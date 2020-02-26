Что такое эпигенетика? Насколько влияют на человека его предки? И можно ли пойти против генетики и воспитать себя самого? Советская власть не признавала генетику в начале ее пути и считала за лженауку. Что важнее — гены или воспитание?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.
— Александр Богданович, тема "Как найти свое счастье и как победить свои фобии" касается каждого человека, поскольку, к сожалению, времена всегда тяжелые и несмотря на научно-техническое развитие, невиданный прогресс сейчас мы переживаем новые сложности, которые присущи нашему времени. Нам жить стало намного лучше и легче, но в чем-то и намного тяжелей.
Огромное количество фейковой информации, негативной энергетики и многочисленные фобии — это уже один из признаков начала XXI века. А что же в таком случае ждет человечество дальше?…
Но давайте начнем с того, что вы объясните нам, что такое эпигенетика?
— Про генетику сейчас знают практически все люди. Мы изучаем ее в школе, мы изучаем законы Менделя, ботанику. Мы все знаем, как выращивать горох, но это, в общем-то, только маленькая часть всей наследственности, которую мы в себе несем.
Вообще человек, по большому счету, — это большая флешка, которая запоминает все абсолютно не только из своей жизни, но и из жизни прошлых поколений.
Эпигенетика — это достаточно новое направление в генетике, и в первую очередь она изучается пока на уровне биохимических процессов. Я же изучаю эпигенетику с точки зрения воздействия эмоций.
— "Эпи" — это что?
— Это над генетикой, это некая надстройка. ДНК человека в принципе у всех практически одинакова. У вас она ничем не отличается от ДНК Евы, у меня ничем не отличается от ДНК Адама. Это абсолютно точная копия.
Но давайте представим ДНК в виде музыкального инструмента, допустим, в виде фортепиано. Вот есть фортепиано, на нем есть клавиши, так вот эти клавиши — это гены. И они метилируются разным образом, то есть активизируются.
Кто-то изначально звучит очень красиво и гармонично, а кто-то звучит не очень хорошо, но в процессе жизни происходит метилирование определенных генов и мы свои характеристики меняем.
Мои наблюдения, мой опыт говорят о том, что эмоциональная составляющая является очень серьезным эпигенетическим фактором.
Поэтому я считаю, что эмоция — это излучение, обладающее мутагенным свойством.
Слова "мутация" не надо бояться, потому что есть мутации положительные, а не только отрицательные.
— Вы пишете, что за каждым человеком стоит 16 его предков. Но ведь предков у нас гораздо больше.
— Наследуем мы только от ближайших трех поколений и еще от двух предков из четвертого колена.
— Только трех поколений? Даже не семь?
— Нет, и эти исследования достаточно неплохо коррелируются с теми сведениями, которые указаны в древних книгах — в авраамических книгах. Мы несем ответственность до третьего-четвертого колена, там так об этом написано, и с точки зрения генетики это именно так. И наша генетическая память до третьего-четвертого колена также работает.
— То есть вы сторонник той теории, что мы в плохих поступках не виноваты, это предки. Как в фильме "Обыкновенное чудо", когда замечательный Евгений Леонов в роли короля что-нибудь напакостит, то сразу говорит: "Это не я, это предки такие, моя двоюродная тетя или дядя". Получается, что все это не шутки, а совершенно серьезно.
— Да. Это имеет место быть.
Но здесь имеет значение только прямое родство. Здесь влияют прямые кровные предки, то есть мама, папа, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки по обеим веткам.
— А если не задалось у человека с родней и его ближайшие родственники обладают качествами, которые человеку не нравятся, все-таки мы можем пойти против каких-то наследственных черт характера?
— Можем ли мы реально исправить ситуацию и улучшить свои эпигенетические характеристики, улучшить свое восприятие мира?
Да, у нас есть такая возможность, но, к сожалению, основная масса людей — достаточно ведомая.
Когда мы сказали, что мы — Homo sapiens, мы немножко себе польстили. Мы — в основном ведомые. Мы — разумные, может быть, но мы все подвержены достаточно серьезной цикличности.
Мы обращаем внимание на цикличность в первую очередь в связи с природными явлениями. Мы знаем, что после зимы должна быть весна и солнце должно взойти, допустим, в семь утра, а в 19 вечера оно должно уйти за линию горизонта. И так повторяется все у нас в цикле.
Люди тоже подвержены этой цикличности: у нас есть время взлета и время падения.
О цикличности сказано также в древних источниках. Допустим, если мы возьмем книгу Екклесиаста, то там все одну фразу прекрасно помнят: "Время разбрасывать камни и время собирать камни". Но, кроме этого, там указан и еще ряд явлений, которые реально указывают на цикличность. Например, как там написано, "все это суета сует".
И для чего мы живем, люди задавались этим вопросом и тогда, и сейчас.
Почему наша жизнь — черно-белое кино: полоса белая, полоса черная и т. д.? Это все обусловлено в первую очередь генами и эпигенетическими факторами, то есть эмоциями, которые наши предки получили от своих современников.
В свою очередь, наша задача — улучшить эту историю и получить как можно больше положительных оценок в свой адрес. И это будет влиять на нашу генетику и на наше отношение к миру.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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