Есть ли бесстрашные люди? Откуда берутся наши страхи? Чем обусловлены фобии? Какие типы фобий бывают? Почему почти все люди боятся грызунов и змей? Почему многие боятся летать?
На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.
Читайте начало интервью:
— Александр Богданович, такой интересный вопрос от нашей зрительницы… Может ли человек сказать, что он ничего не боится? И что такое современные страхи? Это осторожность перед опасностями сегодняшнего мира?
— Ну, страхи были, есть и будут всегда и у всех. Вообще в моей практике я встречался с очень разными типами фобий. Иногда они, действительно, странные.
Но я более чем уверен, что каждая фобия имеет в своем основании, в своем фундаменте реальные подлинные вещи, поэтому она не выдуманная. Чаще всего это именно так.
Допустим, большинству людей неприятны грызуны, допустим, мыши или крысы. Где-то 99 процентов людей, если они действительно честно отвечают, а не бравируют своим бесстрашием, так и ответят: "Да, это неприятно". С чем-то это связано?
Это тоже связано с генетической фантомной памятью, потому что мы все помним, что эти грызуны являются разносчиками особо опасных инфекций, например, чумы.
И поэтому у нас складывается такое отношение к этим грызунам.
Или огромное количество людей боится змей, потому что мы реально знаем, что они ядовитые, хотя половина змей не ядовитые.
Но мы все равно их боимся.
— И змеи боятся нас, и змея просто так нападать не будет, а только в случае опасности для нее.
— Нет, конечно, она будет уходить, змея не охотится на человека, если только, конечно, это не голодная анаконда.
Во всяком случае, этот страх у нас есть, и он обусловлен именно генетикой.
Есть еще и другие формы страха, они обусловлены нашей физиологией и другими причинами, допустим, научно-техническим прогрессом, за которым не успевает наш организм.
Вот есть аэрофобия — человек боится летать в самолете.
— Тридцать процентов авиапассажиров боятся.
— Да, это распространенное явление, люди боятся летать самолетом. Достаточно распространенная практика, когда человек приходит к психологу и говорит: "Я боюсь летать в самолете, сделайте что-нибудь, потому что страдает моя карьера, моя работа, и я очень устаю, мне нужно длительное время на подготовку к полету, а потом еще нужно время для того, чтобы прийти в себя".
И я не могу после полета убедить человека, я не могу с ним договориться, я ему просто не нравлюсь. То есть люди понимают, что что-то происходит во время полета на большой высоте.
А что происходит с нами, когда мы находимся на высоте десять тысяч метров и перемещаемся в пространстве со скоростью 800-900 километров в час?
Если посмотреть с точки зрения генетической памяти, у нас нет такого опыта.
Допустим, моя бабушка летала на самолете один раз, мама летала побольше, я уже очень много раз летал.
Просто мы не знаем, что происходит в самолете, почему наш организм чаще всего паникует. Дело в том, что мы с вами сами по себе — существа водяные.
— Водяные?
— Да, мы — водяные. Мы находимся в достаточно разряженной, но в воде. Расстояние между молекулами воды достаточно большое, но все-таки это вода, расконцентрированная вода.
— Мы больше чем на 70 процентов состоим из воды.
— Некоторые даже на девяносто.
Мы практически находимся в самом верхнем слое Мирового океана. В самом верхнем слое, но еще практически в воде, по крайней мере, близко к ней.
А чем мы поднимаемся выше, тем меньше там количество воды. Чем меньше количество воды, тем сложнее нам выживать, потому что мы высыхаем и теряем очень многие функции. Но у нас нет датчика, который говорит: "Дружок, ты обезвожен, надо пополнить запас воды". И поэтому организм вызывает панику.
— Это вы так оцениваете аэрофобию?
— А это так и есть.
— А почему тогда только 30 процентов людей страдают аэрофобией, а 70 процентов нормально летают?
— А потому что мы разные.
Кто-то может удерживать эту воду в себе, и она не так активно испаряется, а кто-то не может.
— А еще бывает (я знаю массу примеров), что человек нормально летал, прекрасно переносил полеты, но оказался в какой-то критической ситуации один раз, пережил стресс, и после этого стресса ему летать уже страшно, без коньяка вообще не летает или пьет таблетки, которые сильно успокаивают на короткое время.
— Да, такое тоже встречается. Поэтому принимают перед полетом либо алкоголь, либо существенные седативные вещи. Да, я встречался с такими фобиями.
— То есть это не связано с физиологической причиной, с водой, это связано именно со стрессом, пережитым в этой ситуации.
— Да, стресс будет, но это не триггер. Это как бы последний звонок.
Как правило, люди, которые летят в первый раз, не испытывают такого стресса от полета, а потом все это накапливается.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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