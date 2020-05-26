Как полюбить себя — советы психолога

Человек ощущает счастье тогда, когда любит и любим. К сожалению, не каждому человеку удается жить в согласии с собой и другими людьми. Многие страдают от нелюбви, унижений и не понимают, почему они так несчастны. Здесь все просто. Он сам настраивает окружающих на плохое отношение к себе. Причина проблемы — нелюбовь к себе. Если человек хочет изменить свою жизнь, он должен поменяться и полюбить себя.

Как полюбить себя

Почему это важно

Человек, который не любит себя, не может рассчитывать на уважение людей. Стоит сказать, что люди чувствуют настрой друг друга. Человек не может нравиться себе и окружающим, если он не наполнен духовным содержимым.

Например, девушке нужна любовь и забота. Ведь она живет чувствами, а обожание окружающих вдохновляет ее на поступки.

Ей НУЖНО быть хорошей женой, матерью, сестрой, подругой. Только любовь дает ей энергию. Женщины, не чувствовавшие любви, начинают увядать, страдать от депрессии. Решить эту проблему просто — нужно научиться любить себя, советуют психологи.

Если человек не чувствует любви, он становится ревнивым и завистливым, таким образом он отравляет свою жизнь.

Как ведёт себя человек, который любит и любим:

1. Всегда хорошо выглядит;

2. Нравиться людям и умеет находить с ними общий язык;

3. Излучает добро и спешит на помощь.;

4. Запросто сходится с людьми;

5. Имеет семью, партнера, детей;

6. Удачлив в делах;

7. Не имеет вредных привычек.

Чем вызвана нелюбовь к себе?

Психологи говорят, что все проблемы идут из детства. Характер ребенка формируется от различных обстоятельств, которые коснулись его в детстве.

1. Воспитание

Если родители все время критиковали, ругали чадо, то у него развились комплексы. Если ребенок не чувствует любви, то в результате ему это чувство незнакомо. У ребенка занижена самооценка, он чувствует себя некрасивым, глупым.

2. Поступки

Когда человек оказывается в трудной ситуации, он не знает, как правильно поступить и может совершить ошибку. Если человек поступил не так, его начинает мучить совесть, он начинает изводить себя, потому что не может простить себе свой неправильный поступок. Однако винить себя не стоит, потому что это жизненные уроки, благодаря которым человек и познает жизнь.

3. Придуманный образ

Человек всегда хочет в любой ситуации казаться правым и внешне соответствовать любимому герою. Но это получается далеко не всегда и часто приходиться идти на сделки с собственной совестью, да и внешне быть похожим на вымышленного героя — просто глупость. Любите себя с любой внешностью. Лучше следовать своим желаниям, стремлениям, мечтам. Культивировать свою непохожесть на других и ничего в себе не стесняться.

Как полюбить себя: 5 шагов

Человек с заниженной самооценкой думает о себе хуже, чем он есть на самом деле, его комплексы не позволяют построить нормальные отношения с окружающими. Поэтому человеку важно научиться любить себя. Для этого необходимо приложить некоторые усилия и немного измениться.

Начните уделять внимание своей внешности, ухаживайте за собой. Найдите занятие, которое будет вам интересно, и поможет вам реализоваться. Важно научиться верить в собственные силы. Научитесь решать свои проблемы самостоятельно. Начните заниматься спортом.

Станьте интересной личностью, читайте книги. Не замыкайтесь в себе и своих проблемах. Необходимо настроиться на позитивный лад, потому что все наши мысли материальны. Любовь к себе — это когда вы можете позволить себе все, и делать то, что хочет именно ваша душа.

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