Андролог назвал четыре симптома андропаузы

Мужской гормон тестостерон влияет не только на потенцию. О признаках дефицита тестостерона, а также о том, что делать в случае андропаузы, можно ли вернуть мужское здоровье и как медицинские лаборатории пытаются заработать на наивных пациентах, рассказал Pravda.Ru андролог Евгений Греков.

Четыре симптома андропаузы

— Евгений, каковы причины андропаузы?

— Причин много. Среди них — приём препаратов, которые могут снижать тестостерон. Например, доктор назначает для лечения желудка омепразол или блокатор H1-, H2-рецепторов. Либо кардиолог назначает метопролол, то есть бета-блокаторы первого ряда. Они могут снижать выработку тестостерона за счёт повышения пролактина. Антидепрессанты тоже повышают пролактин и понижают тестостерон.

Вторая причина — это генетика. Бывает мозаичный синдром Каллмана. Он может и в 30 лет произойти. Он на 100 % гарантирует раннее наступление андропаузы. Яички при этом усыхают, становятся менее 4 мм.

Третья причина андропаузы — это естественные возрастные изменения. У каждого мужчины с 31 года ежегодно снижается производство тестостерона в организме на 2%. Это если здоровый человек. А если человек:

с дефицитом витамина Д,

дефицитом омега-3,

курит,

нюхает или колется,

пьёт алкоголь,

то уже в 25-26 лет мы можем получить пациента с эндокринной патологией.

— Расскажите о физических проявлениях андропаузы.

— Первое клиническое проявление андропаузы — снижение качества, количества половых актов, снижение желания. Мужчина, может быть, и может проводить половой акт. Но он ничего не хочет — дефицит либидо.

Второе — снижение силы мужчины. Он не может выполнять привычную физическую работу. Это дряхление мужчин.

Третье — это психика. Когда-то классный, смешной, замечательный молодой человек доходит чуть не до дурдома. Мужик, который всегда перешагивал через все проблемы, начинает ходить к психологам. Из крепкого мужика он превратился в слезливого дяденьку: начинает советоваться со всеми, не может принять решение.

Четвёртое — проблемы со сном. Тестостерон поддерживает цикл мелатонина. Пациенты с дефицитом тестостерона не могут ночью долго заснуть. А днём у них постоянно сонливое состояние. Это начинается в основном с 30 лет.

Дефицит тестостерона может возникать на фоне хронических стрессов: безденежье, коронавирус, Байден что-то не то сказал.

Сначала надо диагностировать дефицит тестостерона на масс-спектрометре. Самый точный в мире аппарат.

Большинство сетевых лабораторий им не обладают. Потому что это невыгодно: вы понимаете, сколько можно взять анализов у человека, который ищет проблему. Очень много. Пациенты с дефицитом тестостерона ходят по кардиологам, психологам, невропатологам. Ставить нынче точные диагнозы невыгодно тем, кто выполняет эти анализы.

— Симптомы, сопровождающие андропаузу, похожи на симптомы, сопровождающие женский климакс? Приливы, раздражительность?

— Конечно, это вегетативные расстройства. Мужику может резко стать жарко, то есть приливы, как у женщин. Но мужской прилив — это ощущение, что резко стало душно. А женщин как будто в жар бросает.

Это проблемы с настроением. Если ваши друзья шутят так же, но вам уже не смешно, а обидно, то это дефицит тестостерона. Мы, например, с друзьями постоянно друг друга троллим. И как только мы начинаем друг на друга поглядывать косо и кто-то обиделся, говорю: "Слушай, так не должно быть. Две вроде бы смешные шутки, а ты уже обиделся". Сразу надо бежать проверять тестостерон.

Есть одна особенность: в обычной сетевой лаборатории делают анализы нечестно. Утром должен быть тестостерон ближе к 33, а вечером — к 13. К сожалению, у этих не очень порядочных людей написано, что норма от 13 до 33. Даже доктор не может понять, что там перепутана норма.

Норма тестостерона: от 33 до 13. Это циркадные ритмы.

Выход есть!

— А что делать людям, которые хотели бы продлить сексуальную активность и поднять тестостерон?

— Во-первых, надо обследоваться. Первым делом сдать генетические паспорта. Вторым делом посмотреть, нет ли генетических аномалий, например, в 17-альфа-гидроксилазе. Это можно сделать у меня в клинике. Вдруг у человека пониженная выработка своего тестостерона с 17 лет? Что там спасать, если гены сломаны, сломан синтез тестостерона из холестерина.

Второе: не сидеть на гипохолестериновых диетах. Дефицит холестерина всегда вызывает дефицит тестостерона.

Третий момент: исключить употребление синтетических наркотиков. Синтетическая наркота стоит дёшево и продаётся это чуть ли не у школ в центре Москвы. И все бездействуют. Если раньше считалось, что покурил травки — плохо, больше не буду, то синтетику уже колют в мышцы. Наркота сжигает яички у молодых людей. Там от мозгов-то ничего не осталось. Их и не было, коли начали наркотики принимать. Но иногда бывает, друзья подсунули.

Ещё нельзя есть консервированные продукты, чипсы, перегоревшие жиры. Потому что эти метаболиты, трансжиры негативно влияют на митохондрии в клетках, которые вырабатывают из холестерина тестостерон. На перегоревшем сале 2-3 раза нельзя жарить яйца. Вы закладываете проблемы в будущее своих детей. У них будет плохой сперматогенез, снижена выработка тестостерона. Он не сможет долго работать. Мужик с дефицитом тестостерона не может:

ходить на работу,

быть лучшим,

чего-то добиваться,

проявлять амбиции.

Чем лечить андрогенный дефицит? Натуральных средств нет. Он лечится тестостероном. И не надо думать, что вы можете купить биодобавки на iHerb, OZON. Пишутся заказные научные статьи об эффективности этих препаратов.

Однако то, что восстанавливает качество половой жизни, стимулирует выработку тестостерона, продаётся только по рецепту.

— К каким врачам нужно обращаться при наступлении андропаузы и при подозрениях на неё?

— Первым делом зайдите к эндокринологу-андрологу. Можно сходить к урологу-андрологу. Если он у вас начинает ручку гладить и говорить, что это для вас нормальный уровень тестостерона, поменяйте специалиста. Врачи у нас эндокринологию не знают и рассказывают, что уровень тестостерона в крови 15 с утра — это нормально. А это уже андрогенный дефицит. Если 15 наномоль на литр утром, то что тогда вечером-то останется, если нижняя граница 13? Он не сможет жить половой жизнью. Он будет днём засыпать и вести себя как скандальный чудак, будет нервный, забывчивый.