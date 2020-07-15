Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова интересуется у советского, российского врача, доктора медицинских наук, кандидата философских наук, эпидемиолога, специалиста по профилактической медицине Игоря Гундарова, наступит ли вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Удивительные вещи предлагает всем наука.
— Вроде бы закончилась первая волна коронавируса. Был указ мэра Москвы, что теперь по улицам можно ходить без масок, но пока еще нельзя ходить без масок в закрытых помещениях. Жизнь возвращается в привычное русло. Тем не менее, есть опасения, что идет вторая волна. Может быть, дети не пойдут в обычную школу, хотя по итогам карантина решили, что дистанционное обучение неэффективно. Будет ли вторая волна? Опять нас закроют?
— Очень правильный вопрос вы поднимаете. Самое главное для врачей — профилактика. Происхождение нынешней пандемии, которой на самом деле, как сказал ВОЗ, нет. Тогда что это было? Откуда происхождение этой квазипандемии? Господствует современная концепция нулевого пациента. Это евроатлантическая генетическая концепция. В отличие от советского подхода, о котором я скажу чуть позже. Какой-то гражданин в городе Ухани на рынке съел что-то не то, что не нужно было есть, он заразился, и от него пошли волны по всему миру.
Если бы не было его визита на рынок в тот день, никакой пандемии бы не было. Это концепция нулевого пациента. Хотя накопленные данные уже вызывают сомнения. Неужели такая огромная скорость от одного человека? Затем вдруг обнаруживается, что и не из Китая эта эпидемия пошла. Обнаружили что-то в Соединенных Штатах.
Что-то не очень понятно с теорией нулевого пациента. Советская вирусологическая школа утверждала, что мы с вирусами живем столетиями. Это не какая-то внезапно возникшая вирусная агрессия, мы с вирусом существуем, наверное, с самого происхождения человечества.
Вирусы гриппа А, В, коронавирусы, риновирусы, пневмовирусы, как племена. Между ними очень сложные и интересные взаимоотношения. Иногда они дружат, а иногда находятся в недоброжелательных контактах. В частности, показано, что вирус гриппа сильнее коронавируса. Где часто болеют вирусом гриппа, там не болеют коронавирусом. Я описываю, насколько жизнь сложная, не такая примитивная, как мы себе представляем. И кстати, нам удалось с помощью прививок уничтожить грипп. Сейчас гриппа как такового нет.
Заболеваемость и смертность от ОРЗ продолжают расти. Я задал себе вопрос, почему не снизилась? Потому что это место, вероятно, занял коронавирус. Так что, на будущее еще грядут прививки, и нам нужно разобраться, насколько мы правильно вмешиваемся в природу. Не исключено, что коронавирусы, как и другие вирусы, живут с нами постоянно.
Периодически происходят вспышки, то есть не от одного пациента заражение по всему миру, а одновременно в определенное время вирус, как биологические часы, просыпается и начинает проявляться. Соответственно, здесь другой подход к профилактике. Не изоляция, потому что это совершенно бесполезно.
Эпидемиологические волны. Сколько их бывает? Один год без волн, в другой год — три волны или пять волн? Здесь помогает советская эпидемиологическая школа. Это экологический подход. Экология — не просто внешняя среда, это взаимодействие живых организмов внутри человека, человека со средой. Есть понятие "биота" — это совокупность живых организмов. Биоценоз — это взаимодействие живых организмов в популяции между собой. Вот тогда мы решили посмотреть, сколько же волн бывает.
К счастью, недавно появилась статистика по месячной смертности от пневмонии. Мы решили эту статистику применить к сегодняшнему дню, с тем чтобы ответить на вопрос, осенью что-то будет или не будет. Нужно начинать считать с января? Будто логично с января, с нового года. Сделали график, какой-то год взяли, а там никакой закономерности. Подскок, какие-то пики, совершенно не укладывающиеся в логику. Тогда мы задались вопросом, почему от января начинаем считать новый год?
— До Петра Великого считали с 1 сентября, потом начали, как в Европе, с 1 января.
— Я тоже думал, что это от Петра I. Оказалось, раньше. Юлий Цезарь захотел, чтобы новый год начинался в январе. Отсюда пошел юлианский календарь: январь, февраль, март и до декабря. По юлианскому календарю закономерностей никаких мы не обнаружили. Тогда стали изучать другие подходы. Греки предложили объективный критерий: начало года — день летнего солнцестояния. Июнь — последний месяц в году, июль — первый месяц нового года.
— Что получилось, когда вы начали так считать?
— В научном плане я озвучиваю открытие, которое обладает колоссальным оптимистическим и практическим значением. Рисуем график от июня и видим, что в июле смертность низкая, август, сентябрь, а потом вдруг октябрь — подскок. Не очень большой, но отчетливый. Когда разговариваешь с педагогами, они подтверждают это на практике.
В сентябре можно идти спокойно. В сентябре смертность увеличилась от ОРВИ или ОРЗ, а в октябре подскок. К ноябрю все снижается, начало декабря — все нормально, низкая смертность. Январь — взлет смертности, вторая волна, причем очень сильная.
В феврале смертность снижается, иногда чуть ли не до исходного, а в марте снова подскок. Март, идет лето, а там почему-то — третья волна. После марта снова снижается смертность и все ниже к июню и июлю. Вот тогда на этой траектории мы обнаруживаем цикличность. В течение этого года было три волны.
Трехцикличная волнообразность динамики ОРЗ.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Игорь Буккер
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