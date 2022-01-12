Как уснуть, если страдаешь бессонницей

Лишение сна человека — одна из мучительных пыток 20 века. Но если в тюрьмах и лагерях осужденные подвергались ей вопреки своей воли, то в настоящем времени бессонница парализует жизни людей независимо от их желания. Многие жители мегаполисов страдают бессонницей. Объяснить это можно высокой интенсивностью ритма жизни, большим уровнем светового и шумового загрязнения, повышенным стрессом. Далеко не всегда удается ложиться в кровать в одно и то же время и спать по 7-8 часов. Что же делать и как уснуть? Разберем несколько техник и способов, которые помогут прогнать навязчивую инсомнию.

Техники, которые помогут побороть бессонницу

Гигиена — и сон не проблема

Как уверяет читателей Pravda.Ru писатель-публицист Катерина Молния, важно не забывать про так называемую гигиену сна. Она состоит из урегулирования графика сна и бодрствования. Комната должна быть тихой, проветренной и темной. Людям, страдающим бессонницей, надо ограничить потребление кофеина и не забывать про физическую активность, а также ограждать себя от стрессовых ситуаций.

Шум дождя и моря — и заснешь ты стоя

К немедикаментозным средствам на первое место можно поставить медитации. Очень хорошо зарекомендовали себя звуки природы. Медитаций для сна много в открытом доступе на просторах интернета, и длятся они достаточно долго, чтобы успеть заснуть. Медитации устраняют чувство тревоги, которое как раз и не дает мозгу расслабиться.

Пища не для сна

"Некоторым людям достаточно пересмотреть график питания, разнообразить меню продуктами, богатыми магнием и витамином К: орехи,

зеленые овощи,

рыба,

яйца,

шпинат. Перестаньте наедаться на ночь стейками из говядины, заменив мясо на бананы и киви, и бессонница вас покинет. Алкоголь, вопреки расхожему мнению, является не врагом, а другом бессонницы. Возможно, вы и заснете, но точно не выспитесь. И утром поздороваетесь с головной болью и чувством разбитости. Лучше выпейте на ночь ромашкового чая", — рассказывает Катерина Молния.

Советы доктора-невролога

Чтобы справиться с бессонницей, врач-невролог клинической больницы им. В. В. Виноградова Пётр Соков рекомендует выполнять ряд простых правил:

не есть за 2 часа до сна

отказаться от тонизирующих напитков (чай, кофе) за 3-4 часа до сна,

не использовать кровать для работы и просмотра телевизора,

принять душ или ванну перед сном,

иметь ритуалы для отхода ко сну (чтение книги, запись в дневнике и т. д.),

готовить комнату перед сном — проветрить, выключить световые приборы, закрыть окна плотными шторами или можно использовать маску для сна.

Если ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту. При тяжелой депрессии или хроническом неврозе валерьянка не поможет. А они настоящие братья злой бессонницы. Специалист поможет подобрать нужные препараты, грамотно изучив вашу проблему. Самостоятельно назначать себе снотворное не нужно, это может привести к проблемам со здоровьем.

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Бессонница: чем грозит и как от неё спастись

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