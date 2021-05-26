Сомнолог призвала россиян спать без супругов и животных

Привычка спать вместе со своей второй половиной может негативно отразиться на здоровье. Также не следует пускать в кровать домашних питомцев, сообщила в эфире "Радио 1" врач-сомнолог Елена Царёва.

Специалист утверждает, что спать лучше всего отдельно.

"Во-первых, "соседи" создают дефицит места. А во-вторых, если мы говорим про домашних животных, то это частые риски аллергии. К сожалению, даже если у вас не было аллергии раньше, она может появиться. Да и сон будет не самый крепкий, потому что животные могут быть более беспокойными, да и встают раньше. Так что вы можете себе заработать дефицит сна", — пояснила Царёва.

Также она назвала условия, при которых муж и жена могут спать вместе без ущерба для здоровья.

"На каждого человека должно быть хотя бы 70 сантиметров кровати. И надо помнить, что сон должен быть комфортным не только у вас, но и у "партнёра по сну", поэтому с бессонницей или храпом лучше спать в одиночестве", — отметила она.

У совместного сна есть и плюсы. Например, если вы страдаете какими-либо нарушениями, такими как остановка дыхания, беспокойное движение ног и т.д., то ваш партнёр заметит это, и вы вовремя обратитесь за медицинской помощью, подытожила Елена Царёва.

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