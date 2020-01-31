Печень — один из крупнейших органов человеческого организма. Для нормального функционирования печени необходимы минералы и определенное количество витаминов. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для нормальной работы печени.
Как известно, печень — крупнейшая железа организма, не имеющая нервных окончаний. Для ее поддержания требуются минералы и витамины групп А, С, Е и В.
Витамины необходимы печени для того, чтобы улучшался процесс очищения крови от вредных веществ, а также для безопасного протекания метаболизма.
Стоит также помнить, что печень служит своеобразным хранилищем гликогена, который необходим организму для нормального функционирования.
Практически каждый день печень обрабатывает тысячу процессов в ходе приема пищи и питья различных жидкостей. Большая нагрузка на печень происходит во время приема медицинских препаратов, которые, как правило, содержат большое количество химических и вредных веществ, образующихся в результате разложения в организме.
Считаются наиболее полезными для печени. Они обеспечивают:
Витамин А содержится в листовой зелени и сухофруктах.
Позволяет защитить печень от воздействия вредных веществ. Группы витаминов С также помогают повысить эффективность от приема витаминов группы А и Е. Витамин С содержится в большом количестве в шиповнике, петрушке и цитрусовых.
Оказывает еще большее количество полезных свойств для печени. Он в первую очередь отвечает за нормированный синтез гормонов, активацию метаболизма и укреплению клеток печени.
Помимо основных групп витаминов для печени, врачи рекомендуют для здорового функционирования органа прием витаминов В1, В2, В4, В6, В8 и К.
Помогают укрепить клетки печени, защищают орган от негативных воздействий, снижают количество холестерина и отвечают за активное образование гликогена. Витамины группы В содержатся в арахисе, морепродуктах, молочных продуктах и пшеничных ростках.
Необходимы для улучшения свертываемости крови и ускоренной регенерации клеток. Большое содержание витамина К можно найти в кукурузе и шпинате.
Врачи отмечают, что для полноценного поддержания здорового состояния печени требуются следующие минералы: магний, медь,цинк и селен.
Минералы позволяют улучшить обменный процесс печени и стабилизировать свертываемость крови.
1. Магний — защищает печень от токсинов, активизирует кровоснабжение в печени.
2. Цинк — способствует очищению печени и усиливает иммунитет.
3. Селен — восстанавливает печеночные клетки.
4. Медь — трансформирует железо в печени в гемоглобин.
Врачи не советуют использовать специальные витаминные комплексы, если они не были назначены медиками. После обследования, врач подберет вам оптимальный комплекс. Врачи рекомендуют дважды в год проходить профилактическую терапию, так как этот молчаливый орган страдает не только от алкоголя, но и от множества других воздействий.
Фото:kakprosto.ru
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