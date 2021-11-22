Сегодня в связи с пандемией коронавируса вопросы иммунитета волнуют очень и очень многих. Мы уже знаем, что вирус COVID-19 может передаваться по наследству — от матери к плоду. А вот может ли передаваться иммунитет к коварному вирусу? Во всяком случае, пока это удалось доказать в отношении других инфекций. Исследование провели Натали Кацмарски и её коллеги из Боннского университета (Германия). Информация была опубликована в научном издании Nature Immunology.
Учёные уже давно выяснили, что наследуются не только врождённые, но и приобретённые признаки. Дело в том, что некоторые микроорганизмы, например, внедряются в гены, вызывая определённого рода мутации. И эта мутация может передаться от родителей ребёнку, если тот появился на свет уже после того, как она произошла.
Однако германских исследователей интересовали не мутации, вызванные вирусами, а иммунные параметры. Предположим, человек переболел какой-то инфекцией и получил иммунитет. Унаследуют ли от него этот иммунитет представители следующих поколений?
В конце концов решено было провести независимое исследование. Пока, разумеется, не на людях.
Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты начали "издалека". В одной из лабораторий группу подопытных мышей заразили лёгкой грибковой инфекцией, как правило, не приводящей к летальному исходу. Через какое-то время их иммунная система смогла побороть патоген. После этого грызунам позволили спариться и завести потомство. При этом существовала вторая, контрольная группа, которая, в отличие от первой, не была инфицирована. Мыши из контрольной группы также произвели на свет потомство.
На следующем этапе инфицировано было уже это потомство, причём исследования проходили в двух разных лабораториях, для соблюдения "чистоты эксперимента". Выяснилось, что в первой группе (той, чьи родители ранее переболели тем же грибком) иммунная система гораздо эффективнее справлялась с заражением, чем во второй, чьи родители не были заражены.
Но увы, когда опыт повторили уже на третьем поколении мышей, эффект врожденного иммунитета сошёл на нет.
Получается, если вы переболеете каким-то вирусом и после этого родите детей, то, скорее всего, их иммунная система окажется более устойчивой к этому вирусу. Но вот организм ваших внуков уже не сможет "отбивать" патоген так эффективно. Вероятно, это связано с постепенным ослаблением приобретённых генетических особенностей.
Кстати, некоторые научные теории предполагают, что человечество уже ранее сталкивалось с коронавирусом. Но, поскольку при смене поколений наша иммунная система перестала к нему адаптироваться, новая встреча оказалась такой драматичной… В общем-то, предположение прекрасно укладывается в рассмотренную выше схему.
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