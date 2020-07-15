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Автор Инна Новикова

Что принесет вторая волна коронавируса

Здоровье

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова интересуется у советского, российского врача, доктора медицинских наук, кандидата философских наук, эпидемиолога, специалиста по профилактической медицине Игоря Гундарова, наступит ли вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Удивительные вещи предлагает всем наука.

Будет ли вторая волна?

— Вроде бы закончилась первая волна коронавируса. Был указ мэра Москвы, что теперь по улицам можно ходить без масок, но пока еще нельзя ходить без масок в закрытых помещениях. Жизнь возвращается в привычное русло. Тем не менее, есть опасения, что идет вторая волна. Может быть, дети не пойдут в обычную школу, хотя по итогам карантина решили, что дистанционное обучение неэффективно. Будет ли вторая волна? Опять нас закроют?

— Очень правильный вопрос вы поднимаете. Самое главное для врачей — профилактика. Происхождение нынешней пандемии, которой на самом деле, как сказал ВОЗ, нет. Тогда что это было? Откуда происхождение этой квазипандемии? Господствует современная концепция нулевого пациента. Это евроатлантическая генетическая концепция. В отличие от советского подхода, о котором я скажу чуть позже. Какой-то гражданин в городе Ухани на рынке съел что-то не то, что не нужно было есть, он заразился, и от него пошли волны по всему миру.

Если бы не было его визита на рынок в тот день, никакой пандемии бы не было. Это концепция нулевого пациента. Хотя накопленные данные уже вызывают сомнения. Неужели такая огромная скорость от одного человека? Затем вдруг обнаруживается, что и не из Китая эта эпидемия пошла. Обнаружили что-то в Соединенных Штатах.

Что-то не очень понятно с теорией нулевого пациента. Советская вирусологическая школа утверждала, что мы с вирусами живем столетиями. Это не какая-то внезапно возникшая вирусная агрессия, мы с вирусом существуем, наверное, с самого происхождения человечества.

Вирусы гриппа А, В, коронавирусы, риновирусы, пневмовирусы, как племена. Между ними очень сложные и интересные взаимоотношения. Иногда они дружат, а иногда находятся в недоброжелательных контактах. В частности, показано, что вирус гриппа сильнее коронавируса. Где часто болеют вирусом гриппа, там не болеют коронавирусом. Я описываю, насколько жизнь сложная, не такая примитивная, как мы себе представляем. И кстати, нам удалось с помощью прививок уничтожить грипп. Сейчас гриппа как такового нет.

Заболеваемость и смертность от ОРЗ продолжают расти. Я задал себе вопрос, почему не снизилась? Потому что это место, вероятно, занял коронавирус. Так что, на будущее еще грядут прививки, и нам нужно разобраться, насколько мы правильно вмешиваемся в природу. Не исключено, что коронавирусы, как и другие вирусы, живут с нами постоянно.

Периодически происходят вспышки, то есть не от одного пациента заражение по всему миру, а одновременно в определенное время вирус, как биологические часы, просыпается и начинает проявляться. Соответственно, здесь другой подход к профилактике. Не изоляция, потому что это совершенно бесполезно.

Эпидемиологические волны. Сколько их бывает? Один год без волн, в другой год — три волны или пять волн? Здесь помогает советская эпидемиологическая школа. Это экологический подход. Экология — не просто внешняя среда, это взаимодействие живых организмов внутри человека, человека со средой. Есть понятие "биота" — это совокупность живых организмов. Биоценоз — это взаимодействие живых организмов в популяции между собой. Вот тогда мы решили посмотреть, сколько же волн бывает.

К счастью, недавно появилась статистика по месячной смертности от пневмонии. Мы решили эту статистику применить к сегодняшнему дню, с тем чтобы ответить на вопрос, осенью что-то будет или не будет. Нужно начинать считать с января? Будто логично с января, с нового года. Сделали график, какой-то год взяли, а там никакой закономерности. Подскок, какие-то пики, совершенно не укладывающиеся в логику. Тогда мы задались вопросом, почему от января начинаем считать новый год?

— До Петра Великого считали с 1 сентября, потом начали, как в Европе, с 1 января.

— Я тоже думал, что это от Петра I. Оказалось, раньше. Юлий Цезарь захотел, чтобы новый год начинался в январе. Отсюда пошел юлианский календарь: январь, февраль, март и до декабря. По юлианскому календарю закономерностей никаких мы не обнаружили. Тогда стали изучать другие подходы. Греки предложили объективный критерий: начало года — день летнего солнцестояния. Июнь — последний месяц в году, июль — первый месяц нового года.

— Что получилось, когда вы начали так считать?

— В научном плане я озвучиваю открытие, которое обладает колоссальным оптимистическим и практическим значением. Рисуем график от июня и видим, что в июле смертность низкая, август, сентябрь, а потом вдруг октябрь — подскок. Не очень большой, но отчетливый. Когда разговариваешь с педагогами, они подтверждают это на практике.

В сентябре можно идти спокойно. В сентябре смертность увеличилась от ОРВИ или ОРЗ, а в октябре подскок. К ноябрю все снижается, начало декабря — все нормально, низкая смертность. Январь — взлет смертности, вторая волна, причем очень сильная.

В феврале смертность снижается, иногда чуть ли не до исходного, а в марте снова подскок. Март, идет лето, а там почему-то — третья волна. После марта снова снижается смертность и все ниже к июню и июлю. Вот тогда на этой траектории мы обнаруживаем цикличность. В течение этого года было три волны.

  • Небольшой подъем — октябрь,
  • большой взлет в январе,
  • спад в феврале
  • и подъем, но в меньшей степени, в марте.

Трехцикличная волнообразность динамики ОРЗ.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы грипп игорь гундаров пандемия коронавируса вторая волна коронавируса
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