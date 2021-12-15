С новым кодом: в 2022-м россиян ждут QR и ПЦР

Российские власти не исключают признания в стране иностранных вакцин. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сделавшая заявление о возможной раздаче QR-кодов лицам с ранее положительными ПЦР.

Хотя рассчитывать на массовые поблажки всё равно не приходится. Комитет по охране здоровья Думы подготовил изменения в Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Голикова в Госдуме рассказала о мерах, которые теоретически можно назвать торжеством здравого смысла. Правительство всё-таки озаботилось вопросом выдачи сертификатов о вакцинации тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и у кого есть антитела.

По словам вице-премьера, людям с ранее положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшим COVID-19.

Носители антител получат сертификат переболевших на полгода.

Те, у кого был положительный ПЦР-тест плюс антитела, — на год.

Также подтверждена информация и о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте отложен, но остался в работе вариант их использования в общественных местах.

Еще 14 декабря комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект и рекомендовать принять в первом чтении. Поэтому он будет рассмотрен позже.

Итак, документ за номером 17357-8 гласит, что для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом.

Что касается транспорта — вопрос не снят, а просто дорабатывается. По словам члена комиссии по охране здоровья Госдумы Тамары Фроловой, в России просто жизненно необходимо принять адекватные противоэпидемические меры, чтобы сдержать рост заболеваемости.

Итого — в общественных местах QR-коды будут действовать. Исключением станут только продовольственные магазины и аптеки.

Фролова добавила, что при выдаче сертификатов решено учитывать только факт положительного ПЦР и наличие антител, не вдаваясь в цифры.

В сети уже прокомментировали данные новости. Поскольку получить результат на антитела переболевшие "ковидом" смогут не в каждой поликлинике, частные лаборатории, к примеру, будут брать за анализ на антитела к Sars Cov 2 от 890 до 1100 рублей.

Проект "Образ Будущего" высказал мнение, что "на тестах бизнес ещё лучше, чем на вакцинах, ибо он бесконечный. Что сейчас предлагает Голикова от имени фармлобби: не хотите прививаться, платите за тесты".

Политолог Илья Гращенков напомнил, что всё дело — в активности сильного фармацевтического лобби. На очереди другие бенефициары пандемии, им тоже хочется денег. Истина в этом есть, поскольку в стране первым компонентом привиты 74 189 385 человек, полностью вакцинировано 67 260 355 человек. То есть всё, что можно выжать из этой ситуации, уже выжали?

Скорее всего, именно поэтому и сделан шаг в сторону иностранных вакцин, которые будут признаны в России. Но минздрав ушёл от прямого ответа, сообщив, что применение лекарственных препаратов на территории Российской Федерации допускается после прохождения процедуры государственной регистрации.

Одним словом, увы, но пока никакой конкретики и в этом вопросе нет.

Сейчас якобы идут клинические испытания препарата от коронавируса, разработанного компанией Pfizer, Paxlovid. Ни Moderna, ни Johnson & Johnson, ни Аstrazeneca активности в этой области не проявляли.

А с учётом мнения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса можно и не дождаться без аналогичных шагов со стороны иностранных государств.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович напомнила о распространении штамма "Омикрон", на фоне которого любые послабления выглядят странно.

И если при всём при этом люди едут за границу, в Африку, на родину штамма "Омикрон", у пандемии может быть какой угодно сценарий. Так что главная защита от коронавируса — не маска, а голова, которую нужно использовать при принятии решений.

Стоит добавить, что, по данным HeadHunter, около 49% опрошенных обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в РФ. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса.

Понятно, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды (за подобные меры выступают более половины привитых россиян), из числа непривитых сторонниками QR-кодов являются всего 7%.

В любом случае, мера является практически решённым делом.

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