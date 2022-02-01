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Автор Александр Шторм

Власти предлагают питаться на 40 рублей. Что будет с организмом?

Общество » Семья » Кошелек

Россияне сегодня пытаются экономить буквально на всём. В основном нужда заставляет снижать расходы на питание. Такое решение не редкость, но очень небезопасно с точки зрения здоровья.

Власти предлагают питаться на 40 рублей. Что будет с организмом?

По данным специалистов, рост цен на продукты никак не коррелирует с официальной инфляцией. В России сегодня худший в Европе показатель "индекса" выживаемости: минимальный набор продуктов у нас стоит 45,6% от минимального размера оплаты труда.

В среднем этот параметр для стран Европы составляет 16%, а в Великобритании он и вовсе около 6,6%.

Россияне экономят на еде — больше уже просто не на чем. Нормального питания большинство граждан страны уже давно не видят.

Как пишут "Новые Известия", в результате антикризисного меню можно получить неиллюзорные проблемы со здоровьем. Согласно установкам диетологов, завтрак обязан включать 400 ккал, а обед и ужин — по 600 ккал.

Как раз в 400 ккал выйдут 117 граммов овсянки на воде за 5,5 рублей. По этому поводу врач-диетолог Клиники института питания РАМН Юлия Панова заявила, что так долго не протянет никто. К рациону нужно, как минимум, добавлять бобовые.

Против питания одними крупами выступает и врач-биохимик и нутрициолог Екатерина Бирюкова. При отсутствии жиров очень быстро станут очевидными

  • различные нарушения гормональной системы,
  • нарушения репродуктивной системы,
  • дефицит витаминов Д, А, Е, К.

В перспективе на такой диете всех ждут

  • ухудшение работы иммунной системы,
  • остеопороз,
  • кровотечения,
  • ухудшение зрения,
  • снижение антиоксидантной защиты
  • и развитие сердечно-сосудистых заболеваний (тем более при избытке углеводов).

Координатор направления фитнес-диагностики сети фитнес-клубов Татьяна Федченко добавила, что одни крупы способны привести

  • к диарее,
  • анемии,
  • сбою в работе сердечно-сосудистой системы
  • и почек.

Экономия в еде выглядит так:

  • 87 граммов риса за 7,6 рубля,
  • 75 граммов гороха за 5,6 рубля,
  • 38 граммов белого хлеба за 2,3 рубля.

Весь обед вышел в 15,5 рублей. Опционально рис можно заменить макаронами, горох — фасолью, а белый хлеб — чёрным. Таким образом дневной рацион по минимуму стоит 37,1 рубля.

Теоретически можно выжить, но, кажется, не стоит.

Составлять же свой рацион из лапши быстрого приготовления в пакетиках — тоже не самое здравое решение.

Врачи утверждают, что такой рацион здоровым быть не может — определённо скажется недостаток и по белкам, и по полноценным углеводам, это будет самая простая еда, возникнет дефицит самых необходимых веществ и человек будет плохо себя чувствовать.

Нутрициолог Ксения Пустовая отметила, что и увлекаться углеводами крайне неразумно.

Схема-минимум — белки, жиры и углеводы, 1:1:4 соответственно. Причём лапша, которая разбухает на глазах, содержит и усилители вкуса (например, глутамат натрия Е261), которые приводят

  • к истончению сетчатки и утрате зрения
  • и рецидивам хронических заболеваний ЖКТ.

А ещё — консерванты (например, бензоат натрия Е211, усилитель цвета, угнетает действие дрожжей и плесневых грибков), чреватые

  • болезнью Паркинсона,
  • циррозом печени
  • и рядом нейродегенеративных болезней.

Не являются решением и овсянка, пшённая и перловые каши. Без мяса и бобовых это всего лишь часть необходимого рациона. Но если добавлять курицу и готовить рагу из морковки, лука, чеснока, докупать недорогие яблоки — ещё можно о чём-то говорить.

При этом есть надо не менее четырёх-пяти раз в сутки.

Вот только врачи напоминают, что элементарные продукты стоят уже больше, чем всё антикризисное меню. Так что у бедных людей нет никаких шансов на здоровое питание…

Напомним, что официально за чертой бедности в России находятся 17,6 млн человек. В реальности — больше.

Но если правительство исходит из того, что можно питаться на 37 рублей в день, ничего удивительного в этом нет…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы продукты питания
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