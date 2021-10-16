Психолог: не травмируйте пожилых родителей своими детскими обидами!

Как отпустить детские обиды на своих родителей и достичь внутренней гармонии, будучи уже взрослым, а также о том, почему важно перестать обижаться на мир и взять наконец на себя ответственность за свою жизнь, рассказала Pravda.Ru психолог Наталья Наумова.

Обижаться опасно

— Наталья, какие детские обиды у взрослых людей чаще всего встречаются?

— Это обиды, которые они получили, пока были маленькими. Когда человек только рождается, у него мышление слабо развито, но все основные установки формируются в возрасте до пяти лет. В этот период обиды на родителей обязательно будут в связи с тем, что ребёнок ещё недостаточно хорошо воспринимает действительность. Основные группы обид:

Смогла ли мама принять ребёнка таким, какой он есть. Самый лучший, самый любимый. Материнское принятие даёт базовое доверие миру: мама меня любит, я в безопасности. Если принятия нет, то человек вырастает с ощущением, что не достоин чего-то: мне нужно выбрать нелюбимую профессию, которая поразит родителей, и они поймут, что я хороший. Либо вторая позиция — бунтарство, я всё сделаю наоборот. А через маму идёт трансформация на всех значимых людей: супругов, друзей, коллег.

Нарушение границ. Когда родители воспитывают ребёнка, они нарушают границы, потому что им нужно не только его хвалить, но ещё и воспитывать, обучать нормам поведения.

— Бывают обиды, которые простить действительно сложно. Неужели человек не может сам решить, прощать или не прощать, потому что детство у всех разное?

— Что такое обида? Произошла какая-то ситуация, а дальше мы про эту ситуацию что-то подумали. И от того, как мы подумали, у нас возникли разные чувства: обида, нейтральная позиция, сострадание и понимание. Нужно контролировать обиды, потому что они разрушительны.

Врачи говорят, что онкологическое отделение — это отделение обиженных людей, то есть обиды формируют опухоли. Обижаться опасно и вредно.

— Когда ты обижен, нужно родителям об этом сказать?

— Нет, обиды — это наше восприятие действительности. Иногда оно не имеет отношения к родителям, а имеет отношение к нашему восприятию родителей в тот период времени. Если это пожилой родитель, то для его здоровья вредно выяснять взаимоотношения. Нам нужно разобраться в собственном восприятии.

— А как быть взрослому?

— Если в семье растёт ребёнок, нужно научиться слышать его и научить ребёнка говорить о своих переживаниях. Если родитель чувствует, что правильно поступает, важно извиниться и объяснить, для чего он это делает. Тогда обида не формируется.

— А самому себе как объяснить?

— Надо посмотреть, что нас сейчас конкретно обижает, какое качество в людях сильно задевает, и поискать это качество в себе. Это качество есть в нас, потому что у человека есть вообще все качества, но оно под запретом: человек себе это не разрешает, а надо разрешить. Например, жестокость. Некоторых обижает, что другой может быть по отношению к кому-то жестоким. Тогда нужно проследить, где сам человек бывает жесток, и позволить себе эту жестокость. Например, на улице много бездомных животных, мы не можем всех взять домой. Эту жестокость мы себе разрешили.

Затем важно остановиться и подумать: я сейчас с какой целью страдаю? У нас есть выбор — страдать или удовольствие получать от жизни. Но если человек выбирает страдать, значит, есть основания.

"Горячий стул" помогает

— Как прекратить страдать?

— Взять лист бумаги и написать все свои обиды, переживания. Пожилым родителям не надо это рассказывать, это только их травмирует, они начнут оправдываться и тем самым своему уже взрослому ребёнку принесут ещё больше боли. Не надо трогать пожилых родителей. Ими надо восхищаться и любить их.

Сесть спокойно дома и написать всё, что обижало. Не спешить, может быть, месяц понадобится для этого. После этого решить, что делать с этой историей. Можно уничтожить, можно оставить.

Следующее звено — обратиться к психологу. Если нет такой возможности, мы ставим два стульчика. На одном стульчике "сидит" значимый взрослый, напротив садимся мы.

Это техника "горячий стул". Мы со своего стульчика обращаемся к родителю, рассказываем о всех своих невзгодах, задаём вопросы. Пересаживаемся на стул родителя и сами отвечаем себе.

Здесь бывают и слёзы. В этом нет плохого, слёзы несут очищение. Важно, после того как все вопросы выяснили, встряхнуть руками и ногами, назвать свое имя, сказать: я Наташа, и больше никто. Тем самым скинуть позицию родительскую. Как правило, отпускает.

Иногда после этой терапии возникает злость, это нормально. Это злость, которую человек столько лет носил в себе, потому что обида всегда связана со злостью. Тогда мы берём подушку и стучим ею. Можно кричать, ругаться. Важно выпустить всю злость. После этого бывает психотерапевтический сон, когда приходят из подсознания очень важные детали. Но этот сон стирается буквально за минуту, поэтому его надо наговорить на диктофон. И чуть позже прослушать со специалистом или самостоятельно. Это поможет здорово продвинуться в проблеме. После этого у человека есть осознание, что только он сам себя может ранить, потому что мы, поработав с восприятием, можем прийти в абсолютную норму и не травмировать родителей, а позволить им жить спокойно. И сами получим удовольствие от того, что:

мы любим родителей,

они любят нас.

Просто люди — это зеркало наше.

— Эти техники действует и по отношению к мёртвым родителям?

— Да. Бывает, люди похоронили родителя, год прошёл, два, а слёзы текут. Значит, не отгоревали, осталось чувство вины, обида, отношения не закончены. А их важно закончить. "Горячий стул" здесь очень кстати. Человек, пересаживаясь, выскажет умершему родителю всё и попросит прощения у него, расскажет о своих неприятностях.

Также эта техника позволяет общаться с умершими родителями, если хочется поделиться успехами (некоторые люди сожалеют, что не могут рассказать), и таким образом получать поддержку и становиться самостоятельным и ответственным за самого себя.

— Чем отличается позиция автора своей жизни от позиции жертвы?

— Когда человек сам выбирает путь, он за это несёт ответственность: сделал шаг, смотрит, не получилось, делает шаг в другую сторону. Если человек жертва, то он идёт по стандарту "я должен быть неудачником", "буду плакать, а люди меня будут жалеть". А люди будут не жалеть, а обижать, потому что он сам будет провоцировать это жертвенностью.

Есть треугольник Карпмана: жертва — спасатель — палач. То есть жертва всегда будет и спасателем, и палачом.

Жертва будет спасать кого-то из тупиковых ситуаций, потом требовать, чтобы её спасали. Это токсичный треугольник, от которого стоит уходить. Нужно взять ответственность за свою жизнь и не бояться решать свои проблемы.