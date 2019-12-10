По каким признакам можно определить низкий гемоглобин

Низкое содержание гемоглобина в крови не является болезнью. Однако его недостаточное количество говорит о проблемах со здоровьем. Врачи рассказали о признаках пониженного гемоглобина в крови.

Известно, что гемоглобин входит в эритроциты, отвечающие за белок. Эритроциты содержат внутри себя компоненты железа. Гемоглобин же отвечает за характерный красный цвет крови. Молекулы гемоглобина под микроскопом представляют собой 4 атома железа.

У железа есть некоторые особенности — оно отлично контактируют с молекулами углекислого газа, а также кислорода. При контакте молекул гемоглобина и кислорода происходит кислородный обмен. Другими словами, организм насыщается кислородом и выводит вредные вещества.

Гемоглобин при взаимодействии с кислородом не дает молекулам покинуть организм. При соединении молекул гемоглобина и кислорода вещество доставляется организму через кровь, попадая на стенки тканей.

Во время выдоха удаляются вредные вещества — углекислый газ. Гемоглобин позволяет удерживать кислотно-щелочной баланс в организме. При снижении нормированного количества гемоглобина организм начинает терять кислород, что приводит к ослаблению организма. При плохом кислородном обмене клетки начинают быстрее изнашиваться.

Оптимальное значение количества гемоглобина зависит от внешних факторов и возраста человека. Так, например, для мужчин нормой гемоглобина считается значение от 130 до 160 г/л, а для женщин — в диапазоне от 115 до 145 л/г.

На показатель гемоглобина могут влиять множество внешних факторов — лекарственные препараты, беременность и физические нагрузки. В зависимости от внешних факторов количество гемоглобина может расти или падать.

К основным симптомам низкого гемоглобина относят бледную и холодноватую на ощупь кожу, ярко красный язык, трещинки в уголках рта, частые судороги ног, ломкие и сухие волосы.

Исследования показывают, что при низком гемоглобине люди могут испытывать странные вкусовые потребности. Тоже самое может произойти и с обонянием, начинают нравится неприятные, резкие запахи.

Если уровень гемоглобина понижен, то человек чувствует слабость. В особых случаях возможны обмороки. Гемоглобин также влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому при низком уровне гемоглобина может быть отдышка и учащенное сердцебиение. Совместно с этим может нарушаться гормональная система как у мужчин, так и у женщин.

Обычно низкий уровень гемоглобина означает недостаток железа, но причиной также может быть неспособность организма его усваивать либо открывшееся внутреннее кровотечение. В таком случае врачи советуют строго отказаться от специализированных препаратов, поскольку действенный метод лечения сможет подсказать только специалист.