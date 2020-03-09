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Автор Инна Новикова

Чем обусловлены наши страхи?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Есть ли бесстрашные люди? Откуда берутся наши страхи? Чем обусловлены фобии? Какие типы фобий бывают? Почему почти все люди боятся грызунов и змей? Почему многие боятся летать?

Как победить фобии и найти себя и свое счастье?

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Читайте начало интервью:

Есть ли люди без страха

— Александр Богданович, такой интересный вопрос от нашей зрительницы… Может ли человек сказать, что он ничего не боится? И что такое современные страхи? Это осторожность перед опасностями сегодняшнего мира?

— Ну, страхи были, есть и будут всегда и у всех. Вообще в моей практике я встречался с очень разными типами фобий. Иногда они, действительно, странные.

Но я более чем уверен, что каждая фобия имеет в своем основании, в своем фундаменте реальные подлинные вещи, поэтому она не выдуманная. Чаще всего это именно так.

Каких животных и почему мы боимся

Допустим, большинству людей неприятны грызуны, допустим, мыши или крысы. Где-то 99 процентов людей, если они действительно честно отвечают, а не бравируют своим бесстрашием, так и ответят: "Да, это неприятно". С чем-то это связано?

Это тоже связано с генетической фантомной памятью, потому что мы все помним, что эти грызуны являются разносчиками особо опасных инфекций, например, чумы.

И поэтому у нас складывается такое отношение к этим грызунам.

Или огромное количество людей боится змей, потому что мы реально знаем, что они ядовитые, хотя половина змей не ядовитые.

Но мы все равно их боимся.

— И змеи боятся нас, и змея просто так нападать не будет, а только в случае опасности для нее.

— Нет, конечно, она будет уходить, змея не охотится на человека, если только, конечно, это не голодная анаконда.

Во всяком случае, этот страх у нас есть, и он обусловлен именно генетикой.

Есть еще и другие формы страха, они обусловлены нашей физиологией и другими причинами, допустим, научно-техническим прогрессом, за которым не успевает наш организм.

Почему человек склонен к аэрофобии

Вот есть аэрофобия — человек боится летать в самолете.

— Тридцать процентов авиапассажиров боятся.

— Да, это распространенное явление, люди боятся летать самолетом. Достаточно распространенная практика, когда человек приходит к психологу и говорит: "Я боюсь летать в самолете, сделайте что-нибудь, потому что страдает моя карьера, моя работа, и я очень устаю, мне нужно длительное время на подготовку к полету, а потом еще нужно время для того, чтобы прийти в себя".

И я не могу после полета убедить человека, я не могу с ним договориться, я ему просто не нравлюсь. То есть люди понимают, что что-то происходит во время полета на большой высоте.

А что происходит с нами, когда мы находимся на высоте десять тысяч метров и перемещаемся в пространстве со скоростью 800-900 километров в час?

Если посмотреть с точки зрения генетической памяти, у нас нет такого опыта.

Допустим, моя бабушка летала на самолете один раз, мама летала побольше, я уже очень много раз летал.

Просто мы не знаем, что происходит в самолете, почему наш организм чаще всего паникует. Дело в том, что мы с вами сами по себе — существа водяные.

Люди — существа водяные

— Водяные?

— Да, мы — водяные. Мы находимся в достаточно разряженной, но в воде. Расстояние между молекулами воды достаточно большое, но все-таки это вода, расконцентрированная вода.

— Мы больше чем на 70 процентов состоим из воды.

— Некоторые даже на девяносто.

Мы практически находимся в самом верхнем слое Мирового океана. В самом верхнем слое, но еще практически в воде, по крайней мере, близко к ней.

А чем мы поднимаемся выше, тем меньше там количество воды. Чем меньше количество воды, тем сложнее нам выживать, потому что мы высыхаем и теряем очень многие функции. Но у нас нет датчика, который говорит: "Дружок, ты обезвожен, надо пополнить запас воды". И поэтому организм вызывает панику.

— Это вы так оцениваете аэрофобию?

— А это так и есть.

— А почему тогда только 30 процентов людей страдают аэрофобией, а 70 процентов нормально летают?

— А потому что мы разные.

Кто-то может удерживать эту воду в себе, и она не так активно испаряется, а кто-то не может.

— А еще бывает (я знаю массу примеров), что человек нормально летал, прекрасно переносил полеты, но оказался в какой-то критической ситуации один раз, пережил стресс, и после этого стресса ему летать уже страшно, без коньяка вообще не летает или пьет таблетки, которые сильно успокаивают на короткое время.

— Да, такое тоже встречается. Поэтому принимают перед полетом либо алкоголь, либо существенные седативные вещи. Да, я встречался с такими фобиями.

— То есть это не связано с физиологической причиной, с водой, это связано именно со стрессом, пережитым в этой ситуации.

— Да, стресс будет, но это не триггер. Это как бы последний звонок.

Как правило, люди, которые летят в первый раз, не испытывают такого стресса от полета, а потом все это накапливается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы мыши вода змеи страх крысы фобии аэрофобия точка зрения инна новикова психогенетика александр литвин экспертное мнение
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