EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Высокая колокольня помогла британцу победить страх высоты и лестниц

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Многие люди страдают какими-то фобиями. Одни опасаются открытых пространств, другие — замкнутых. Кто-то боится пауков, собак или крыс. Кто-то — огня или воды. Но бывают страхи, которые трудно объяснить. К примеру, как можно бояться лестниц? Ведь нам приходится сталкиваться с ними буквально на каждом шагу. Тем не менее такая фобия существует.

Высокая колокольня помогла британцу победить страх высоты и лестниц

Последствия детской травмы

Есть люди, которые испытывают страх перед высотой. Они никогда не отважатся подняться на последний этаж высотного здания. Но ведь далеко не все лестницы такие уж высокие. Так что эксперты выделяют боязнь лестниц в отдельную разновидность — климакофобию.

Британцу Ричарду Смиту сейчас за 50. В три года он упал с лестницы в доме, где жил вместе с родителями. С тех пор страх перед лестницами стал преследовать его.

Когда мальчику было восемь лет, он со школьным классом отправился на экскурсию в один из замков. И, хотя маленькому Дику очень хотелось там побывать, он не смог войти туда, так как надо было подниматься по ступеням.

Дальше — больше. Он начал прогуливать занятия, если в класс требовалось подняться по лестнице. На уроках физкультуры он не мог забираться на шведскую стенку, а во время плавания отказывался входить в бассейн, потому что туда предстоял спуск по ступенькам. Сверстники смеялись над Диком, но тот ничего не мог поделать со своей фобией.

Проблемы в личной жизни

Когда ему было пятнадцать, Дик начал встречаться с симпатичной ровесницей. Как-то она предложила встретиться в водонапорной башне. Но он не смог туда пойти, так как в башню тоже вела лестница. Признаться в своей боязни девушке он, конечно, не смог. Та обиделась.

В следующий раз он увидел свою подругу сидящей на ступеньке автобуса. Дик хотел подойти к ней и объясниться, но девушка поднялась наверх и презрением посмотрела на несостоявшегося кавалера. Смит так и не смог пересилить себя…

Ричарду приходилось постоянно бороться со своей фобией и скрывать её. Он даже поднялся на колокольню, когда пришло время сделать предложение будущей жене. Но во время медового месяца им с Кэтрин пришлось много гулять по городу, и новобрачная поняла, что с её мужем что-то не так.

Борьба со страхом

Лишь в достаточно зрелом возрасте Смит наконец отправился на приём к психотерапевту. Дело в том, что в это время он писал книгу о первом британском воздухоплавателе Джеймсе Сэндлере, и его страхи мешали работать над книгой.

Душевед диагностировал у него сразу две фобии: акрофобию — боязнь высоты и климакофобию — страх перед лестницами. Конечно, всё это было связано с падением в раннем детстве. Как правило, фобии возникают не на пустом месте.

В качестве терапии специалист предложил мужчине шоковый метод — подняться на высокую башню в Оксфорде и перегнуться через перила. Как ни странно, это помогло Ричарду. Страх лестниц исчез. Вскоре Смит во второй раз в жизни поднялся на колокольню и смог насладиться прекрасным видом. А через какое-то время даже сумел воплотить свою давнюю мечту — полетать на воздушном шаре.

В большинстве случаев фобии всё-таки излечимы. По крайней мере психотерапия способна значительно облегчить состояние страдающих различными страхами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Фобии, которые кажутся нормой
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Абакумова, Алексей Жерехов, Павел Гаськов

Специалисты

4.8
42 отзыва
 Абакумова
Елена Викторовна
Психотерапевт
Стаж 26 лет
Приём от 6000 руб.
Клиника Алвиан на Ленинском проспекте
Ленинский пр-т, д. 98, корп. 1
4.6
33 отзыва
 Жерехов
Алексей Борисович
Психотерапевт
Стаж 24 года
Приём от 6000 руб.
Клиника Алвиан на Ленинском проспекте
Ленинский пр-т, д. 98, корп. 1
4.4
18 отзывов
 Гаськов
Павел Васильевич
Психотерапевт
Стаж 13 лет
Приём от 7500 руб.
Клиника доктора Шмилович Ре-Альт
Всеволожский пер., д. 2/2

Клиники

9.2
31 отзыв
 Девятка Анна Владимировна на ул. Корнея Чуковского медицинская клиника
ул. Корнея Чуковского, д. 5
Рассказовка
Первичный приём от 7000 руб.
9.0
56 отзывов
 Шестаков Александр Станиславович на ул. Кубинка медицинская клиника
ул. Кубинка, д. 5, корп. 2
Молодежная
Первичный приём от 2600 руб.
8.9
100 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Ландышевой многопрофильный медицинский центр
ул. Ландышевая, д. 14, корп. 1
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для детей, расположена в Куркино. Оказывает услуги по таким медицинским специальностям: стоматология, офтальмология,... читать далее »
Первичный приём от 750 руб.

Sberbank
Новости
Ищенко заявил, что у России необходимости в мобилизации
Лолита выразила свою позицию по Украине: "Родина предала меня"
В Италии художника обвинили в нацизме за карикатуру на Зеленского
Зиновьева: несколько компаний готовы заменить «Макдональдс» в Подмосковье
Зеленский замешан в связях с английской разведкой, заявил экс-премьер Украины
ВС Украины выдали видео из США за удары по армии РФ
Армия Украины обстреляла село Журавлёвка в Белгородской области
РФ может помешать США помогать Украине, уничтожив транспортную инфраструктуру
Матвиенко назвала задержание Медведчука "борьбой с инакомыслием"
Foreign Affairs: удержание мировой гегемонии ложится тяжким бременем на США
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Ирина Шлионская Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Ищенко заявил, что у России необходимости в мобилизации
Лолита выразила свою позицию по Украине: "Родина предала меня"
Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк
В Италии художника обвинили в нацизме за карикатуру на Зеленского
Зиновьева: несколько компаний готовы заменить «Макдональдс» в Подмосковье
Зеленский замешан в связях с английской разведкой, заявил экс-премьер Украины
Высокая колокольня помогла британцу победить страх высоты и лестниц
ВС Украины выдали видео из США за удары по армии РФ
Армия Украины обстреляла село Журавлёвка в Белгородской области
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников