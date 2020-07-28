Игорь Гундаров: что поможет нам избежать новой пандемии

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова выяснила у доктора медицинских наук, кандидата философских наук, эпидемиолога и специалиста по профилактической медицине Игоря Гундарова, когда следует опасаться новой волны коронавирусной инфекции и почему в настоящее время стоит наслаждаться жизнью по полной программе.

Читайте начало интервью:

Когда была первая волна?

— Вернемся к пикам. Амплитуда пиков та же самая плюс эта волна началась не в этом году. У нас новый год с июня. То, что мы сейчас имеем, началось в прошлом году, примерно в сентябре-октябре. Я посмотрел статистику по миру. Американцы сейчас открыто говорят: COVID появился в Штатах в сентябре-октябре. Вот она первая волна в сентябре-октябре 2019 года.

— Тогда грешили на вейпы.

— Назвали вейповая пневмония. Я прочитал протоколы. Врачи просто так назвали, потому что нечем объяснить. А клиника та же самая: сильнейший кашель, моментальная температура, на рентгене непонятные, нетипичные пятна. Все то, что сейчас, уже было в сентябре в Соединенных Штатах Америки. Октябрь. Дальше смотрим декабрь-январь. У нас по России бушевала эпидемия пневмоний. Точно такая же. Во Франции то же самое. Недавно в Китае сделали смывы того времени, когда будто бы началась эта вспышка. Оказывается, что в водах не было тогда COVID.

Первый подъем коронавируса в мире — октябрь прошлого года, потом в январе этого года. Удивительно, в феврале не было новых случаев заболеваний по миру. Мы подняли всю статистику с сыном. Представьте себе, институт Джона Хопкинса: новые случае заболевания в странах мира. Рисуем график. В январе еще продолжающаяся вторая волна. Февраль — в странах мирах нет новых случаев. Ни в одном государстве не заболели. В конце февраля — новая вспышка. Третья волна — мартовская.

Сейчас величина подъема этих амплитуд намного ниже, чем в прошлом или позапрошлом годах. Волны одинаковые по пикам, но сейчас намного меньше, чем было в прошлом году. Мы сейчас озвучиваем колоссально значимое открытие. Разумеется, придется кого-то наказать по уголовным статьям.

Вот что наделала паника. Отсюда у нас практический вывод — не слушали ученых. Помните, я на вашем канале обращался к президенту и Собянину: создайте научно-экспертный совет, мы вам скажем правду. Они решили, что разбираются сами во всем. И вот наворотили то, что наворотили. Но сейчас вы послушайте ученых и посмотрите эти пики.

— А как же все эти репортажи? Переполненные клиники, огромные очереди из машин "скорой помощи". Это все некий антураж?

— А кого везли в "скорой помощи"?

Новая волна и подозрения на COVID

— Больных.

— Каких? У страха глаза велики. Почитайте методички Минздрава. Я участковый врач. Пришел на вызов. У пациента температура 37,7 и у него болит голова. Я должен по методичке поставить подозрение на COVID. А у него никакого COVID нет. Он просто чихает. По методичке я должен всех подозреваемых направить в инфекционный стационар, ковидный. Я говорю как практик.

— Вы работали участковым врачом?

— Я работал участковым врачом. Это давно было, но, в принципе, мало что изменилось. Никто не надевал на нас костюмы. Ходили по вызовам в масках, иногда без масок и не заболевали, а сейчас заболели. Мы разобрались, оттого что костюмы страшные. Но я возвращаюсь к тому, откуда такое количество больных. Раньше я прихожу на вызов, вижу у больного пневмонию. Легкая. Я его лечу дома. У 80% больных пневмонией легкое течение. Сейчас невольно всех в "скорую помощь" и — в стационар. Опять безграмотное политическое руководство не посоветовалось с организаторами здравоохранения. Зачем всех везти в стационар? И результат — стационары заполнены теми больными, которые нормально и эффективно лечатся дома. Вот откуда эти машины.

— Это было в начале. Сейчас стараются лечить как раз дома, потому что стационар — место получения дополнительных инфекций, вирусов, бактерий.

— После того, как дров наломали. Я сказал, что количество больных мы завысили раз в десять. А в Соединенных Штатах — раз в сто. Нужно делать вскрытие. А чтобы концы в воду, сжигают трупы. При любом инфекционном заболевании — чума или оспа — обязательно должно быть вскрытие. У нас по протоколу всех, слава богу, вскрывают. Я счастлив, что у нас в десять раз стабильнее мозги, чем на Западе. Там вообще полный хаос.

— Карантин, который у нас был с конца марта и до конца июня — это какая волна?

— Третья.

— То есть это была третья волна обычной инфекции, которая ежегодно приходит?

— Да. Обычные сезонные инфекции, которые в виде трех волн. В начале у нас поднялось в октябре, потом бушевало в конце прошлого года по всей территории Российской Федерации в январе. В феврале ничего не было. И третья волна закончилась уже где-то в апреле. Осенью будет первая волна следующего года.

— Что делать людям, которые ходят по улице, заходят в метро и в подъезды, ездят в машинах и в общественном транспорте?

— Дорогие друзья, нужно опасаться трех месяцев в году: октябрь, январь и март. Мурашко неправильно думает, что эта эпидемия будет длиться непрерывно до февраля. Михаил Альбертович, вызовите меня, на ученом совете я сделаю сообщение. Волны длятся не более двух месяцев, поэтому все что после двух месяцев — это уже закончилось. Эта волна уже закончилась. Живите спокойно, примерно так, как вы жили в прошлом году, десять лет тому назад, до конца сентября.

Обязательно 1 сентября снова вернуть детей в школу. Это же какая радость, когда звонок открывает начало года! Делайте так, как всегда делали 1 сентября. К концу сентября осторожно. Там еще непонятно, но точно следите за сквозняками, чтобы дети не переохлаждались. Дать им побольше витаминов, какие-то общеукрепляющие. Пройдет октябрь, причем не бойтесь, он не страшный октябрь, снова возвращайтесь к нормальной жизни. Ноябрь-декабрь — живите, как вы и жили. Конец декабря и январь — осторожно.

Обращение к органам здравоохранения. К январю подготовьте койки, маски, медикаментозный состав, потому что будет резкое увеличение заболеваемости и смертности. Так было всегда и так будет в ближайшие тысячу, две-три тысячи лет, пока мы существуем.

— Все остальное время ничего не боимся?

— Все остальное время живите, как живете. Перепроверьте мои данные. Это же элементарно.

— Я общалась с людьми, которые переболели, рассказывают, что очень тяжелые симптомы, тяжелое течение болезни. И совсем не похоже на грипп.

— Почитайте наших вирусологов-клиницистов. Владимир Владимирович Никифоров говорит: у 80% клиника пневмонии одинаковая. Это 1-2% что-то где-то не так, а так пневмония идет одинаково у всех.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер