вдруг потом не будет. И в следующий приём пищи организм старается превратить калории в жир, отложить про запас.

Каша с маслом — лучший завтрак

— Какие блюда на завтрак лучше всего подходят желающим похудеть?

— В первую очередь мы должны регулировать общую калорийность рациона. Завтрак от этого количества энергии должен быть не менее 25%. Если мы должны получить 2000 ккал в сутки, значит, на завтрак — хотя бы 500 ккал. При этом завтрак, как любой приём пищи, должен быть сбалансирован: мы должны получить белки, жиры, углеводы, чтобы организм полноценно работал.

Завтрак так важен, потому что заряжает нас энергией до обеда. А основным источником энергии для организма являются углеводы. Но будет неправильно, если это будут в основном простые углеводы. Конечно, кофе с круассаном — это очень вкусно. Но круассан вряд ли обеспечит нас всем необходимым, в чём нуждается организм.

Оптимальным завтраком являются каши из любых круп. Желательно, чтобы это были неочищенные крупы, которые имеют много пищевых волокон:

  • гречневая,
  • пшённая,
  • овсяная,
  • ячневая.

Правда, рис и манка не очень хорошо вписываются в эту концепцию. А вот любая другая крупа, не быстрого приготовления, а малоочищенная, содержит максимальное количество пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. Это идеальный завтрак, который стоит дополнить белком. Сочетание молока и круп — это прекрасное сочетание с точки зрения аминокислотного состава.

Нам нужны полезные жиры. Поэтому хорошо добавить в кашу сливочное или растительное масло.

Растительное масло для здорового питания лучше. Но если мы соблюдаем меру, не надо бояться ничего. Организм должен получить на завтрак полный комплекс необходимых веществ.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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Диетолог рассказала, какой завтрак помогает похудеть
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