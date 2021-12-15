EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

С новым кодом: в 2022-м россиян ждут QR и ПЦР

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Российские власти не исключают признания в стране иностранных вакцин. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сделавшая заявление о возможной раздаче QR-кодов лицам с ранее положительными ПЦР.

С новым кодом: в 2022-м россиян ждут QR и ПЦР

Хотя рассчитывать на массовые поблажки всё равно не приходится. Комитет по охране здоровья Думы подготовил изменения в Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Голикова в Госдуме рассказала о мерах, которые теоретически можно назвать торжеством здравого смысла. Правительство всё-таки озаботилось вопросом выдачи сертификатов о вакцинации тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и у кого есть антитела.

По словам вице-премьера, людям с ранее положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшим COVID-19.

  • Носители антител получат сертификат переболевших на полгода.
  • Те, у кого был положительный ПЦР-тест плюс антитела, — на год.

Также подтверждена информация и о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте отложен, но остался в работе вариант их использования в общественных местах.

Еще 14 декабря комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект и рекомендовать принять в первом чтении. Поэтому он будет рассмотрен позже.

Итак, документ за номером 17357-8 гласит, что для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом.

Что касается транспорта — вопрос не снят, а просто дорабатывается. По словам члена комиссии по охране здоровья Госдумы Тамары Фроловой, в России просто жизненно необходимо принять адекватные противоэпидемические меры, чтобы сдержать рост заболеваемости.

Итого — в общественных местах QR-коды будут действовать. Исключением станут только продовольственные магазины и аптеки.
Фролова добавила, что при выдаче сертификатов решено учитывать только факт положительного ПЦР и наличие антител, не вдаваясь в цифры.

В сети уже прокомментировали данные новости. Поскольку получить результат на антитела переболевшие "ковидом" смогут не в каждой поликлинике, частные лаборатории, к примеру, будут брать за анализ на антитела к Sars Cov 2 от 890 до 1100 рублей.

Проект "Образ Будущего" высказал мнение, что "на тестах бизнес ещё лучше, чем на вакцинах, ибо он бесконечный. Что сейчас предлагает Голикова от имени фармлобби: не хотите прививаться, платите за тесты".

Политолог Илья Гращенков напомнил, что всё дело — в активности сильного фармацевтического лобби. На очереди другие бенефициары пандемии, им тоже хочется денег. Истина в этом есть, поскольку в стране первым компонентом привиты 74 189 385 человек, полностью вакцинировано 67 260 355 человек. То есть всё, что можно выжать из этой ситуации, уже выжали?

Скорее всего, именно поэтому и сделан шаг в сторону иностранных вакцин, которые будут признаны в России. Но минздрав ушёл от прямого ответа, сообщив, что применение лекарственных препаратов на территории Российской Федерации допускается после прохождения процедуры государственной регистрации.

Одним словом, увы, но пока никакой конкретики и в этом вопросе нет.

Сейчас якобы идут клинические испытания препарата от коронавируса, разработанного компанией Pfizer, Paxlovid. Ни Moderna, ни Johnson & Johnson, ни Аstrazeneca активности в этой области не проявляли.

А с учётом мнения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса можно и не дождаться без аналогичных шагов со стороны иностранных государств.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович напомнила о распространении штамма "Омикрон", на фоне которого любые послабления выглядят странно.

И если при всём при этом люди едут за границу, в Африку, на родину штамма "Омикрон", у пандемии может быть какой угодно сценарий. Так что главная защита от коронавируса — не маска, а голова, которую нужно использовать при принятии решений.

Стоит добавить, что, по данным HeadHunter, около 49% опрошенных обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в РФ. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса.

Понятно, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды (за подобные меры выступают более половины привитых россиян), из числа непривитых сторонниками QR-кодов являются всего 7%.

В любом случае, мера является практически решённым делом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жизнь по QR и ПЦР: непривитых перестанут пускать везде
Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 илья гращенков дмитрий песков лариса попович татьяна голикова
Новости
Гонконгские учёные: "омикрон" распространяется в 70 раз быстрее, чем "дельта"
Судороги: эксперт оценил новую инициативу ЕС по стабилизации газового рынка
RT судится с авторами мерча с надписью "иноагент" в поддержку “Медузы”*
Пятилетняя россиянка выполнила 3-й юношеский разряд по тяжелой атлетике
Рябков поговорил о гарантиях безопасности с помощником госсекретаря США
Бывшая жена Ромы Жукова с шестью детьми может лишиться жилья
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Фигуристка Алёна Косторная рассказала о переломе кисти во время прыжка
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Эксперт оценил шансы вернуть похищенные хакерами деньги российского банка
Последние материалы
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Эксперт оценил шансы вернуть похищенные хакерами деньги российского банка
Евросоюз заявил о готовности расширять санкции против России из-за Украины
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Астропсихолог рассказал, каким знакам зодиака повезёт в 2022 году
Путин заявил, что примет участие в открытии Олимпиады в Пекине
Евгений Пригожин пригласил The Insider* и "Эхо Москвы" на IRA Party
США поставят в ЕС ракеты: до Москвы лететь семь минут
Bloomberg: лидеры нескольких крупных стран ЕС не поддерживают санкции против РФ
Ягудин высказался по поводу поцелуя Милохина и Медведевой
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Усам Оздемиров России отступать некуда: гарантии безопасности — это вопрос выживания Усам Оздемиров Любовь Степушова Успех в Индии дал Путину смелость в переговорах с НАТО Любовь Степушова Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Общество
Зарплаты бюджетников в 2022 году вырастут
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Экономика и бизнес
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников