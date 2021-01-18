Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир находится на грани моральной катастрофы. Об этом он заявил на заседании Исполнительного комитета организации.
"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", — считает глава ВОЗ.
Поводом для столь мрачной оценки стала ситуация с распространением вакцин от COVID-19. По словам Гебрейесуса, в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок. Он отметил, что под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.
Здесь стоит напомнить, что еще в начале декабря прошлого года организация People's Vaccine Alliance сообщала, что на долю государств, в которых проживает всего 14 процентов населения мира, приходились закупки 53 процентов вакцин от коронавируса. Особо показателен пример Канады — там приобрели столько доз, что каждого жителя страны можно вакцинировать по пять раз.
А вообще страны так называемого "золотого миллиарда" выкупили все компании Moderna и 96 процентов доз Pfizer — это, напомним, по данным на начало ноября.
По мнению People's Vaccine Alliance, в бедных государствах в 2021 году смогут вакцинировать только одного из каждых 10 человек. Среди этих государств были названы Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина. Также эксперты организации считают, что в ближайшие несколько лет для миллиардов людей вакцинация будет недоступна.
О проблемах с вакцинами для бедных государств в начале января заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, более богатые государства игнорируют права и потребности менее развитых стран.
"Пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве и солидарности. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран", — заявил Гутерриш.
Впрочем, очевидно, что на фоне сообщений проблем с поставками вакцин Pfizer в страны Евросоюза, бедные государства по-прежнему самостоятельно вынуждены будут решать вопрос с вакцинацией населения. Сколько бы на эту проблему не указывали представители международных организаций.
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