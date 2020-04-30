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Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Формула сердечного здоровья

Здоровье » Здоровье и профилактика

Главный редактор "Правды. Ру" Инна Новикова и врач-кардиолог кандидат медицинских наук Галина Лазаренко обсудили, как пациентам-сердечникам минимизировать риски погружения в болезнь в условиях самоизоляции.

Болезни сердца: как уменьшить риски?

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Ищите антибиотики в еде

— Нагрузка нагрузкой, но, может быть, есть какие-то витамины для сердца? Есть ли общие рекомендации, как поддержать себя медикаментозно?

— Общие рекомендации бесполезны, потому что течение болезни всегда индивидуально. Однако есть безопасные препараты, способные поддержать организм в тонусе. Например, коэнзим Q10. Этот субстрат окажется полезен любому, кто его принимает, навредить им нельзя. И особенно полезен он пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами.

Коэнзим Q10 помогает слаженной работе клетки, стимулирует митохондрии.

Включает все тлеющие процессы в иммунной системе организма. Процессы эти включает также оксид азота, который хорошо бы доставлять в организм с питанием:

  • с говядиной,
  • тунцом,
  • яйцами,
  • тыквенными семечками.

В них отыщется этот мощный естественный антибиотик. Я называю так оксид азота потому, что его противовоспалительное действие несравнимо даже с современной линейкой антибиотиков.

Витамины А и С, препараты цинка поддержат пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но в большей степени тех, кто не надеется только на таблетки, а помогает себе движением.

Стент, как и шунт, не причина жить без движения 

— Зритель "Точки зрения" интересуется, как нагружать себя пациенту, перенёсшему стентирование. Что делать и от чего уберечься человеку, у которого в сосудах стоит стент?

— Стентируют часто инфаркт-зависимую артерию или артерию, которая была наиболее уязвимой в момент обращения за операцией. Одному участку сосудов помощь оказали, но могли остаться повреждёнными атеросклерозом ещё какие-то артерии. Тогда, помимо профилактических мер, следует обсудить с врачом второй этап стентирования. Если этой опасности нет, нужно принимать лекарства, которые назначил врач и по той схеме, которая им рекомендована.

Обязательны антиагреганты — препараты, уменьшающие слепление тромбоцитов, тромбообразование. Для стентированных больных отсутствие тромбов принципиально важно.

Как и физическая нагрузка.

Атеросклероз — системный процесс. Для того чтобы уменьшить его прогрессирование, физическая нагрузка должна быть обязательной: она запускает рост новых сосудов.

В результате физической активности вырабатывается оксид азота — первый стимулятор роста новых перетоков из одного сосуда в другой.

Формула для расчёта оптимальной нагрузки

— А есть опасность не рассчитать нагрузку и перегрузить себя? 

— Конечно. Для того и напоминаем постоянно: всё лечение, в том числе и движением, — под контролем врача. Нагрузка должна быть аэробной. Научу её определять. Если вы можете спокойно идти и разговаривать на счёт четыре, вам легко, вы не задыхаетесь, значит, до пика аэробной нагрузки вы не дошли. Если переходите на счёт три и дыхание не сбивается, но разговаривать вы уже не можете, это и есть оптимальная физическая нагрузка. Для сердечных пациентов это крайне важно. Если появилась одышка, вы превысили допустимую для вас аэробную нагрузку. 

Как только появляется одышка, сразу останавливайтесь, отдыхайте и снижайте темп.

Белок, клетчатка и красное мясо 

— Этот момент принципиальный, как и вопрос питания для сердечников.

— Для пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами питание должно быть определённым. Нельзя думать: не поджелудочная же болит — зачем отказывать себе в солёном и жирном?

Кардиологи мира не могут подобрать ничего лучше средиземноморской диеты для страдающих заболеваниями сердца. Много рыбы, много овощей. Слышите? Много. 600-800 граммов в день. Овощи полезны сырыми, тушёными, пареными. В них клетчатка. Её сердце ждёт в первую очередь.

После того как получит белок. Организм человека — белковая структура, все наши ферментные системы — это белок. А диетологи сажают пациентов на жёсткий подсчёт калорий, и при этом подсчёте главной потерей оказывается белковая пища. Белок жизненно необходим для построения органов, тканей и всего на свете.

Плюс белковые молекулы ещё и переносчики микроэлементов, например, железа. Для пациентов с болезнями сердца железо — важный субстрат. Анемия, вызванная его недостаточностью, усугубит проблемы. Доктора настраивают есть красное мясо, но не больше двух раз в неделю. Сделать обязательным, но не частым приём такого вида мяса: говядины, телятины, индейки. Аналогов красному мясу нет ни в природе, ни в успешной отрасли производства биодобавок.

— Сосиски, колбасы, сардельки из говядины считаются красным мясом?

— Что у нас намешано в колбасе, не отвечу. И уж точно не рекомендую пациентам с сердечными заболеваниями колбасу и другие продукты с мясокомбинатов.

Здоровая еда всегда очень простая, какая-то прозрачная, ясная, видная. Вы должны понимать, что лежит в тарелке. Если мясо, то мясо. Если рыба, то рыба. Фрукты и овощи. 

— Галина, слушатели спрашивают рекомендации при аритмии после ишемического инсульта.

— Причиной практически всех ишемических инсультов являются нарушения ритма, фибрилляция предсердия. Обязательно принимать антикоагулянты, тут потому что риски тромбообразования высоки: мы уже получили последствия фибрилляции предсердия. Основное осложнение таких нарушений ритма — тромбообразование в ушке левого предсердия и тромбоэмболия в головной мозг с последствиями инсульта. Если инсульт уже произошёл, обязательно чёткое взаимодействие с кардиологом длиною в жизнь.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.

Темы питание здоровье профилактика самоизоляция галина лазаренко сердечно-сосудистая система
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