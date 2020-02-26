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Автор Инна Новикова

Эпигенетика: человек - большая флешка

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Что такое эпигенетика? Насколько влияют на человека его предки? И можно ли пойти против генетики и воспитать себя самого? Советская власть не признавала генетику в начале ее пути и считала за лженауку. Что важнее — гены или воспитание?

Как победить фобии и найти себя и свое счастье?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

— Александр Богданович, тема "Как найти свое счастье и как победить свои фобии" касается каждого человека, поскольку, к сожалению, времена всегда тяжелые и несмотря на научно-техническое развитие, невиданный прогресс сейчас мы переживаем новые сложности, которые присущи нашему времени. Нам жить стало намного лучше и легче, но в чем-то и намного тяжелей.

Огромное количество фейковой информации, негативной энергетики и многочисленные фобии — это уже один из признаков начала XXI века. А что же в таком случае ждет человечество дальше?…

Но давайте начнем с того, что вы объясните нам, что такое эпигенетика?

Что такое эпигенетика

— Про генетику сейчас знают практически все люди. Мы изучаем ее в школе, мы изучаем законы Менделя, ботанику. Мы все знаем, как выращивать горох, но это, в общем-то, только маленькая часть всей наследственности, которую мы в себе несем.

Вообще человек, по большому счету, — это большая флешка, которая запоминает все абсолютно не только из своей жизни, но и из жизни прошлых поколений.

Эпигенетика — это достаточно новое направление в генетике, и в первую очередь она изучается пока на уровне биохимических процессов. Я же изучаю эпигенетику с точки зрения воздействия эмоций.

— "Эпи" — это что?

— Это над генетикой, это некая надстройка. ДНК человека в принципе у всех практически одинакова. У вас она ничем не отличается от ДНК Евы, у меня ничем не отличается от ДНК Адама. Это абсолютно точная копия.

Но давайте представим ДНК в виде музыкального инструмента, допустим, в виде фортепиано. Вот есть фортепиано, на нем есть клавиши, так вот эти клавиши — это гены. И они метилируются разным образом, то есть активизируются.

Кто-то изначально звучит очень красиво и гармонично, а кто-то звучит не очень хорошо, но в процессе жизни происходит метилирование определенных генов и мы свои характеристики меняем.

Эмоции как эпигенетический фактор

Мои наблюдения, мой опыт говорят о том, что эмоциональная составляющая является очень серьезным эпигенетическим фактором.

Поэтому я считаю, что эмоция — это излучение, обладающее мутагенным свойством.

Слова "мутация" не надо бояться, потому что есть мутации положительные, а не только отрицательные.

Сколько предков влияют на человека

— Вы пишете, что за каждым человеком стоит 16 его предков. Но ведь предков у нас гораздо больше.

— Наследуем мы только от ближайших трех поколений и еще от двух предков из четвертого колена.

— Только трех поколений? Даже не семь?

— Нет, и эти исследования достаточно неплохо коррелируются с теми сведениями, которые указаны в древних книгах — в авраамических книгах. Мы несем ответственность до третьего-четвертого колена, там так об этом написано, и с точки зрения генетики это именно так. И наша генетическая память до третьего-четвертого колена также работает.

— То есть вы сторонник той теории, что мы в плохих поступках не виноваты, это предки. Как в фильме "Обыкновенное чудо", когда замечательный Евгений Леонов в роли короля что-нибудь напакостит, то сразу говорит: "Это не я, это предки такие, моя двоюродная тетя или дядя". Получается, что все это не шутки, а совершенно серьезно.

— Да. Это имеет место быть.

Но здесь имеет значение только прямое родство. Здесь влияют прямые кровные предки, то есть мама, папа, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки по обеим веткам.

Можно ли улучшить эпигенетику

— А если не задалось у человека с родней и его ближайшие родственники обладают качествами, которые человеку не нравятся, все-таки мы можем пойти против каких-то наследственных черт характера?

— Можем ли мы реально исправить ситуацию и улучшить свои эпигенетические характеристики, улучшить свое восприятие мира?

Да, у нас есть такая возможность, но, к сожалению, основная масса людей — достаточно ведомая.

Когда мы сказали, что мы — Homo sapiens, мы немножко себе польстили. Мы — в основном ведомые. Мы — разумные, может быть, но мы все подвержены достаточно серьезной цикличности.

Мы обращаем внимание на цикличность в первую очередь в связи с природными явлениями. Мы знаем, что после зимы должна быть весна и солнце должно взойти, допустим, в семь утра, а в 19 вечера оно должно уйти за линию горизонта. И так повторяется все у нас в цикле.

Люди тоже подвержены этой цикличности: у нас есть время взлета и время падения.

О цикличности сказано также в древних источниках. Допустим, если мы возьмем книгу Екклесиаста, то там все одну фразу прекрасно помнят: "Время разбрасывать камни и время собирать камни". Но, кроме этого, там указан и еще ряд явлений, которые реально указывают на цикличность. Например, как там написано, "все это суета сует".

И для чего мы живем, люди задавались этим вопросом и тогда, и сейчас.

Почему наша жизнь — черно-белое кино: полоса белая, полоса черная и т. д.? Это все обусловлено в первую очередь генами и эпигенетическими факторами, то есть эмоциями, которые наши предки получили от своих современников.

В свою очередь, наша задача — улучшить эту историю и получить как можно больше положительных оценок в свой адрес. И это будет влиять на нашу генетику и на наше отношение к миру.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы днк эмоции предки мутация генетика поколение цикличность эпигенетика точка зрения родственники инна новикова александр литвин экспертное мнение
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