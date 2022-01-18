Daily Mail: COVID-19 вызывает больше повреждений мозга, чем болезнь Альцгеймера

Коронавирусная инфекция приводит к более существенным повреждениям мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера, сообщает Daily Mail со ссылкой на свежее исследование учёных.

Специалисты из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера установили, что многие пациенты, заразившиеся COVID-19, жалуются на нарушение когнитивных функций и развитие деменции. При этом до заболевания они не страдали от снижения работоспособности мозга.

"Маркеры повреждения головного мозга были заметно выше среди пациентов с COVID-19, чем у участников исследования без коронавируса, но с болезнью Альцгеймера", — сказано в научной работе.

Учёные обеспокоены, что неврологические симптомы при коронавирусной инфекции у молодых людей могут привести к раннему снижению когнитивных функций в более позднем возрасте.

По их словам, восстановить повреждения можно, однако для этого потребуется много времени.

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