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Автор Ирина Шлионская

Мизофония и мизокинезия: ненависть к звукам и движениям

Здоровье

Многих людей раздражают звуки, которые издают посторонние люди, даже если поведение последних вроде бы им не мешает и не выходит за рамки приличий. Скажем, когда другой человек чавкает и причмокивает во время еды, сопит, храпит или даже просто напевает себе под нос…

 

Этот феномен носит название "мизофония". Термин придумали в 2003 году американские нейробиологи Павел и Маргарет Ястребовы. Но, как выяснилось, испытывать ненависть можно не только к звукам, а ещё и к движениям. Исследователи называют это мизокинезией.

Сложности в общении

Допустим, кто-то рядом с вами постукивает пальцами или ручкой по столу, вертит в руках какой-то предмет, барабанит по коленке, трясёт ногой или почёсывается. Порой это не имеет к вам вообще никакого отношения, но тем не менее вас это жутко злит.

Совсем недавно были опубликованы результаты масштабного исследования, проведённого учёными из Бельгии и Канады. В ходе него было опрошено около 4100 добровольцев. Все они имели разный пол, возраст и социальный статус. Примерно треть участников заявили, что мелкие повторяющиеся движения окружающих людей вызывают у них раздражение, тревогу или даже гнев. Некоторые признались, что это приводило к сложностям в общении и отрицательно сказывалось на работе и учёбе.

Близкие раздражают больше

 

По мнению исследователей, когда мы двигаемся или наблюдаем за чужими действиями, в нашем мозгу активируются так называемые зеркальные нейроны. У приматов они отвечают за способность обучаться посредством имитации, то есть подражания чужим действиям, а также за эмпатию. Существует даже гипотеза о том, что именно нейрофизиологические механизмы "отзеркаливания" способствовали улучшению социальных взаимодействий и формированию человека разумного как биологического вида.

В обычной ситуации это создает нейронные цепочки, которые помогают идентифицировать намерения окружающих, фиксируя их реакцию. Но если звуки или движения периодически повторяются, это вызывает у нас напряжение, так как мы не можем определить чужие намерения. На подсознательном уровне мы "считываем" тревожность другого человека, и это заставляет нас также нервничать.

Интересно, что степень раздражения может зависеть от конкретного индивида, с которым мы взаимодействуем. Так, опросы показали, что мы хуже реагируем на звуки и действия, производимые нашими ближайшими родственниками и коллегами по работе, чем незнакомыми людьми. Возможно потому, что мы более интенсивно "отзеркаливаем" именно близких и знакомых.

Лечите нервы!

 

Что же делать тем, кто является источником раздражения?

"Страдающим мизофонией и мизокинезией стоит прежде всего научиться отвлекаться и концентрироваться на более приятных или нейтральных стимулах, — советует декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Юрий Зинченко. — Это не повод для обращения к специалистам, однако как отдельные симптомы в ряду других нарушений встречаются на практике довольно часто".

Кроме того, считает эксперт, повторяющиеся действия могут являться как признаком обычной нервозности, так и навязчивых состояний или неврологических расстройств вроде тиков и судорог. Если вы осознаете, что вам сложно контролировать эти процессы, то всё же не помешало бы пройти обследование у врачей.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Людмила Черткова
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