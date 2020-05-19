Внезапные перемены в жизни. Что делать?

"Трудности приходят не для того, чтобы помешать, а для того, чтобы научить!" — приободряет Наполеон Хилл в книге "Думай и богатей". комментариев 0 поделились Кризис!? Неожиданные перемены в жизни!? Что делать!?

Большинство людей хоть раз пытались что-то изменить в своей жизни. Кто-то решается на перемены, а кто-то оставляет все как есть. Иногда перемены врываются в нашу жизнь, как нежданные гости, не спрашивая, хотим мы их принять или нет. Однако можно попробовать извлечь для себя пользу от таких внезапных перемен.

Зачастую перемены вызывают у человека, как неподдельный интерес, так и страх. Так как же адаптироваться к сложившейся ситуации и найти плюсы в неожиданных переменах?

Между скукой и впечатлениями

Эрик Берн — автор транзактного анализа, говорил, что людьми движут потребности, которые он назвал "голодом". Берн выделил три основные потребности (при условии, что базовые потребности, такие как безопасность, потребность в еде и сне, удовлетворены): голод по стимулам, по признанию и по структуре. Комбинация этих потребностей или их неуравновешенность и приводят к переменам.

Голод по стимулам в детском возрасте характеризуется тактильными проявлениями любви:

прикосновения,

поцелуи,

улыбка матери,

объятия.

Вырастая, мы утоляем голод по стимулам, заменяя или дополняя физические поглаживания социальными. Вот почему нам так важны "лайки" в соцсетях, комплименты от знакомых и незнакомых людей, подбадривающие слова близких.

Когда человеку не хватает новизны, то он за ней отправляется. Голод по стимулам заставляет нас что-то предпринимать. Одна и та же работа, набившая оскомину, одно и то же хобби в один момент могут стать зоной дискомфорта.

Чтобы получить новые впечатления, человек пойдет на риск. Ему важно почувствовать себя живым и дышать полной грудью, иначе он потонет в рутине однообразных дней, которые будут вгонять его в тоску. Поэтому человек жаждет перемен!

И вроде бы мы уже готовы начать менять свою жизнь, как нам сразу начинает мешать третий голод — голод по структуре. Когда нет плана, списка дел, мы теряем опору под ногами. Перед нами встает вопрос, что будет впереди.

Чтобы не бояться будущего и двигаться вперед, нужно предпринять несколько шагов.

Маленькие хитрости, чтобы втянуться в процесс перемен

1. Ставим правильную цель

Задайте себе вопрос, что вы ждете от перемен? Необходимо сформулировать цель, если она представляет собой что-то глобальное, то ее необходимо разбить на промежуточные цели и задачи. Так легче ее будет реализовать. Важно, чтобы цель не противоречила вашим ценностям и не ставьте цели в зависимость друг от друга (если у вас их несколько).

2. Скажите спасибо прошлому и отпустите его

Когда в человеческую жизнь врываются перемены, он погружается в свои мысли и начинает заниматься самоедством, размышляя о том, что нужно было тогда поступить так, а не иначе, если бы я смог вернуться в прошлое, то тогда бы этого не произошло. Человек задает себе много вопросов, касаемых его прошлого. Начинается бесконечный поиск виноватых и решение прошлых проблем. Вот только жизнь — не компьютерная игра, нельзя вернутся на предыдущий уровень и пройти его заново. Но мы можем принять случившееся и извлечь максимум пользы. А прошлое надо поблагодарить и проститься с ним.

3. Научиться видеть возможности, которые дает жизнь

Если вы выбрали верную цель, то в вашей жизни начнут удивительным образом появляться нужные люди, информация, происходить нужные события. Все это приведет вас к заветной цели. Сфокусировавшись на важном, вы будете привлекать только то, что необходимо вам. Но мало увидеть возможность — нужно ее реализовать, поэтому просто не упустите ее.

4. Сбор информации

Человека пугают перемены, потому что неизвестно что за ними скрывается. Чтобы избавиться от этого страха, необходимо собрать информацию. Для этого понадобятся достоверные источники. Если вы, например, хотите получить еще одну новую профессию, то лучше спросите тех, кто это уже сделал.

5. Окружить себя правильными людьми

Не переживайте перемены в одиночку, в это время необходимо заручиться поддержкой нужных людей, найти единомышленников. Эти люди должны верить в вас и ваши силы. Во время перемен важно сохранять энергию и не растрачиваться на ненужных людей.

6. Главное верить в себя

Вера в свои силы, это одно из главнейших качеств потенциально успешного человека. Даже если вам кажется, что прямо сейчас вы не знаете, что делать, куда двигаться, с чего начать, вспомните, что говорил Джавахарлал Неру: "Успех приходит только к тем, кто действует. Он не приходит к тем, кто пасует перед обстоятельствами".

Вы увидите, как изменится ваша собственная жизнь лишь оттого, что вы перестали воспринимать трудности как "проблемы", заменив ﻿их "новыми возможностями".

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Фото: smartprogress. do