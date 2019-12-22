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Автор Елизавета Максимова

Ликворея: причины заболевания, основные симптомы, лечение

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При различных нарушениях оболочек головного и спинного мозга происходит вытекание спинномозговой жидкости, называемой также ликвором, наружу. Отсюда пошло и название болезни — ликворея.

Вытекать ликвор может как через естественные отверстия, так и через отверстия, образовавшиеся под влиянием внешних воздействий и факторов. В связи с этим выделяют следующие виды ликвореи:

● ушную;

● назальную (через нос);

● скрытую (жидкость может попадать в носоглотку или растекаться под кожным покровом).

Также вытекание спинномозговой жидкости может происходить через свищи при грыжах позвоночника или через раны, в т. ч. операционные.

Причиной ликвореи могут быть различные опухоли и грыжи головного мозга и позвоночника, врожденные заболевания ЦНС, разного рода травмы и оперативное вмешательство. Последствиями же могут оказаться миелит, менингит, различные энцефалиты и сильные головные боли. Кроме того, важно помнить, что ликвор выполняет функции обмена веществ, питания и защиты для мозга, соответственно ни к чему хорошему отсутствие спинномозговой жидкости не ведет, и нужно немедленно обращаться к квалифицированному врачу — специалисту по данному заболеванию.

Диагностируют ликворею по следующим возможным симптомам — вытекание из ушей/носа/ран бесцветной прозрачной маслянистой субстанции, при воспалениях жидкость мутнеет и темнеет; головным болям, проявляющимся из-за снижения внутричерепного давления; продолжительному "насморку" (при ошибочном диагнозе) или кашлю (возникает из-за проникновения жидкости в дыхательные пути). Помимо этого возможны нарушения в работе мозга, эмоциональном и психическом состоянии больного. При подозрении на назальную ликворею жидкость берется на анализ, и при наличии в ней большого количества глюкозы диагноз подтверждается. В целом для подтверждения чаще всего делают МРТ или КТ головы. Специалистами, занимающимися данным заболеванием, являются травматолог, нейрохирург или невролог, соответственно больной в стационаре помещается в отделение травматологии/нейрохирургии/неврологии. При необходимости — консультация у отоларинголога.

Лечение ликвореи предполагает отсутствие всяческих нагрузок и напряжения, голову рекомендуется держать в приподнятом положении, назначаются мочегонные препараты и ставятся дренажи для снижения давления внутри черепа, также возможен курс антибиотиков и противовоспалительных средств. Хирургическое вмешательство предполагает устранение причины ликвореи — кисты, грыжи и т. п., антисептическую обработку и закрытие ран. Профилактика ликвореи заключается в своевременном наблюдении у врача, лечении черепно-мозговых и различных смежных травм и заболеваний.

При правильном своевременном лечении с учетом причин заболевания, а не только его последствий, симптомы купируются, анализы приходят в норму, как и общее состояние больного, ликворея имеет благоприятный прогноз, не представляет собой опасности и не грозит повторно.

Фото превью: cmrt.ru

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