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Автор Маргарита Кичерова

Вирусолог Альтштейн: коронавирус никогда не исчезнет

Здоровье

Почему эпидемии коронавирусов в Азии в 2002-2003 и в 2012-2013 годах не переросли в пандемии; правда ли, что COVID-19 не имеет искусственного происхождения; возможно ли когда-нибудь полностью уничтожить коронавирусы, рассказал Pravda.Ru вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук, профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог Альтштейн: коронавирус никогда не исчезнет

Такие разные коронавирусы

— Анатолий, коронавирус — это искусственно созданный вирус?

— Все вирусы, которые мы знаем, созданы природой. Коронавирус создан природой, и нет ничего другого, что на сегодняшний день может создать такой вирус.

Что касается спора о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, то я абсолютно уверен, что никакого искусственного происхождения у него нет.

Возможно, это вариант вируса, который, допустим, был найден, привезён в лабораторию и из лаборатории мог ускользнуть. Но то, что его не создавали специально, для того чтобы вызвать пандемию, — это у меня не вызывает сомнений.

— Приблизительно когда он может исчезнуть?

— Этот вид вообще никогда не исчезнет. Мы не располагаем возможностями ликвидировать вид вирусов. Один вид вирусов был ликвидирован людьми: вирус натуральной оспы был ликвидирован в 1970-е годы, и после 1977 года он не обнаруживается.

Но пока невозможно даже представить, что такой вирус можно исключить из природы.

Дело в том, что коронавирусы свойственны как животным, так и людям, и один и тот же вирус может переходить от человека к животным. Поэтому нет никакой возможности избавиться от него полностью.

Но есть возможность полностью держать его под контролем, чтобы он не приносил человеку беды. Сейчас есть четыре варианта коронавирусов, которые сосуществуют с нами давно и вызывают лёгкие простудные заболевания, и мы никаких специальных мер против них не принимаем.

В XXI веке коронавирусы показали свой суровый нрав и вызвали эпидемию, которая называлась SARS-CoV-инфекция. SARS — это значит "тяжёлая респираторная инфекция". Это заболевание очень похоже на теперешнюю коронавирусную инфекцию. Оно было во Вьетнаме, Китае в 2002-2003 годах.

Другая мощная вспышка коронавирусной инфекции была в 2012-2013 годах на Ближнем Востоке, этот вирус обозначался как MERS-CoV — это "среднеазиатский респираторный синдром", такое же тяжёлое заболевание, очень похожее на то, что мы сейчас имеем.

При SARS-CoV заболело больше 8000 человек, 800 человек умерло. С MERS заболело 2500 человек, и тоже 800 умерло. То есть 33% летальности было.

Но эти коронавирусы не получили распространения, их задавили обычными эпидемиологическими мерами, без вакцин.

Тем не менее вирусы исчезли. Если штаммы MERS ещё обнаруживаются без претензии на тяжёлую заболеваемость у человека, то SARS-CoV вообще не обнаруживается.

Зато в 2019 году возник ещё один вариант, похожий на SARS-CoV, который был в 2002-2003 году, но всё же достаточно отличается от него. Как давно он существует, сказать трудно, но он перебрался на человека в 2019 году и оказался эпидемичным. Эпидемичность вируса определяется следующими параметрами:

  • в каком количестве он выделяется от заражённого человека,
  • легко ли заражает другого человека,
  • насколько при передаче от человека к человеку сохраняет свои свойства.

Сколько верёвочке ни виться…

— То есть эпидемия будет ещё продолжаться?

— Эпидемия длится уже два года, и ещё будет длиться. Но, думаю, свет на горизонте уже появляется. Этот свет определяется тем, что:

  • уже 50% населения мира вакцинировано,
  • довольно много людей переболели.

Это всё повышает иммунитет.

Не только вакцина, но и свойства вируса тоже помогают остановить эпидемию. Дело в том, что, когда вирус активно размножается, происходят отрицательные изменения в его геноме. Мы хорошо знаем о положительных для вируса изменениях в геноме, которые опасны для человека. Вот был уханьский вирус, потом появился британский вирус, который не очень отличался от уханьского, потом появился индийский. И сейчас омикрон — он отличается тем, что у него много дополнительных мутаций, некоторые мутации для него не очень хороши, а какие-то, наоборот, придают ему очень высокую заразность, при этом он в 4-5 раз менее летальный, чем исходный уханьский вирус.

Когда вирус вот так легко размножается, то при каждом цикле размножения у него портится геном за счёт мутаций. Портится не так, что прекращает размножение и исчезает, а просто происходит ослабление вируса. Это саморегуляция эпидемии.

Эволюционно вирусу не так уж выгодно быстро размножаться, потому что каждое размножение связано с тем, что портится его геном. И происходит постепенное снижение эпидемии.

Именно так можно объяснить волны, которые возникают. Появился вирус с хорошим геномом, он заражает, потом у него портится геном, и эпидемия идёт на спад, некоторое время в этом виде держится, потом появляется новый вариант, он даёт новую волну, и всё повторяется сначала.

— Нам остаётся только надеяться, что новый вариант ещё долго не появится.

— Ему может не дать появиться иммунитет, который уже есть. Или новый вариант может появиться, но уже ничего не сумеет сделать.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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