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Автор Павел Морозов

Плотный завтрак полезен для здоровья и "заряжает" на весь день

Здоровье print

Все знают о том, что в первую очередь необходимо делать по утрам. Конечно, вовремя проснуться, после гигиенических процедур сделать зарядку, почистить зубы, выбрать одежду и обувь. В общем, привести себя в порядок.

Но есть еще один этап, о котором некоторые почему-то забывают, - это правильный завтрак. Врачи утверждают, что даже те, кто старается избавиться от нежелательных килограммов, должны плотно завтракать. Утреннее «топливо» дает заряд энергии до позднего вечера.

Завтракать лучше не спеша, выбрав наиболее подходящие и полезные для утреннего пробуждения организма продукты.

Завтрак может быть плотным и сытным. Или, наоборот, легким, но в то же время обеспечивающим организм необходимой энергией.

Оптимальное время для завтрака

Идеальным временем для завтрака считается промежуток с 7-ми до 9-ти утра, когда пища усваивается лучше всего. Конечно, многое зависит от индивидуального режима, особенностей организма и многих других факторов. Именно в это время человеческий организм просыпается и требует дневной «подзарядки».

Врачи не рекомендуют подавать завтрак в постель. Есть сразу после пробуждения, как минимум, не очень полезная для фигуры процедура. Организму надо дать хотя бы полчаса на подготовку для принятия пищи. Начинать надо со стакана воды, чтобы запустить пищеварительный процесс. Затем сделать разминку и принять душ.

Важно завтракать в одно и то же время. Режим способствует лучшему усвоению пищи.

Стоит ли отказываться от завтрака

Как ни странно, люди, которые не завтракают, ежегодно поправляются в среднем на два-три килограмма. Поэтому тем, кто хочет похудеть, завтракать просто необходимо.

Все прекрасно знают, что полезно есть на завтрак. Это блюда из яиц, мюсли, йогурты, каши, мед и орехи.

Изделия из цельнозерновой муки, ржаной или отрубной хлеб позволят снабдить организм углеводами, клетчаткой, витаминами группы «В».

Из напитков лучше отдать предпочтена зеленому чаю.

Лучше не употреблять на завтрак цитрусовые, бананы, дыню, мясо, фаст-фуд и сырые овощи. Со сладостями также стоит быть осторожными.

Завтрак спортсмена

Помимо каш, яиц и молочных продуктов, спортсменам рекомендуется включить в свой рацион больше рыбы, мяса и отварных овощей. Для восстановления работы мышц нужны продукты, богатые белком.

Для спортсменов полезно на завтрак употреблять пшенную кашу. Она богата насыщенными жирными кислотами, которые содержит этот продукт, делает кожу более эластичной и нормализует работу сердца. В рацион следует также включать бобы и морепродукты.

Фото: crossfit-gardendale.com  

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Плотный завтрак полезен для здоровья и "заряжает" на весь день
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