Почему эпидемии коронавирусов в Азии в 2002-2003 и в 2012-2013 годах не переросли в пандемии; правда ли, что COVID-19 не имеет искусственного происхождения; возможно ли когда-нибудь полностью уничтожить коронавирусы, рассказал Pravda.Ru вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук, профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
— Анатолий, коронавирус — это искусственно созданный вирус?
— Все вирусы, которые мы знаем, созданы природой. Коронавирус создан природой, и нет ничего другого, что на сегодняшний день может создать такой вирус.
Что касается спора о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, то я абсолютно уверен, что никакого искусственного происхождения у него нет.
Возможно, это вариант вируса, который, допустим, был найден, привезён в лабораторию и из лаборатории мог ускользнуть. Но то, что его не создавали специально, для того чтобы вызвать пандемию, — это у меня не вызывает сомнений.
— Приблизительно когда он может исчезнуть?
— Этот вид вообще никогда не исчезнет. Мы не располагаем возможностями ликвидировать вид вирусов. Один вид вирусов был ликвидирован людьми: вирус натуральной оспы был ликвидирован в 1970-е годы, и после 1977 года он не обнаруживается.
Но пока невозможно даже представить, что такой вирус можно исключить из природы.
Дело в том, что коронавирусы свойственны как животным, так и людям, и один и тот же вирус может переходить от человека к животным. Поэтому нет никакой возможности избавиться от него полностью.
Но есть возможность полностью держать его под контролем, чтобы он не приносил человеку беды. Сейчас есть четыре варианта коронавирусов, которые сосуществуют с нами давно и вызывают лёгкие простудные заболевания, и мы никаких специальных мер против них не принимаем.
В XXI веке коронавирусы показали свой суровый нрав и вызвали эпидемию, которая называлась SARS-CoV-инфекция. SARS — это значит "тяжёлая респираторная инфекция". Это заболевание очень похоже на теперешнюю коронавирусную инфекцию. Оно было во Вьетнаме, Китае в 2002-2003 годах.
Другая мощная вспышка коронавирусной инфекции была в 2012-2013 годах на Ближнем Востоке, этот вирус обозначался как MERS-CoV — это "среднеазиатский респираторный синдром", такое же тяжёлое заболевание, очень похожее на то, что мы сейчас имеем.
При SARS-CoV заболело больше 8000 человек, 800 человек умерло. С MERS заболело 2500 человек, и тоже 800 умерло. То есть 33% летальности было.
Но эти коронавирусы не получили распространения, их задавили обычными эпидемиологическими мерами, без вакцин.
Тем не менее вирусы исчезли. Если штаммы MERS ещё обнаруживаются без претензии на тяжёлую заболеваемость у человека, то SARS-CoV вообще не обнаруживается.
Зато в 2019 году возник ещё один вариант, похожий на SARS-CoV, который был в 2002-2003 году, но всё же достаточно отличается от него. Как давно он существует, сказать трудно, но он перебрался на человека в 2019 году и оказался эпидемичным. Эпидемичность вируса определяется следующими параметрами:
— То есть эпидемия будет ещё продолжаться?
— Эпидемия длится уже два года, и ещё будет длиться. Но, думаю, свет на горизонте уже появляется. Этот свет определяется тем, что:
Это всё повышает иммунитет.
Не только вакцина, но и свойства вируса тоже помогают остановить эпидемию. Дело в том, что, когда вирус активно размножается, происходят отрицательные изменения в его геноме. Мы хорошо знаем о положительных для вируса изменениях в геноме, которые опасны для человека. Вот был уханьский вирус, потом появился британский вирус, который не очень отличался от уханьского, потом появился индийский. И сейчас омикрон — он отличается тем, что у него много дополнительных мутаций, некоторые мутации для него не очень хороши, а какие-то, наоборот, придают ему очень высокую заразность, при этом он в 4-5 раз менее летальный, чем исходный уханьский вирус.
Когда вирус вот так легко размножается, то при каждом цикле размножения у него портится геном за счёт мутаций. Портится не так, что прекращает размножение и исчезает, а просто происходит ослабление вируса. Это саморегуляция эпидемии.
Эволюционно вирусу не так уж выгодно быстро размножаться, потому что каждое размножение связано с тем, что портится его геном. И происходит постепенное снижение эпидемии.
Именно так можно объяснить волны, которые возникают. Появился вирус с хорошим геномом, он заражает, потом у него портится геном, и эпидемия идёт на спад, некоторое время в этом виде держится, потом появляется новый вариант, он даёт новую волну, и всё повторяется сначала.
— Нам остаётся только надеяться, что новый вариант ещё долго не появится.
— Ему может не дать появиться иммунитет, который уже есть. Или новый вариант может появиться, но уже ничего не сумеет сделать.
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