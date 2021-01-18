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Автор Олег Артюков

Глава ВОЗ: мир на грани моральной катастрофы

Здоровье

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир находится на грани моральной катастрофы. Об этом он заявил на заседании Исполнительного комитета организации.

Глава ВОЗ: мир на грани моральной катастрофы

На грани моральной катастрофы

"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", — считает глава ВОЗ.

Поводом для столь мрачной оценки стала ситуация с распространением вакцин от COVID-19. По словам Гебрейесуса, в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок. Он отметил, что под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.

Здесь стоит напомнить, что еще в начале декабря прошлого года организация People's Vaccine Alliance сообщала, что на долю государств, в которых проживает всего 14 процентов населения мира, приходились закупки 53 процентов вакцин от коронавируса. Особо показателен пример Канады — там приобрели столько доз, что каждого жителя страны можно вакцинировать по пять раз.

А вообще страны так называемого "золотого миллиарда" выкупили все компании Moderna и 96 процентов доз Pfizer — это, напомним, по данным на начало ноября.

По мнению People's Vaccine Alliance, в бедных государствах в 2021 году смогут вакцинировать только одного из каждых 10 человек. Среди этих государств были названы Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина. Также эксперты организации считают, что в ближайшие несколько лет для миллиардов людей вакцинация будет недоступна.

Вакцинный национализм есть, но сделать пока ничего нельзя?

О проблемах с вакцинами для бедных государств в начале января заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, более богатые государства игнорируют права и потребности менее развитых стран.

"Пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве и солидарности. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран", — заявил Гутерриш.

Впрочем, очевидно, что на фоне сообщений проблем с поставками вакцин Pfizer в страны Евросоюза, бедные государства по-прежнему самостоятельно вынуждены будут решать вопрос с вакцинацией населения. Сколько бы на эту проблему не указывали представители международных организаций.

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