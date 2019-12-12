И лицо омолодит, и рану заживит: в чем польза масла шиповника?

Шиповник относится к числу тех растений, которые знамениты в нашей стране и несут пользу в любое время года. Цветки обладают приятным ароматом, а кислые ягоды представляют собой отличный витаминный комплекс. Ниже мы подробно расскажем о масле шиповника.

Польза масла шиповника

Масло из вышеуказанного растения имеет приторный аромат с легким оттенком древесины. Оно изготавливается из семян дикорастущего шиповника. Применяется в двух видах: масло, приготовленное с помощью горячей экстракции или холодного отжима высушенных и перемолотых семян.

Масло шиповника активно используется сразу в нескольких областях. Нередко его применяют в косметологических целях, так как в нем содержится целый набор витаминов, необходимых для здоровья и красоты кожного покрова. Также оно отлично справится с укреплением волос и ресниц.

Помимо прочего, масло из этого растения поможет вернуть блеск и молодость возрастной, уже увядающей коже. Также оно отлично подойдет для борьбы с сухостью кожного покрова.

Это чудодейственное природное средство может продемонстрировать и другие полезные свойства — антисептические и регенерирующие. Им можно обработать раны, порезы, и ссадины, а также использовать в более серьезных случаях, например, при ожогах, обморожениях и пролежнях. Масло шиповника хорошо справляется и со стоматитом.

Еще один неоспоримый плюс масла шиповника — то, что он улучшает рабочую функцию пищеварительной системы. Регулярное употребление этого средства способствует заживлению слизистой оболочки желудка, например, если присутствуют язвы. В народной медицине его нередко применяют в качестве желчегонного средства, так как масло улучшает вывод желчи.

Но и это еще не все полезные свойства данного средства — масло хорошо влияет на дыхательную функцию. Например, его можно использовать для терапии инфекционного насморка, закапывая по пару капель в каждую ноздрю. Хорошо лечится и гайморит, только капать нужно немного чаще — до 8 раз в день. Нанося масло на слизистую глотки, можно избавиться от гнойной ангины, ларингита и фарингита.

Противопоказания

Но, как и у любого другого средства, хоть и из народной медицины, масло шиповника имеет противоположные эффекты. Так как у него богатый состав и большой уровень биологически активных веществ, то о нем следует забыть или применять с осторожностью людям, которые склонны к аллергическим реакциям. Перед использованием необходимо провести тест: нанести средство на сгиб локтевого сустава и подождать 10-15 минут. Если все хорошо, то можно приступать к лечению.

Также не рекомендуется использовать масло шиповника при авитаминозе и дефиците витамина A.

Фото: organicauthority.com