Высокая колокольня помогла британцу победить страх высоты и лестниц

Многие люди страдают какими-то фобиями. Одни опасаются открытых пространств, другие — замкнутых. Кто-то боится пауков, собак или крыс. Кто-то — огня или воды. Но бывают страхи, которые трудно объяснить. К примеру, как можно бояться лестниц? Ведь нам приходится сталкиваться с ними буквально на каждом шагу. Тем не менее такая фобия существует.

Последствия детской травмы

Есть люди, которые испытывают страх перед высотой. Они никогда не отважатся подняться на последний этаж высотного здания. Но ведь далеко не все лестницы такие уж высокие. Так что эксперты выделяют боязнь лестниц в отдельную разновидность — климакофобию.

Британцу Ричарду Смиту сейчас за 50. В три года он упал с лестницы в доме, где жил вместе с родителями. С тех пор страх перед лестницами стал преследовать его.

Когда мальчику было восемь лет, он со школьным классом отправился на экскурсию в один из замков. И, хотя маленькому Дику очень хотелось там побывать, он не смог войти туда, так как надо было подниматься по ступеням.

Дальше — больше. Он начал прогуливать занятия, если в класс требовалось подняться по лестнице. На уроках физкультуры он не мог забираться на шведскую стенку, а во время плавания отказывался входить в бассейн, потому что туда предстоял спуск по ступенькам. Сверстники смеялись над Диком, но тот ничего не мог поделать со своей фобией.

Проблемы в личной жизни

Когда ему было пятнадцать, Дик начал встречаться с симпатичной ровесницей. Как-то она предложила встретиться в водонапорной башне. Но он не смог туда пойти, так как в башню тоже вела лестница. Признаться в своей боязни девушке он, конечно, не смог. Та обиделась.

В следующий раз он увидел свою подругу сидящей на ступеньке автобуса. Дик хотел подойти к ней и объясниться, но девушка поднялась наверх и презрением посмотрела на несостоявшегося кавалера. Смит так и не смог пересилить себя…

Ричарду приходилось постоянно бороться со своей фобией и скрывать её. Он даже поднялся на колокольню, когда пришло время сделать предложение будущей жене. Но во время медового месяца им с Кэтрин пришлось много гулять по городу, и новобрачная поняла, что с её мужем что-то не так.

Борьба со страхом

Лишь в достаточно зрелом возрасте Смит наконец отправился на приём к психотерапевту. Дело в том, что в это время он писал книгу о первом британском воздухоплавателе Джеймсе Сэндлере, и его страхи мешали работать над книгой.

Душевед диагностировал у него сразу две фобии: акрофобию — боязнь высоты и климакофобию — страх перед лестницами. Конечно, всё это было связано с падением в раннем детстве. Как правило, фобии возникают не на пустом месте.

В качестве терапии специалист предложил мужчине шоковый метод — подняться на высокую башню в Оксфорде и перегнуться через перила. Как ни странно, это помогло Ричарду. Страх лестниц исчез. Вскоре Смит во второй раз в жизни поднялся на колокольню и смог насладиться прекрасным видом. А через какое-то время даже сумел воплотить свою давнюю мечту — полетать на воздушном шаре.

В большинстве случаев фобии всё-таки излечимы. По крайней мере психотерапия способна значительно облегчить состояние страдающих различными страхами.

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Фобии, которые кажутся нормой

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