Уровень мужских гормонов заметно снижается при коронавирусе. Об этом предупредили специалисты Сеченовского университета.
Как сообщили в вузе, учёные обследовали 44 мужчин с подтверждённым COVID-19 и столько же здоровых добровольцев. Воспалительные процессы и повреждения в половых органах участников обнаружены не были, передаёт РИА Новости.
Однако исследование показало, что у заражённых коронавирусом мужчин показатели тестостерона оказались ниже нормы.
Специалисты посоветовали не паниковать в случае заражения COVID-19. Они подчеркнули: мужские гормоны возвращаются к стандартным показателям через некоторое время после выздоровления.
"COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса", — говорится в исследовании.
По словам учёных, удар по гормональной системе происходит на пике заболевания.
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