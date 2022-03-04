Практически все люди замечают, что их память с возрастом становится гораздо хуже. Многих это беспокоит, так как они полагают, что данный признак свидетельствует о приближающейся деменции или болезни Альцгеймера. Однако недавно специалисты из Гарвардского и Колумбийского университетов, а также Университета Торонто выяснили, что основная причина "забывания" заключается в излишнем "загромождении" мозга информацией, полученной в течение жизни.
Чем дольше мы живём на свете, тем больше различных сведений попадает в наш мозг.
Раньше жизнь людей была гораздо более закрытой в информационном плане. Новости узнавали от соседей, из писем или от приезжих из других мест. Далеко не все были грамотны, далеко не у всех имелся доступ к средствам массовой информации, да и не везде они имелись.
Правда, и средняя продолжительность жизни была гораздо короче, многие просто не доживали до проблем с памятью. Но впрочем, если почитать литературу о былых временах, там вы не найдёте так уж много образов стариков, жалующихся на память, разве что если речь идёт о совсем глубокой старости.
А вот за последние лет сто-сто пятьдесят объёмы информации беспрецедентно возросли, так как, кроме чтения газет, люди стали ещё смотреть телевизор и пользоваться Интернетом. У многих пожилых людей сегодня есть смартфоны, они читают новости в Сети и общаются в чатах.
Учёные провели несколько исследований на эту тему. Оказалось, что с годами накапливаемая информация занимает в мозгу всё больше места, и при необходимости человек не сразу может получить доступ к нужным сведениям. Поэтому вполне логично, что он может забывать имена известных актёров, чьи-то адреса или людей, которых знал когда-то давно.
"Мы предполагаем, что этот парадокс может быть объяснён, по крайней мере частично, тем, что память у пожилых сильно "загромождена” различной информацией, — комментируют авторы исследования. — Это, в свою очередь, может создать трудности с извлечением целевой информации".
Что же делать, чтобы не "засорять" мозг ненужными вещами и сохранить нужные воспоминания? Вот какие рекомендации дают эксперты.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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