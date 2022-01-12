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Автор Ирина Гусакова

Как уснуть, если страдаешь бессонницей

Здоровье

Лишение сна человека — одна из мучительных пыток 20 века. Но если в тюрьмах и лагерях осужденные подвергались ей вопреки своей воли, то в настоящем времени бессонница парализует жизни людей независимо от их желания. Многие жители мегаполисов страдают бессонницей. Объяснить это можно высокой интенсивностью ритма жизни, большим уровнем светового и шумового загрязнения, повышенным стрессом. Далеко не всегда удается ложиться в кровать в одно и то же время и спать по 7-8 часов. Что же делать и как уснуть? Разберем несколько техник и способов, которые помогут прогнать навязчивую инсомнию.

Бессонница

Техники, которые помогут побороть бессонницу

Гигиена — и сон не проблема

Как уверяет читателей Pravda.Ru писатель-публицист Катерина Молния, важно не забывать про так называемую гигиену сна. Она состоит из урегулирования графика сна и бодрствования. Комната должна быть тихой, проветренной и темной. Людям, страдающим бессонницей, надо ограничить потребление кофеина и не забывать про физическую активность, а также ограждать себя от стрессовых ситуаций.

Шум дождя и моря — и заснешь ты стоя

К немедикаментозным средствам на первое место можно поставить медитации. Очень хорошо зарекомендовали себя звуки природы. Медитаций для сна много в открытом доступе на просторах интернета, и длятся они достаточно долго, чтобы успеть заснуть. Медитации устраняют чувство тревоги, которое как раз и не дает мозгу расслабиться.

Послеобеденный сон

Пища не для сна

"Некоторым людям достаточно пересмотреть график питания, разнообразить меню продуктами, богатыми магнием и витамином К:

  • орехи,
  • зеленые овощи,
  • рыба,
  • яйца,
  • шпинат.

Перестаньте наедаться на ночь стейками из говядины, заменив мясо на бананы и киви, и бессонница вас покинет. Алкоголь, вопреки расхожему мнению, является не врагом, а другом бессонницы. Возможно, вы и заснете, но точно не выспитесь. И утром поздороваетесь с головной болью и чувством разбитости. Лучше выпейте на ночь ромашкового чая", — рассказывает Катерина Молния.

Советы доктора-невролога

Чтобы справиться с бессонницей, врач-невролог клинической больницы им. В. В. Виноградова Пётр Соков рекомендует выполнять ряд простых правил:

  • не есть за 2 часа до сна
  • отказаться от тонизирующих напитков (чай, кофе) за 3-4 часа до сна,
  • не использовать кровать для работы и просмотра телевизора,
  • принять душ или ванну перед сном,
  • иметь ритуалы для отхода ко сну (чтение книги, запись в дневнике и т. д.),
  • готовить комнату перед сном — проветрить, выключить световые приборы, закрыть окна плотными шторами или можно использовать маску для сна.

Если ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту. При тяжелой депрессии или хроническом неврозе валерьянка не поможет. А они настоящие братья злой бессонницы. Специалист поможет подобрать нужные препараты, грамотно изучив вашу проблему. Самостоятельно назначать себе снотворное не нужно, это может привести к проблемам со здоровьем.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Бессонница: чем грозит и как от неё спастись
Куратор: Андрей Маслак, Ирина Андрианова, Михаил Коровкин
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