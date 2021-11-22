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Автор Ирина Шлионская

Иммунитет может быть врождённым, но только во втором поколении

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сегодня в связи с пандемией коронавируса вопросы иммунитета волнуют очень и очень многих. Мы уже знаем, что вирус COVID-19 может передаваться по наследству — от матери к плоду. А вот может ли передаваться иммунитет к коварному вирусу? Во всяком случае, пока это удалось доказать в отношении других инфекций. Исследование провели Натали Кацмарски и её коллеги из Боннского университета (Германия). Информация была опубликована в научном издании Nature Immunology.

 

Вирусы и гены

Учёные уже давно выяснили, что наследуются не только врождённые, но и приобретённые признаки. Дело в том, что некоторые микроорганизмы, например, внедряются в гены, вызывая определённого рода мутации. И эта мутация может передаться от родителей ребёнку, если тот появился на свет уже после того, как она произошла.

Однако германских исследователей интересовали не мутации, вызванные вирусами, а иммунные параметры. Предположим, человек переболел какой-то инфекцией и получил иммунитет. Унаследуют ли от него этот иммунитет представители следующих поколений?

В конце концов решено было провести независимое исследование. Пока, разумеется, не на людях.

Третье поколение — вне игры

 

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты начали "издалека". В одной из лабораторий группу подопытных мышей заразили лёгкой грибковой инфекцией, как правило, не приводящей к летальному исходу. Через какое-то время их иммунная система смогла побороть патоген. После этого грызунам позволили спариться и завести потомство. При этом существовала вторая, контрольная группа, которая, в отличие от первой, не была инфицирована. Мыши из контрольной группы также произвели на свет потомство.

На следующем этапе инфицировано было уже это потомство, причём исследования проходили в двух разных лабораториях, для соблюдения "чистоты эксперимента". Выяснилось, что в первой группе (той, чьи родители ранее переболели тем же грибком) иммунная система гораздо эффективнее справлялась с заражением, чем во второй, чьи родители не были заражены.

Но увы, когда опыт повторили уже на третьем поколении мышей, эффект врожденного иммунитета сошёл на нет.

Иммунитет от ковида испарился?

Антитела против COVID-19
Антитела против COVID-19

Получается, если вы переболеете каким-то вирусом и после этого родите детей, то, скорее всего, их иммунная система окажется более устойчивой к этому вирусу. Но вот организм ваших внуков уже не сможет "отбивать" патоген так эффективно. Вероятно, это связано с постепенным ослаблением приобретённых генетических особенностей.

Кстати, некоторые научные теории предполагают, что человечество уже ранее сталкивалось с коронавирусом. Но, поскольку при смене поколений наша иммунная система перестала к нему адаптироваться, новая встреча оказалась такой драматичной… В общем-то, предположение прекрасно укладывается в рассмотренную выше схему.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Редактор: Людмила Черткова
Темы covid-19 иммунитет
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