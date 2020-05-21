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Автор Злата Кузнецова

Как научиться управлять гневом

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Многие люди считают, что если они будут публично кричать, сердиться, демонстрировать ярость и гнев, то таким образом покажут свое недовольство, а посторонние люди начнут их уважать. Но что делать, если гнев становится неконтролируемым? Из-за этого становится труднее найти общий язык с людьми, отношения становятся невыносимыми. С гневом нужно бороться и уметь его контролировать. Как научиться управлять негативными эмоциями, подскажем ниже.

Как управлять гневом?

Гнев и его разрушительное воздействие

Гнев — это негативно окрашенный аффект (кратковременный эмоциональный процесс взрывного характера), именно так характеризуют понятие гнева в психологии. Эти эмоции направленны против испытываемой человеком несправедливости и сопровождается желанием ее немедленного устранения. Во время гнева человек способен "наломать дров" и сделать то, о чем потом будет жалеть.

Буддисты считают гнев одним из пяти ядов, который нужно избегать. В исламе, любые действия, сделанные в порыве гнева, осуждаются. В иудаизме любое проявление гнева осуждается, если только он не был оправдан. В христианстве гнев воспринимается как "состояние духа против ближнего".

Стоит отметить, что гнев, который не контролируется, способствует ухудшению здоровья, обостряются сердечные заболевания, иммунитет становится слабым, давление повышается, могут возникать депрессии и бессонницы.

Гнев негативно влияет на психическое состояние человека, потому что он забирает огромное количество психической энергии, затуманивает мышление.

Человек, который проявляет гнев, сталкивается с трудностями общения в коллективе, во время вспышки, человек может обидеть родных, друзей, любимых. Гнев может быть вызван ответной реакцией на страх, печаль, боль, которые были получены ранее.

Начальные рекомендации по управлению гневом 

Психологи советуют прежде всего найти причины, из-за которых эта эмоция проявляется.

1. Возможно, родители решали проблемы с помощью гнева, и эту модель поведения ребенок перенял.

2. Эта реакция на стресс.

3. Накапливаемая усталость.

4. Длительное сдерживание эмоций.

Несколько рекомендаций

1. Гнев может вызывать усталость, поэтому необходимо больше времени отдыхать. Делайте перерывы в течение дня. Выберите один день и отдохните полностью от всего.

2. Недопонимание — причины большинства конфликтов, поэтому люди начинают злиться. Если вы с кем-то повздорили, то встаньте на место этого человека и проявите сопереживание.

3. Во время разговоров с окружающими, разбирайте подробно все непонятные ситуации, возникнувшие эмоции.

4. Гнев вызывают накопившиеся хлопоты, проблемы, поэтому старайтесь вовремя решать все дела, учитесь распределять время.

5. Чтобы начать управлять гневом, нужно научиться самоконтролю.

6. Можно почитать книги по управлению гневом.

Как с этим справиться?

1. Для начала попробуйте освободиться от гнева. Для этого подойдут две вещи: одиночество и физическая нагрузка. Останьтесь наедине с собой, это поможет вам и вашим мыслям успокоиться. Физические упражнения помогут эмоционально разрядиться. Физической нагрузкой может послужить уборка, пробежка. Можно что-то разбить, если совсем все плохо.

2. Попробуйте релаксацию. Психологи, духовные учителя советуют ее практиковать, потому что она помогает восстанавливать силы.

3. Поможет творчество. К изобразительному искусству и писательскому мастерству это творчество отнести сложно, но все же для этих приемов вполне подходит и такое название. Один из приемов полезен тем, у кого гнев вызвал определённый человек. Возьмите чистый лист и условно нарисуйте своего обидчика. Затем можете пририсовать ему что-то смешное, в общем, поиздевайтесь над ним, насколько позволит фантазия. В процессе вы расслабитесь и успокоитесь.

Второй прием подходит для конкретных ситуаций. Будучи в гневе, возьмите лист бумаги и напишите там все, что вас бесит, раздражает и т. д. В процессе писанины ваш гнев уляжется и затем сожгите этот лист, чтобы от вашего гнева остался только пепел.

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Темы гнев здоровье психология полезные советы
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