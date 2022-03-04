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Автор Ирина Шлионская

Память с возрастом ухудшается из-за обилия знаний

Здоровье » Здоровье и профилактика

Практически все люди замечают, что их память с возрастом становится гораздо хуже. Многих это беспокоит, так как они полагают, что данный признак свидетельствует о приближающейся деменции или болезни Альцгеймера. Однако недавно специалисты из Гарвардского и Колумбийского университетов, а также Университета Торонто выяснили, что основная причина "забывания" заключается в излишнем "загромождении" мозга информацией, полученной в течение жизни.

 

Новостной "голод"

Чем дольше мы живём на свете, тем больше различных сведений попадает в наш мозг.

Раньше жизнь людей была гораздо более закрытой в информационном плане. Новости узнавали от соседей, из писем или от приезжих из других мест. Далеко не все были грамотны, далеко не у всех имелся доступ к средствам массовой информации, да и не везде они имелись.

Правда, и средняя продолжительность жизни была гораздо короче, многие просто не доживали до проблем с памятью. Но впрочем, если почитать литературу о былых временах, там вы не найдёте так уж много образов стариков, жалующихся на память, разве что если речь идёт о совсем глубокой старости.

А вот за последние лет сто-сто пятьдесят объёмы информации беспрецедентно возросли, так как, кроме чтения газет, люди стали ещё смотреть телевизор и пользоваться Интернетом. У многих пожилых людей сегодня есть смартфоны, они читают новости в Сети и общаются в чатах.

Эффект информационной перегрузки

 

Учёные провели несколько исследований на эту тему. Оказалось, что с годами накапливаемая информация занимает в мозгу всё больше места, и при необходимости человек не сразу может получить доступ к нужным сведениям. Поэтому вполне логично, что он может забывать имена известных актёров, чьи-то адреса или людей, которых знал когда-то давно.

"Мы предполагаем, что этот парадокс может быть объяснён, по крайней мере частично, тем, что память у пожилых сильно "загромождена” различной информацией, — комментируют авторы исследования. — Это, в свою очередь, может создать трудности с извлечением целевой информации".

Как улучшить память?

 

Что же делать, чтобы не "засорять" мозг ненужными вещами и сохранить нужные воспоминания? Вот какие рекомендации дают эксперты.

  • Принимать витамин В12. Исследования показали, что при дефиците этого элемента нередко наблюдается снижение когнитивных способностей.
  • Пить побольше жидкости. По словам специалистов, с возрастом нарушается биохимический баланс организма, и человек может не ощущать жажды. Между тем при обезвоживании наступает спутанность сознания. Большинство медиков советуют употреблять не меньше 2 литров жидкости в день — туда могут входить вода, чай, морс и другие напитки.
  • "Тренировать" свой интеллект. Следует побольше читать, и не только лёгкую и развлекательную литературу, но и более "умную". Можно разгадывать кроссворды.
  • Формировать новые нейронные связи. Чем мы старше, тем сложнее нам отказываться от уже укоренившихся привычек. Но если всё время следовать только привычному, мозг впадает в состояние стагнации. Полезно прогуливаться разными маршрутами, осваивать какие-то новые хобби, расширять свой круг общения хотя бы виртуально, если есть возможность — путешествовать… Одним словом — делать что-то для вас совершенно новое. И тогда ваш мозг будет всё время находиться в тонусе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Тренируем извилины: Способы заставить мозг работать
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Андрей Маслак, Ирина Андрианова, Михаил Коровкин

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